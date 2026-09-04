Torre Pacheco prohíbe por ley la xenofobia y el racismo en sus calles

Lo sucedido este verano en la ciudad autónoma de Ceuta –una entrada masiva de inmigrantes en situación irregular sobre la que este miércoles se pronunciaron en las calles cerca de 30.000 murcianos– ha traído consigo una nueva oleada de crispación que ha derivado, en algunos casos y a nivel nacional, en nuevas manifestaciones xenófobas; situaciones que a muchos han traído a la memoria lo sucedido en el verano de 2025 en Torre Pacheco.

Casualmente, fue el pasado 30 de julio –día en el que se inició el multitudinario asalto a la frontera de España con Marruecos en Ceuta– cuando, en sesión ordinaria, el Ayuntamiento de la localidad murciana aprobó definitivamente su nueva Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, claramente marcada por lo ocurrido allí en el verano de 2025. Y es que la norma, que entra hoy en vigor, prohíbe, entre otras conductas, «el menosprecio a la dignidad de las personas, así como cualquier comportamiento discriminatorio, sea de contenido xenófobo, racista, sexista u homófobo, o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

Lo hace, específicamente, en su capítulo II, que regula los Atentados contra la dignidad de las personas, ya que la ordenanza pretende garantizar una sana convivencia en Torre Pacheco desde una perspectiva global. Así, el texto alude también a cuestiones como el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, el ofrecimiento y demanda de servicios de naturaleza sexual, la mendicidad –que se mantiene prohibida–, el vandalismo en todas sus formas y la contaminación, tanto acústica como atmosférica.

Sin embargo, es ese segundo apartado el más llamativo de la norma por la contundencia con la que el Consistorio se posiciona frente a este tipo de situaciones: «Las conductas tipificadas como infracciones en este capítulo encuentran su fundamento, constitucional y legal, en la necesidad de evitar en el espacio público todas las prácticas individuales o colectivas que atenten contra la dignidad de las personas, así como las prácticas discriminatorias de contenido xenófobo, racista, sexista, homófobo o de cualquier otra condición o circunstancia personal, económica o social, especialmente cuando se dirijan a los colectivos más vulnerables», puede leerse en el texto, publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

En este sentido, la ordenanza aclara que este tipo de manifestaciones –«insultos, burlas, molestias intencionadas, coacción psíquica o física, agresiones u otras conductas vejatorias»– quedan prohibidas en el municipio, ya sean «por escrito o de palabra». Además, la norma también incide en que no está permitida «la colocación en propiedad privada –y que sean visibles desde la vía pública– de objetos que impliquen menosprecio o discriminación de contenido xenófobo, sexista, racista, aporofóbico, o por razón de religión, orientación sexual, pensamiento o cualquier otra circunstancia personal, económica o social».

Multas Las infracciones leves serán castigadas con multas de hasta 750 euros, mientras que las de las graves y muy graves pueden llegar, respectivamente, hasta 1.500 y 3.000 euros.

De este modo, «las personas que, por cualquier motivo, se encuentren en el término municipal de Torre Pacheco», están obligadas por ley a «respetar los derechos, libertades, dignidad e integridad de las demás personas en los espacios públicos», así como a «evitar prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias o que conlleven violencia física, coacción moral o psicológica o de otro tipo». Y quienes no lo hagan, «sin perjuicio de que los hechos pudieran ser constitutivos de infracción penal», se exponen a multas de hasta 1.500 euros, al ser consideradas las de este apartado como infracciones ‘graves’.

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Desde el Ayuntamiento explican que esta ordenanza «justifica su razón de ser por razones de interés general, dado que su finalidad es preservar el espacio público como lugar de convivencia y civismo en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio, encuentro, reunión y recreo, con pleno respeto a la dignidad, a los derechos de los demás y a la seguridad y tranquilidad ciudadana así, como a la pluralidad de expresiones culturales, políticas y religiosas y de formas de vida diversas existentes en el municipio de Torre Pacheco». Además, el Consistorio aclara que, «a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, se ha velado porque la ordenanza sea coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional, regional, local y de la Unión Europea».

Fuente: La Opinión de Murcia