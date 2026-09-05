Movimientos de la izquierda en Madrid: Anticapitalista mueve su candidatura y Sumar organiza una asamblea

Anticapitalistas lanza al comienzos del nuevo curso político una campaña preparatoria de un acto público que organiza para el próximo día 24 de octubre, que será el pistoletazo de salida a la candidatura alternativa de izquierda que impulsa para las elecciones autonómicas y municipales de 2027 en Madrid

Mientras, Movimiento Sumar ha organizado para el mes de septiembre la asamblea constituyente de la formación a nivel autonómico, siguiendo así su ruta de implantación territorial y apuesta por las posibles alianzas electorales con sus aliados políticos a nivel estatal.

En el caso de Anticapitalistas, fuerza extraparlamentaria en la región, se ha marcado como objetivo emular el ejemplo de Adelante Andalucía, que cosechó un buen resultado en los últimos comicios en esta comunidad, y lanza la iniciativa 'Liberar Madrid' a partir de este mes de septiembre, con la que pretende confrontar con el PP y fraguar una candidatura con activistas y miembros de la sociedad civil.

"Mucha gente reconoce que hay un vacío en la izquierda madrileña, es una opinión extendida no solo entre activistas y militantes, sino entre quienes han recorrido las calles de Madrid estos meses en las movilizaciones por el derecho a la vivienda dada la impunidad contra los especuladores tanto desde el Gobierno madrileño, como del Ejecutivo central", sostiene en Anticapitalistas.

Esta iniciativa, según informa el partido, tendrá su colofón el próximo día 24 de octubre, donde se escenificarán las bases para articular esa futura candidatura para los futuros comicios y convertirse en un actor relevante en la esfera progresista.

Sumar defiende las alianzas amplias

Otro partido, en este caso Movimiento Sumar, celebrará un acto relevante en clave interna con su asamblea constituyente en la Comunidad de Madrid, como ya ha ocurrido en el caso de varias comunidades autónomas y tras la celebración en julio del último congreso estatal.

Con este cónclave autonómico, Movimiento Sumar definirá su proyecto político para Madrid, su funcionamiento interno y elegirá a los integrantes de sus órganos de dirección. La formación afirma que se constituye en Madrid como "una necesidad para incluir el ecolaboralismo y los derechos de ciudadanía en la alternativa de izquierdas al modelo de sociedad excluyente que lleva gobernando la Comunidad 30 años".

En un mensaje a sus inscritos, resalta que su vocación es "trabajar para tejer alianzas" no solo con aquellas fuerzas que ya son socios políticos a nivel estatal, sino con cualquier actor cuyo objetivo sea una sociedad más justa.

Este sábado habrá un encuentro presencial entre los simpatizantes de Movimiento Sumar sobre la asamblea constituyente y recoger sus opiniones. A su vez, para participar en ella habrá que registarse como inscrito antes de la medianoche del día 9.

Del 13 al 16 de septiembre será el momento de presentar candidaturas y enmiendas a los documentos mientras que entre el 19 y el 26 de septiembre se procederá a la votación de las candidaturas. El día 26 se celebrará el plenario presencial de la cita asamblearia.

A nivel estatal Sumar, Más Madrid, Comuns e IU están en pleno proceso de revalidar una candidatura de coalición a las nuevas elecciones generales, con el objetivo de definir su candidato y la marca electoral.

Podemos lanzará pronto sus primarias

Mientras, el portavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández, anunció que en breve comenzará el proceso de primarias de su formación para elaborar sus candidaturas a las elecciones municipales y autonómicas. La formación, que se quedó fuera de la Asamblea de Madrid en los pasados comicios de 2023, tiene definida su referente electoral para las elecciones autonómicas en Madrid tras anunciar su secretaria general, Ione Belarra, que aspira a encabezar la lista de Podemos y ser clave para desalojar al PP del Gobierno autonómico.

Belarra ha desgranado este sábado, durante la celebración del Consejo Ciudadano estatal de Podemos, que su organización tiene que esta preparada tanto para la cita autonómica como para un posible adelanto de las generales.

El escenario de la izquierda alternativa se encamina a la fragmentación ante el movimiento de Anticapitalistas y el rechazo a la hipótesis de una candidatura de coalición entre Más Madrid y Podemos, que nunca han confluido.

La ministra de Sanidad, Mónica García, es la candidatura de Más Madrid, segunda fuerza política en votos en las elecciones de 2023, y la formación siempre ha defendido ser el proyecto de referencia de la izquierda alternativa en la comunidad.

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Más Madrid aclaró que está dispuesto a hablar con IU y Movimiento Sumar con vistas a estos comicios, pero dejando claro que su marca es la que cuenta con mayor valor entre el electorado progresista.

Fuente: El Periódico de España