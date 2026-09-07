Así es el campamento para acoger migrantes en Ceuta: carpas hinchables, tarimas y 16.000 metros cuadrados para un millar de personas

El Muelle de Poniente del puerto de Ceuta se ha convertido en un nuevo epicentro del despliegue logístico para hacer frente a la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma. Tras la decisión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de asumir el control directo de las instalaciones amparándose en la Ley de Puertos, operarios a destajo trabajan en la construcción de dos grandes campamentos temporales sobre una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario, diseñados para albergar a más de 1.000 personas.

La orden, firmada este pasado sábado por el ministro Óscar Puente —después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta, bajo el control del Ejecutivo autonómico, rechazara ceder el espacio—, ha permitido acelerar unos trabajos que reconfiguran el paisaje portuario.

Estructuras con arco hinchable y tarima

El dispositivo logístico desplegado cuenta con material del Equipo START, el dispositivo de respuesta ante emergencias de la Cooperación Española, compuesto por un convoy de 14 camiones embarcados desde Algeciras con más de 1.800 metros cuadrados de infraestructura.

En total, el dispositivo prevé la instalación de unas 50 carpas modulares de dos dimensiones distintas: 10 carpas grandes de 42 metros cuadrados y otras 40 de 36 metros cuadrados. Todas estas unidades cuentan con estructura de arco inflable que acelera su montaje, cubiertas de lona de alta resistencia e interiores equipados con tarima sobre el firme de hormigón del muelle para aislar el suelo de la humedad marina.

Hasta el momento se han levantado ya más de una treintena de estas carpas, concebidas tanto para la acogida y descanso general de las personas desembarcadas como para priorizar la atención a colectivos en situación de especial vulnerabilidad, principalmente mujeres y menores con sus madres.

Un complejo de servicios auxiliares

El campamento del muelle de Poniente no estará compuesto únicamente por pabellones de pernocta. La resolución ministerial detalla que en las dos parcelas vacantes se levantará un complejo funcional perimetrado que incluirá: zonas de descanso y alojamiento, con áreas para literas divididas por módulos de estancia; módulos acondicionados para enfermería, dispensario de primeros auxilios y zonas de triaje; oficinas para los equipos de la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, así como para las ONGs encargadas de la gestión; y, por último, casetas de recepción y logística para el personal de vigilancia, además del perimetrado de seguridad de la zona.

Pese al rápido ritmo de instalación de la estructura exterior, la entrada de migrantes no será inmediata. La puesta en marcha efectiva del recinto tardará aproximadamente una semana y media (unos 10 días), ya que todavía falta por desembarcar la totalidad de las literas y el equipamiento interior.

Además, los técnicos trabajan para garantizar las conexiones básicas de suministros como la luz, que correrá a cargo de varios grupos electrógenos autónomos capaces de proveer energía continuada a todo el complejo. Para activar el funcionamiento de la red de agua, se está terminando de canalizar la red provisional de agua potable y la acometida para las cabinas de aseos y duchas portátiles que se ubicarán en los laterales del recinto.

"Puede afectar algo, es Ceuta, no California"

La ubicación elegida —en una zona portuaria estratégica pero abierta al perímetro urbano— ha generado discrepancias en la ciudad. Este mismo lunes, el ministro Óscar Puente ha salido al paso de las críticas admitiendo en el programa 'La Cafetera' de Radiocable que la orden "a lo mejor puede afectar algo a la vida portuaria", si bien ha defendido la idoneidad técnica de los terrenos.

"El tránsito portuario va a continuar. Son dos parcelas óptimas e idóneas, fuera del casco urbano y perimetrables, dentro de lo difícil que es alojar a la gente en Ceuta", ha recalcado Puente, señalando que la alternativa era mantener el "bucle de no llevar a esta gente a sitio alguno y que esto no se solucione nunca. En respuesta a la incomodidad expresada por parte de los operadores comerciales y del Gobierno ceutí, el titular de Transportes argumentó: "Todas las decisiones van a afectar algo, pues es Ceuta, no California. Dentro del territorio es la opción más razonable".

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, subrayó en TVE que la instalación de estas casetas portuarias es una medida de carácter estrictamente "temporal". El objetivo prioritario del Ejecutivo central es agilizar allí las labores de filiación e identificación para gestionar sus devoluciones o traslados "en muy pocas semanas", evitando que el desborde migratorio se cronifique en los polideportivos o las playas de la ciudad.