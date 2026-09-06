Crisis migratoria
Detenidos 21 migrantes por apedrear a militares y guardias civiles en Ceuta
El incidente, en las inmediaciones de la playa del Trampolín, se ha saldado sin heridos
Crisis de Ceuta, última hora en directo: Trump acusa al Gobierno de Sánchez de tener "cero control" sobre la frontera
EFE
Un total de 21 migrantes, todos ellos marroquíes, han sido detenidos en las últimas horas en Ceuta por su presunta participación en un nuevo apedreamiento a una patrulla militar, así como a guardias civiles, sin que se produjeran heridos.
El incidente se produjo a última hora de la noche de este sábado en las inmediaciones de la playa del Trampolín, lugar donde se concentran centenares de migrantes que siguen durmiendo en esta zona de la costa.
Según han informado a EFE fuentes policiales, los migrantes estaban participando en peleas entre ellos, tras lo que optaron por lanzar piedras contra una patrulla de las Fuerzas Armadas que estaba en las inmediaciones. La Guardia Civil intervino y también fue apedreada, incidentes que finalizaron con el arresto de 21 personas.
La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha lamentado este domingo los incidentes y ha asegurado que estos sucesos contra las Fuerzas Armadas se están repitiendo "porque no están investidos de la autoridad suficiente para poder ejercer su trabajo de una manera eficaz y contundente".
La ATME ha exigido "de manera inmediata" el reconocimiento como agentes de la autoridad y también como "profesión de riesgo ya que cada día los enfrentamientos son más numerosos y las agresiones más continuas". "No podemos seguir en esta situación y elevamos la voz de alarma que llevamos diciendo desde hace un mes", ha añadido la organización de militares.
- La Carlos III pide a los profesores de Leonor 'normalidad' en el trato y recuerda que no se pueden usar móviles en clase
- Felipe VI, Letizia y la reina Sofía asistirán el miércoles al funeral de Estado de Harald V en Oslo
- Aldama solicita vender él mismo sus coches incautados porque considera que la Justicia no los subastará a buen precio
- El jefe de la Casa del Rey, experto en Marruecos, preparará con Bolaños el viaje de Felipe VI a Ceuta y Melilla
- El juez Pedraz pide al chófer de la empresaria que dijo llevar dinero a Ferraz los 'whatsapp' que pueden incriminar a la abogada de Koldo
- El PSC de Mataró rectifica tras apoyar 'por error' una declaración de ERC a favor de la autodeterminación
- La manifestación por Ceuta reúne miles de personas en Barcelona en medio de un clima de tensión
- Estrasburgo declara que España vulneró el derecho de reunión de los condenados por el asedio al Parlament de 2011