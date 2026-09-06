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Crisis migratoria
Crisis de Ceuta, última hora: Trump acusa al Gobierno de Sánchez de tener "cero control" sobre la frontera
Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Se calcula que un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate político la gestión de la frontera entre España y Marruecos.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
Trump acusa al Gobierno de tener "cero control" sobre la frontera y tilda de "triste" la situación en Ceuta
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este domingo al Gobierno de España de tener "cero control" sobre la frontera con Marruecos y ha calificado de "triste" la situación migratoria en Ceuta.
El inquilino de la Casa Blanca ya tachó a España el pasado jueves de "país arruinado", y también se refirió a la crisis en Ceuta en los primeros días de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos cuando atribuyó la situación a las "leyes débiles" y "una mala gestión" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, tras afirmar que las autoridades españolas "no sabían qué hacer" ante la llegada masiva de personas.
El Gobierno toma el control del Puerto de Ceuta para alojar a migrantes
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha firmado este sábado una orden para tomar el control del puerto de Ceuta y autorizar así la instalación de carpas para acoger de forma temporal a más de 1.000 migrantes en la zona del muelle de Poniente. Según han explicado a EFE fuentes del Ministerio de Transportes, la orden, firmada al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, autoriza de esta manera la instalación de carpas en una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario.
Carlota Camps
Feijóo acusa a Sánchez de "alentar" la llegada de migrantes y de preferir al rey marroquí que a Felipe VI
El líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han exhibido unidad este sábado con un acto en el municipio de Getafe (Madrid) para iniciar un nuevo curso político, que estará ya marcado por las elecciones autonómicas y municipales del 2027. Ambos líderes populares han dejado atrás las últimas polémicas, la compra del ático de Chamberí y el hecho de que los líderes autonómicos populares no secundaran el plantón madrileño al Consejo de Política Fiscal y Financiera de este viernes, y han cargado con dureza contra el presidente Pedro Sánchez.
Trasladan a casi 300 menores a una nave en El Tarajal
Casi 300 niñas inmigrantes llegadas a Ceuta en la entrada masiva del pasado mes de julio han sido trasladadas este sábado desde el polideportivo del Colegio 'Reina Sofía' hasta una nave en El Tarajal, la que será su nueva ubicación durante el tiempo en el que permanezcan en la ciudad autónoma.
Domínguez (PP) reclama al Gobierno "cerrar las fronteras" para evitar más muertes de migrantes en aguas canarias
El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha reclamado al Gobierno de España "cerrar las fronteras" para evitar que se produzcan más muertes de migrantes irregulares en aguas del archipiélago, ya que sería la "mejor manera" de salvar vidas ante el aumento de pateras y cayucos en las últimas fechas. Así lo ha dicho este sábado en declaraciones a los medios de comunicación después de que esta semana haya llegado una embarcación irregular a Gran Canaria en la que según la ONG Caminando Fronteras habrían muerto 85 personas, entre ellos un bebé, "porque pensaban que iban a una vida mejor y se les terminó la vida".
La crisis de Ceuta marca el inicio de curso en Sumar
Los partidos de Sumar encaran el inicio del curso político con la necesidad de resolver las incógnitas su candidatura a las generales, en especial el cabeza de cartel y la marca electoral, y tensiones con el PSOE a cuenta de la crisis en Ceuta, al que afea haber reaccionado tarde y al que reclama el traslado de migrantes a la Península
También uno de sus objetivos prioritarios es que el decreto de vivienda, con la prórroga de contratos de alquiler, pueda llegar al Consejo de Ministros antes de que termine septiembre.
Diversas voces del socio minoritario remarcan que la prioridad inmediata en encarar la situación de Ceuta, admitiendo que el Ejecutivo se encuentra en un brete, y remarcan que el PSOE tiene que cambiar de estrategia. Especialmente, demandan al ala socialista y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que descongestione la ciudad autónoma reubicando a los migrantes en la Península, aspecto que por ahora ha desoído el Jefe del Ejecutivo.
Fúnez (PP) afirma que antes de abordar el "reparto" de menores migrantes en Ceuta habría que hablar de "retorno"
La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha afirmado que antes de abordar el "reparto" de los menores migrantes no acompañados que continúan en Ceuta tras "la invasión de unas 80.000 personas" que sufrió la ciudad autónoma a finales de julio, habría que hablar de "retorno". "El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, dijo en Ceuta que todos iban a retornar a su país de origen. Y no habló de edades, habló de todos", ha señalado este sábado en unas declaraciones a los medios de comunicación en Tenerife, donde ha participado en el acto con el que ha arrancado el curso político de los populares tinerfeños.
Ayuso exige responsabilidades en Ceuta por la entrada de migrantes "coordinada" por Marruecos y "el jeta de La Mareta"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este sábado responsabilidades en Ceuta tras la entrada de miles de migrantes a finales de pasado mes de julio, que estuvo "coordinada", en su opición, por los servicios secretos marroquíes y el "jeta de La Mareta", en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la residencia oficial de descanso en Lanzarote. Así lo ha expresado la dirigente regional en un acto de inicio político junto al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, en Getafe, donde ha criticado que el presidente del Gobierno estuviera de vacaciones mientras que más informes demostraban que esta llegada masiva de personas "se veía venir y se sabía". "¿Pero qué prefirió hacer el Gobierno? Pues despreciar a los ceutíes, a los que ahora llaman racistas. ¡Ojo! Racistas los ceutíes, cuando es un ejemplo de convivencia, de culturas como en pocos lugares de España. Eso se sabe cuando se está en Ceuta y se está en Melilla", ha enfatizado.
Belarra avisa a Sánchez que está "cavando su tumba" en Ceuta
La secretaria general de Podemos ha hecho "un llamamiento al conjunto de la sociedad a la empatía" para hablar de las miles de personas que están en "una gran cárcel a cielo abierto" en una playa.
López Miras ve "muy grave" que Sánchez reconozca la existencia de informes policiales sobre la llegada de inmigrantes
El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras califica de "muy grave" que Pedro Sánchez haya reconocido en el Congreso de los Diputados la existencia de informes policiales que advertían de la llegada masiva de inmigrantes a la Península, y, por tanto, a la Región de Murcia, como está sucediendo este verano, sin que se haya hecho nada para impedirlo. López Miras exige conocer esos informes, qué medios de control y vigilancia se activaron para actuar frente a las advertencias policiales. El jefe del Ejecutivo murciano ha exigido al presidente del Gobierno "información y respuestas ya". Y lamenta que dos semanas después, no haya recibido respuesta a la carta que el envió a Pedro Sánchez exigiendo más medios para la Guardia Civil para proteger nuestras costas frente a las mafias.
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- Encuesta: El 58% de los españoles avalan la actuación de Felipe VI como rey
- El jefe de la Casa del Rey, experto en Marruecos, preparará con Bolaños el viaje de Felipe VI a Ceuta y Melilla
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