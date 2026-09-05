Illa hace un balance "positivo" de su viaje a Ucrania y asegura llevarse una "lección de resiliencia"

El president Salvador Illa regresa este sábado a Catalunya procedente de Ucrania, viaje oficial durante el cual se ha podido ver con el presidente del país, Volodímir Zelenski. En un mensaje en las redes, Illa ha asegurado que hace un balance "positivo" de su visita y ha subrayado que se lleva de vuelta una "lección de resiliencia" del país en guerra. "Su lección de resiliencia es una lección que impacta. Catalunya ha estado donde tiene que estar, por tanto, balance positivo", ha resaltado el president.

En el mismo mensaje de balance, Illa ha asegurado que ha podido ver un país que "cree en él" y en "sus posibilidades" para defender "la libertad", y ha enfatizado que su lucha es también a favor de "los valores europeos".

Además de su encuentro con Zelenski, Illa se ha visto también con dos ministros de su Gobierno, el de Asuntos Exteriores y el de Comunidades, Territorios y Desplazamientos; el presidente del Parlamento ucraniano, Ruslan Stefanchuk, y con los gobernadores de las regiones de Zaporiyia, Dnipropetrovsk y Lviv, con quienes este jueves firmó tres acuerdos de colaboración.

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Este no ha sido un viaje fácil en términos de seguridad para Illa, que ha podido constatar en primera persona lo que supone para la población civil ucraniana vivir con el sonido de las alarmas por riesgo de ataque ruso. En su caso, no ha sufrido riesgo directo en ningún momento, pero justo este viernes se ha producido un ataque a la sede del servicio de seguridad en Kiev, cerca de la catedral de Santa Sofía.