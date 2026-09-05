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Comparecencia sobre Ceuta
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y las derivadas políticas y policiales
Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Se calcula que un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate político la gestión de la frontera entre España y Marruecos.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
La historia de Ceuta
La ciudad fue cartaginesa, mauritana, romana, bizantina, visigoda, musulmana y portuguesa, antes de quedar bajo soberanía española desde el siglo XVI. Te explicamos la historia de Ceuta y el papel clave de la traición del gobernador Julián en la historia de España.
El choque entre Gobierno y Policía por el asalto a Ceuta
Juan José Fernández detalla qué ocurrió durante los cinco días en que Gobierno y Policía chocaron por la participación de Marruecos en el asalto a Ceuta.
Exteriores contesta a Feijóo
“En relación a las declaraciones del Sr. Feijóo: La embajadora de Marruecos en España fue oficial y formalmente convocada el pasado 21 de agosto para rechazar tajantemente las declaraciones realizadas sobre Ceuta y Melilla. También para trasladar que esas declaraciones degradan nuestra relación bilateral. Además, como informó el Ministro Albares en su comparecencia ante la comisión de exteriores en el Congreso, esta posición se ha trasladado a las autoridades marroquíes a todos los niveles por todos los canales diplomáticos y de manera formal y oficial, incluyendo, por supuesto, la convocatoria oficial de la embajadora de Marruecos en España".
Pradales ve a Sánchez "noqueado" con Ceuta y dice que si no soluciona la crisis la legislatura "está acabada"
El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha actuado tarde y aún está noqueado" ante la situación que se está viviendo en Ceuta, y ha afirmado que, "si no soluciona rápidamente" la crisis, la legislatura está "totalmente acabada". En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Pradales ha dicho que este pasado jueves se vio “la soledad del presidente Sánchez” en la comparecencia que realizó en el Congreso para dar cuenta de la situación en Ceuta, tras la llegada masiva de migrantes, y cree que eso es “algo muy significativo”.
Feijóo y Rufián preguntarán a Sánchez en el Congreso cómo piensa acabar la legislatura tras su soledad por Ceuta
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, coincidirán el próximo miércoles en el Congreso en preguntar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cómo piensa afrontar lo que resta de legislatura, sobre después de que el Pleno extraordinario sobre la crisis de Ceuta haya evidenciado falta de apoyos a su gestión en la crisis de Ceuta y el papel de Marruecos.
Así, según consta en las preguntas registradas en el Congreso, a las que ha tenido acceso Europa Press, para la primera sesión de control al Gobierno tras las vacaciones. Feijóo lanzará directamente a Sánchez "¿Cómo va a seguir gobernando lo que queda de legislatura?", mientras que Rufián ha optado por una formulación más escueta: "¿Cómo afronta lo que queda?".
También interrogará al jefe del Ejecutivo el líder de Vox, Santiago Abascal, que centrará su pregunta en los responsables de la crisis de Ceuta y le planteará directamente: "¿Está usted siendo chantajeado por Marruecos por la información que disponen de su corrupción y la de su familia?".
González Laya pide a la Unión Europea que ponga nombre al "autor" del "ataque híbrido" en Ceuta
La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya ha pedido a la Unión Europea que ponga nombre al "autor" del "ataque híbrido" que sufrió Ceuta con la entrada masiva de 80.000 migrantes procedentes de la frontera con Marruecos como sí hizo el Ejecutivo comunitario al atribuir a Rusia el dron cargado con explosivos en Leipzig (Alemania). "La Unión Europea ha fallado en entender que esto es un ataque híbrido", ha afirmado en declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, en las que ha reclamado dotarse de "mayores capacidades" para "detectar" amenazas híbridas y "ponerle un nombre al autor, es decir, atribuir el ataque a quien lo haya hecho". "Es la lección que también tenemos que aprender de esta crisis", ha añadido.
Jupol denuncia "represalias" a los agentes del CENIF
El sindicato Justicia Policial (Jupol) ha denunciado este viernes "represalias" del Gobierno a los agentes del Centro Nacional de Información y Fronteras (CENIF) tras el informe remitido a la jueza de la Audiencia Nacional apuntando a la participación de gendarmes marroquíes en la crisis de Ceuta de finales de julio. En un comunicado, Jupol señala que hay una situación de "acoso gubernamental al más alto nivel desde ayer --por este jueves-- contra los policías de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, indagando sobre documentos, informes o alertas de cualquier naturaleza" que se hubieran emitido en los días, semanas y meses anteriores a lo que este sindicato policial llama "invasión de Ceuta".
CSIF "vigilará e impedirá" la contratación de estudiantes de Enfermería por parte de las ONG
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), "mantendrá una vigilancia activa y rigurosa" ante los intentos detectados por parte de determinadas ONG de recurrir a la contratación de estudiantes de Enfermería para cubrir puestos asistenciales que "deben ser desempeñados por profesionales debidamente titulados". La organización sindical advierte a las entidades responsables de que denunciará "cualquier irregularidad" ante las autoridades laborales, sanitarias y colegiales. CSIF hace un llamamiento a las administraciones que financian estos programas para que supervisen de forma estricta que todas las contrataciones sociosanitarias "cumplan escrupulosamente" con las exigencias legales y de titulación exigibles. CSIF califica esta práctica de "inaceptable desde el punto de vista deontológico, legal y laboral".
El Congreso vota el 10 de septiembre la ley de nacionalidad saharaui en plena crisis ceutí
El pleno de Congreso aprobará el próximo jueves, salvo sorpresas, la proposición de ley de Sumar para que los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1977 y sus descendientes puedan tener la nacionalidad española, y lo hace en plena crisis de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes y la polémica sobre el papel de Marruecos. De esta manera, el 10 de septiembre verá la luz una ley que ha permanecido arrinconada durante más de un año debido, de acuerdo con sus promotores, a la falta de voluntad del Gobierno por ponerla en marcha.
Antes de su votación definitiva la próxima semana, la proposición del socio del Ejecutivo dio el penúltimo paso para su aprobación el pasado 23 de julio al salir adelante en comisión el dictamen de la ley, que logró el apoyo de la mayoría de los grupos. Esta vez el PSOE sí apoyó la ley después de ser la única fuerza que votó en contra de su toma en consideración el 25 de febrero de 2025. El PP y Junts se abstuvieron en la votación del dictamen mientras que Vox lo rechazó.
May Mariño
El Gobierno habilita carpas militares en Ceuta para atender a 600 migrantes, principalmente mujeres y niñas
Nuevo emplazamiento para acoger a mujeres migrantes con niños que están en las calles de Ceuta. El Gobierno ha iniciado el envío a Ceuta de infraestructura perteneciente a su emblemático equipo START (Equipo Técnico Español de Respuesta Humanitaria, por sus siglas en inglés), con el objetivo de reforzar los trabajos de filiación y atención humanitaria a las personas inmigrantes que se encuentran en la Ciudad Autónoma, con el objetivo de agilizar los trámites para el retorno de aquellas persona que no tengan reconocido el derecho a protección internacional.
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