La jueza del caso Azud confirma que Rita Barberá estaba al tanto de las tramas en el PAI del Grao, el hospital de la Católica o la UTE los Hornillos

"Corbín era una persona que no desarrollaba función alguna más allá de ser el cuñado de Rita Barberá", sentencia la magistrada del caso Azud en el auto de 314 páginas con el que finaliza la macrocausa de corrupción que se inició judicialmente en 2017, tras una investigación previa de Hacienda. Corbín és el abogado José María Corbín, cuñado de Rita Barberá, alcaldesa de València de 1991 a 2015, y uno de los principales protagonistas del caso Azud. Una macrocausa de corrupción que precisamente arrancó con él, tras recibir, el 12 de enero de 2016, la Agencia Tributaria un anónimo que alertaba sobre el elevado nivel de vida de la familia Corbín Barberá.

Y eso que el despacho de José María Corbín, Corbín Abogados SA creado el 8 de enero de 1999 y ubicado inicialmente a 400 metros del Ayuntamiento de València, estuvo "a punto de cerrar porque no tenía trabajo". Aunque "sin motivo, comenzó a tener un volumen elevado de trabajo. Alfonso Grau podría haber recibido indicaciones de Rita Barberá para que hablara con alguna empresa adjudicataria de algún concurso, para que contratara al despacho Corbín Abogados", según declaró un testigo a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en octubre de 2017, al inicio de la investigación que desembocaría en la Operación Azud.

El inquietante detalle de que la empresa de Corbín sólo tenía ingresos de seis empresas contratistas del Ayuntamiento de València es lo que hizo sospechar a los investigadores del caso Azud. Por lo que "el 24 de noviembre de 2017 se acordó la ampliación del objeto de la investigación en relación a aquellas empresas que procedían a realizar pagos a Corbín Abogados sin causa aparente para ello". Las razones de estos pagos se encontrarían en las investigaciones de años posteriores. La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 13 de València, Pepa Tarodo, las resume en el auto que finaliza la instrucción, notificado el jueves a las partes. Su conclusión es demoledora. La jueza del caso Azud apunta a que la alcaldesa de València, Rita Barberá, estaba al tanto, al menos, de las tramas en el PAI del Grao, el hospital fallido de la Universidad Católica o la UTE los Hornillos, investigadas en esta causa.

Sobre el PAI (programa de actuación integrada) del Grao, la magistrada relata que el empresario Jaime Febrer tuvo que ocultar la contratación al abogado José María Corbín, porque "dicha relación contractual no podía aflorar públicamente" debido a que la empresa de Febrer, Acinelav Inversiones 2006 SL, "tenía importantes intereses directos con el Ayuntamiento de Valencia, a la vista del porcentaje que ostentaba como propietario de terrenos en el Sector del Grao". Y porque "en este proceso de ordenación urbanística del sector del Grao se implicó personalmente la alcaldesa de València doña Rita Barberá sobre todo después de que se sometiera el Plan Parcial de modificación del PGOU de la zona del Grao a un concurso de ideas y después de que se hubiera nombrado a València sede de la Copa del América", relata la magistrada.

A la empresa de Febrer, Acinelav Inversiones 2006 SL, "le eran necesarios los servicios de José María Corbín precisamente por ser cuñado de la alcaldesa de València y porque su mujer María Asunción Barberá Nolla, hermana de la alcaldesa, era su Jefa de gabinete y llevaba su agenda". Por ello, continúa la magistrada, "como consecuencia del interés especial que tenía la alcaldesa de València, una vez se nombró a esta ciudad como sede de la Copa del América, la única persona con acceso directo a la misma era José María Corbín Navarrete que realizo las tareas de informador de Febrer, entre otras". El empresario Jaime Febrer llegó a pagar 3.000 euros al mes durante veinte meses al abogado José María Corbín para conseguir información privilegiada sobre el programa de actuación integrada (PAI) del Grao, en los terrenos donde se construyó el circuito de Fórmula 1 de València.

Tras estos pagos, la investigación judicial ha constatado que "el primer encargo a José María Corbín está relacionado con el concurso de ideas que el Ayuntamiento de Valencia había puesto en marcha para la ordenación de la zona y en el que la alcaldesa era miembro del jurado, informando Corbin de los pormenores y deseos de la alcaldesa, lo que motivo reuniones de Acinelav en marzo de 2007 tratando los medios a seguir para cumplir los deseos de esta y de la reunión que habían mantenido con ella". Los investigadores han podido constatar que "durante todo el año 2007 y 2008 se llevaron a cabo reuniones tanto con la alcaldesa de Valencia, como con Alfonso Grau y Carlos Masià (ya fallecido) gerente de Aumsa, interviniendo el investigado José María Corbín por su relación personal con la alcaldesa".

Grupo inversor de Dubai

Incluso en 2010, "cuando se aprueba el PGOU de Valencia ámbito Grao Cocoteros y el Plan parcial sector Grao, Jaime Febrer mantiene tres reuniones con la alcaldesa de València, habiendo intervenido José María Corbín en una de ellas", constata la magistrada. La relación continuaba en 2011. "En correo electrónico de fecha 12 de abril de 2011 Jaime Febrer instó a José María Corbín a que la alcaldesa recibiera a un grupo inversor de Dubai interesado en el Grao, reunión que se efectuó finalmente el 3 de mayo de 2011".

La instrucción del caso Azud también ha constatado la intervención de Corbín en la gestión del fallido hospital de la Universidad Católica de València. A cambio de nuevo de una tarifa plana de 3.000 euros durante 18 meses (un total de 63.720 euros). "La finalidad -relata la magistrada- era en realidad el precio de una comisión que [Corbín] cobraba por las relaciones personales con los altos funcionarios políticos del Ayuntamiento de València que posibilitaban y favorecían sus intereses en la contratación pública, no existiendo ningún informe o documento respecto al objeto contractual". La magistrada apunta que fue el vicealcalde Alfonso Grau "la persona encargada de transmitir a Jaime Febrer la necesidad del pago de dicha comisión al cuñado de la alcaldesa doña Rita Barberá".

La tramitación de este proyecto fallido incluyó el presunto amaño del concurso del hospital. "La relación entre Jaime Febrer con Alfonso Grau, Carlos Masia y José María Corbín y, a través de éste, con la alcaldesa de València, cristalizó en que el Grupo Axis trabajó en la confección de las bases del concurso para la selección del proyecto que debía regir la licitación de la concesión administrativa para la implantación de una clínica universitaria en terreno del Ayuntamiento de València y que comportó la modificación del Plan General de Ordenación Urbana" de València.

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Por último, el auto que finaliza el caso Azud recoge el contrato suscrito entre la UTE (Unión Temporal de Empresas) Los Hornillos y Corbín Abogados SL por las que el abogado pasó al "cobro 11 facturas por importe cada una de ellas de 17.400 euros". Aunque, relata la magistrada en el auto, "la realidad es que el investigado José María Corbín no efectuó ningún asesoramiento a la UTE que motivase el pago de dichas facturas, no emitió ningún informe, ni realizó ningún trabajo más allá del contacto personal que tenía con la alcaldesa de València, doña Rita Barberá, que propiciaba este tipo de abonos en las adjudicaciones públicas al despacho de su suegro [debe ser una errata, ya que debería decir cuñado], y particularmente en esta adjudicación de la que se interesó personalmente".