Farage se distancia del escándalo por supuesta financiación irregular de su partido: "No estaba escuchando"

El líder del partido ultraderechista Reform UK, Nigel Farage, ha intentado distanciarse este domingo del nuevo escándalo por presunta financiación irregular en su formación y ha argumentado que "no estaba escuchando" durante la conversación grabada con dos altos cargos del partido, ya dimitidos, en los que se abordaban posibles donaciones ilegales.

Dan Jukes, asesor de Farage, y James Orr, encargado de política en Reform UK, abandonaron sus cargos el viernes tras la publicación de una investigación en la que aparecen siendo grabados hablando de cómo obtener dinero para la formación de un donante estadounidense y pidiendo a una empresa falsa que pague por la realización de sondeos.

La supuesta donación, parte del plan de investigación encubierto, no llegó a ser realizada, si bien planteaba que un donante estadounidense la transfiriera a Reform UK a través de su hijo, residente en Reino Unido, algo que no sería posible según la ley electoral británica.

Sin embargo, Farage ha argüido en una entrevista concedida a la cadena de televisión británica BBC que "no estaba escuchando" cuando tuvo lugar la conversación". "No soy un funcionario de cumplimiento normativo. Estaba haciendo campaña en las elecciones parciales de Clacton. Llegué y, francamente, ni siquiera estaba escuchando", ha dicho.

"Me dijeron que había una oficina familiar global con sede en Londres, así que el dinero podría haber venido de Singapur", ha resaltado. "El dinero podría venir de cualquier parte del mundo. Los ingresos podrían haber llegado a una oficina familiar con sede en Londres desde cualquier parte del mundo. Conozco la ley electoral. Conozco la ley de donaciones mejor que nadie", ha apuntado.

Así, ha subrayado que Jukes y Orr "nunca habían estado implicados en la obtención de fondos y no deberían haber estado implicado directamente en la recaudación de fondos". "Deberían haber realizado controles básicos y nadie, nadie, debería ser traído ante mí, a menos que haya sido previamente filtrado", ha recalcado Farage.

El líder de Reform UK ha insistido además en que el partido no ha recibido dinero desde el extranjero a través de su canalización a través de donantes británicos y ha lamentado que, "por primera vez", su familia preferiría que abandonara la política ante la creciente presión sobre la formación y su figura.

La Comisión Electoral de Reino Unido ya indicó el viernes que está estudiando "toda la información relevante" y que está en contacto con la Policía Metropolitana. "La información sobre cualquier intento de evadir los controles sobre las donaciones ha de ser valorada por la Policía", puntualizó.

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La Policía británica ya abrió en julio una investigación a Reform UK por una donación de 500.000 libras que realizó en dos pagos la madre de un aliado del político, George Cottrell, que está condenado por fraude, días después de la dimisión de Farage como diputado tras la polémica por aceptar en 2024 donaciones millonarias por parte del empresario y multimillonario de las criptomonedas, Christopher Harborne.