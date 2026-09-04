El TSJC frena la amnistía a Jové y Salvadó a pesar del aval a la ley de la justicia europea

La amnistía a Josep Maria Jové, diputado y presidente del grupo parlamentario de ERC, y Lluís Salvadó, director general del partido y mano derecha de Oriol Junqueras, no acaba de llegar, a pesar del aval a la ley del perdón por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Ahora El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rechazado retirar las cuestiones prejudiciales que también presentó ante la justicia europea sobre el caso concreto de Jové y Salvadó, que permanecen imputados por su papel en los preparativos del referéndum unilateral del 1-O.

El TJUE determinó el 16 de julio que los hechos amnistiados respecto a dirigentes independentistas en el marco del 'procés' no afectaron directamente ni pusieron en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea. Según el tribunal europeo, un posible perjuicio o desviación de fondos que afectara exclusivamente al presupuesto de una comunidad autónoma o del Estado no es suficiente para considerar lesionadas las finanzas comunitarias.

Las preguntas planteadas por el TSJC coinciden en parte con las que formuló el Tribunal de Cuentas sobre la malversación en el 'procés' y que la justicia europea resolvió, pero las que atañen a Jové y Salvadó se tramitaban en un proceso judicial diferente. La defensa de Jové y Salvadó considera que la sentencia de la justicia europea sienta doctrina, por lo que podría aplicarse ya de forma inmediata la amnistía.

Causas distintas

Sin embargo, el TSJC ha decidido mantener las cuestiones prejudiciales que plantearon ante el TJUE el 30 de julio de 2024. El argumento del tribunal es que la sentencia europea hacía referencia a las cuestiones presentadas por el Tribunal de Cuentas (de tipo contable) y por la Audiencia Nacional (delitos de terrorismo). El alto tribunal catalán, además, ha acordado mantener en suspenso la tramitación de la causa.

El TSJC sostiene que, aunque la sentencia del TJUE que avalaba la ley de amnistía " contienen una batería de consideraciones" que "pueden resultar transpuestas" a los casos de Jové y Salvadó y "ofrecer respuesta" a algunas de sus premisas, la "naturaleza" de los procesos judiciales que fueron elevados a la justicia europea por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional difieren "radicalmente" de la causa seguida contra los dos políticos catalanes.