El Govern espera que Sánchez "ofrezca alguna cosa" para que Junts apruebe el nuevo modelo de financiación

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha pedido a Junts que trabaje para modificar y enmendar el nuevo modelo de financiación durante su trámite parlamentario en el Congreso. "Tenemos una ventana de oportunidad que no había existido en los últimos 14 años. Y, por tanto, me parece que todos hemos de ser responsables", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio, donde también ha indicado que espera que Sánchez ofrezca "alguna cosa" para convencer a los posconvergentes.

Romero ha recordado que el concierto económico que plantea Junts no tiene apoyos en el Congreso y, por tanto, ha defendido que ahora toca avanzar en la mejora de la financiación autonómica con este nuevo modelo "reformado, más justo, más igualitario que respeta la ordinalidad". "El Gobierno de España sabe que si ha de convencer a Junts y ha de incorporarlo, digamos, al consenso con el modelo de financiación, deberá ofrecer alguna cosa", y ha añadido que espera que el Ejecutivo esté abierto a la negociación en temas como la incorporación del elemento del coste de la vida en Catalunya, además de la recaudación del IRPF.

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En referencia a Junts ha afirmado que el partido "también es consciente que hay un clamor en Catalunya" a favor de una financiación y que, aunque siempre puede ser mejor, es importante que este modelo se apruebe. La consellera ha remarcado que el objetivo del Gobierno es que esta reforma se vote en el Congreso antes de acabar el 2026 para que entre en vigor en el 2027, algo que considera "posible" y que, apunta, significaría incorporar 4.700 millones de euros al presupuesto.