Crisis de Ceuta, última hora: Trump acusa al Gobierno de Sánchez de tener "cero control" sobre la frontera

La crisis de Ceuta marca el inicio de curso en Sumar

Los partidos de Sumar encaran el inicio del curso político con la necesidad de resolver las incógnitas su candidatura a las generales, en especial el cabeza de cartel y la marca electoral, y tensiones con el PSOE a cuenta de la crisis en Ceuta, al que afea haber reaccionado tarde y al que reclama el traslado de migrantes a la Península

También uno de sus objetivos prioritarios es que el decreto de vivienda, con la prórroga de contratos de alquiler, pueda llegar al Consejo de Ministros antes de que termine septiembre.

Diversas voces del socio minoritario remarcan que la prioridad inmediata en encarar la situación de Ceuta, admitiendo que el Ejecutivo se encuentra en un brete, y remarcan que el PSOE tiene que cambiar de estrategia. Especialmente, demandan al ala socialista y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que descongestione la ciudad autónoma reubicando a los migrantes en la Península, aspecto que por ahora ha desoído el Jefe del Ejecutivo.