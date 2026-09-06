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Crisis migratoria

Crisis de Ceuta, última hora: Trump acusa al Gobierno de Sánchez de tener "cero control" sobre la frontera

Varios inmigrantes acampados en una playa, a 1 de septiembre de 2026, en Ceuta (España).

Varios inmigrantes acampados en una playa, a 1 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

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Iván Gil

May Mariño

Mariano Alonso Freire

Madrid
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Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Se calcula que un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate político la gestión de la frontera entre España y Marruecos.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.

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