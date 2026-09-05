Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y las derivadas políticas y policiales

Feijóo y Rufián preguntarán a Sánchez en el Congreso cómo piensa acabar la legislatura tras su soledad por Ceuta

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, coincidirán el próximo miércoles en el Congreso en preguntar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cómo piensa afrontar lo que resta de legislatura, sobre después de que el Pleno extraordinario sobre la crisis de Ceuta haya evidenciado falta de apoyos a su gestión en la crisis de Ceuta y el papel de Marruecos.

Así, según consta en las preguntas registradas en el Congreso, a las que ha tenido acceso Europa Press, para la primera sesión de control al Gobierno tras las vacaciones. Feijóo lanzará directamente a Sánchez "¿Cómo va a seguir gobernando lo que queda de legislatura?", mientras que Rufián ha optado por una formulación más escueta: "¿Cómo afronta lo que queda?".

También interrogará al jefe del Ejecutivo el líder de Vox, Santiago Abascal, que centrará su pregunta en los responsables de la crisis de Ceuta y le planteará directamente: "¿Está usted siendo chantajeado por Marruecos por la información que disponen de su corrupción y la de su familia?".