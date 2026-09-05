Pisarello apela al "pragmatismo" para aprobar la nueva financiación: "No podemos desaprovechar un momento como este"

El portavoz de los Comuns en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha apelado este sábado al "pragmatismo" de las fuerzas políticas para sacar adelante el nuevo modelo de financiación autonómica y ha destacado que supondría 4.700 millones de euros para Catalunya. "Tenemos una responsabilidad histórica. No podemos desaprovechar un momento como este", ha afirmado en declaraciones en Badalona.

Pisarello ha defendido que, aunque la propuesta "no es" el modelo ideal de los Comuns, los recursos son necesarios para ámbitos como la educación, la vivienda, la sanidad o las infraestructuras. También ha acusado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de intentar "boicotear" el nuevo sistema, que Junts rechaza.

Pisarello ha reclamado a las fuerzas políticas que pongan sus "exigencias sobre la mesa", pero que actúen con "pragmatismo", teniendo en cuenta que, según ha destacado, lo que está en juego son "las necesidades básicas de millones de catalanes y de millones de personas en todo el Estado". "No estamos hablando de cifras menores", ha insistido.

El dirigente de los Comuns ha admitido que la propuesta no responde plenamente a las aspiraciones de la formación y ha defendido aprobarla sin renunciar a un modelo singular para Catalunya. "Nosotros siempre hemos pensado que Catalunya debe tener un modelo singular de financiación, siempre hemos defendido ideas cercanas a la de un concierto solidario", ha afirmado. "No hay que renunciar a este horizonte", ha añadido, antes de reiterar que ahora hay que ser "pragmáticos".

En este sentido, Pisarello ha considerado que la legislatura es "suficientemente complicada" y ha instado a los partidos a tener presente la trascendencia de los recursos en juego. "Lo que está en juego es la educación de nuestros hijos, es la vivienda de nuestros hijos, son las infraestructuras del país y con esto no se juega", ha advertido.

Pisarello también ha cargado contra Ayuso y ha asegurado que su intento de "boicot" al nuevo modelo de financiación ha sido rechazado incluso por dirigentes del PP. "Todo el mundo necesita una nueva financiación", ha afirmado.

Contra los "discursos de odio"

Pisarello ha hecho estas declaraciones en Badalona, donde los Comuns han celebrado un acto a pocos días de la Diada con la voluntad de reivindicar una Catalunya diversa y con más derechos. El dirigente ha hecho un llamamiento a combatir los "discursos de odio y de enfrentamiento" y ha señalado directamente al líder de Vox, Santiago Abascal; al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol; y a la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols.

"No permitiremos que los vasallos de Donald Trump, se llamen Abascal, se llamen Albiol, se llamen Orriols, difundan discursos de odio y de enfrentamiento para dividir a la población trabajadora", ha afirmado. Pisarello ha contrapuesto estos discursos a una "nueva Catalunya" que, según ha defendido, debe tener "más soberanía", "más derechos" y ser solidaria con los trabajadores "de nuestra casa y de todas partes".

La portavoz municipal de Badalona en Comú, Aïda Llauradó, también ha reivindicado una Catalunya "diversa" y "cohesionada" y ha reclamado reforzar los servicios públicos ante las políticas de "confrontación", "odio" y discriminación de las personas migrantes. Llauradó ha defendido una Catalunya con una perspectiva "ecologista, social y feminista" y ha acusado a la derecha y a la extrema derecha de señalar a la población migrante.

El "deber de acoger"

Preguntado por la situación de los migrantes en Ceuta, Pisarello ha defendido que hay que proteger a las personas migrantes y, especialmente, a los menores. "Cuando hay esta población migrante en estas condiciones, cuando hay niños en estas condiciones, hay que protegerlos", ha afirmado. Según el dirigente de los Comuns, cada territorio debe asumir esta obligación "en función de sus recursos" y sus "capacidades".

Pisarello ha recordado las pancartas con el lema "Volem acollir" que hace años se colgaron en las calles de Barcelona y Catalunya y ha defendido que este compromiso sigue vigente. "Hoy también tenemos el deber de acoger", ha asegurado, antes de reivindicar la contribución de la población migrante a la economía y defender que las personas que residen en un territorio "tienen derechos y obligaciones como cualquier otro ciudadano".

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El dirigente de los Comuns también ha cargado contra los "ultras" que, según ha denunciado, están actuando "de manera vergonzosa" contra mujeres y menores migrantes en Ceuta, y ha expresado su apoyo tanto a estas personas como a la población de la ciudad que les presta apoyo en un contexto que ha calificado de "dificilísimo".