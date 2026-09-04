Illa afianza los vínculos políticos de Catalunya con Ucrania y promete más ayuda humanitaria y para la reconstrucción

El president Salvador Illa ha puesto fin a su viaje oficial en Ucrania, un desplazamiento que ha tenido como plato fuerte un encuentro con el presidente del país, Volodímir Zelenski, y que ha puesto un especial énfasis en estrechar los lazos políticos y reforzar la cooperación con un territorio que lleva cuatro años y medio en guerra con Rusia. La vocación del jefe de la Generalitat ha sido trasladar el "apoyo incondicional" de Catalunya a los gobernantes ucranianos, tanto en su proceso para formar parte de la Unión Europea como a la hora de prestar ayuda humanitaria y para la reconstrucción. Pero también continuar robusteciendo la influencia que considera que puede tener Catalunya a escala europea e internacional.

Illa no solo se ha reunido con Zelenski, sino también con dos ministros de su Gobierno, el de Asuntos Exteriores y el de Comunidades, Territorios y Desplazamientos; el presidente del Parlamento ucraniano, Ruslan Stefanchuk, y con los gobernadores de las regiones de Zaporiyia, Dnipropetrovsk y Lviv, con quienes este jueves firmó tres acuerdos de colaboración. Ante todos ellos ha defendido la integración de Ucrania en la UE "lo más pronto que sea posible" y que los activos rusos congelados en suelo europeo se destinen a incrementar la ayuda al país.

Un viaje complejo

Ante la inestabilidad política creciente, el president trata de hacer pedagogía de que los ucranianos no solo están defiendo su propia frontera, sino también las fronteras europeas, por lo que ha hecho hincapié en que la resistencia y el "coraje" de la población en ese país es también un dique de contención de los valores europeos. "No solo se están defendiendo a ellos, sino que también nos están defendiendo a nosotros. Lo mínimo que podemos hacer es continuar con el esfuerzo de cooperación", ha afirmado. No ha sido un viaje fácil en términos de seguridad para Illa, que ha constatado en primera persona lo que supone para la población ucraniana vivir con el sonido de las alarma por riesgo de ataque ruso. En su caso, no ha sufrido "riesgo directo" en ningún momento, pero justo este viernes se ha producido un ataque a la sede del servicio de seguridad en Kiev.

En la batería de encuentros políticos, Illa ha prometido "más ayuda" en ámbitos como el de energía y la sanidad de cara al próximo invierno en el marco del Plan de Apoyo a Ucrania que el Govern aprobó el pasado mes de mayo para ir más allá de la ayuda humanitaria y poner el foco en la reconstrucción. Ucrania teme que millones de personas vuelvan a quedarse en los meses de frío sin agua, luz o calefacción por los ataques rusos contra centrales térmicas y eléctricas.

También ha mantenido un encuentro con el coordinador residente y humanitario de la oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Mattias Schmale, para formalizar una aportación de la Generalitat de 800.000 euros. Este montante se suma a los 57,5 millones de euros movilizados por Catalunya desde 2022, además de haberse prestado atención sanitaria a 114 pacientes ucranianos en hospitales catalanes.

El presisent Salvador Illa con el coordinador residente y humanitario de la oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Mattias Schmale / Zadorozhna Olesia / Govern

Jornadas para la reconstrucción

En la agenda del president ha habido también espacio para reunirse con empresarios ucranianos, un encuentro tras el que ha anunciado que Catalunya organizará en otoño, junto a la Cambra de Comerç de Barcelona, unas jornadas sobre la reconstrucción de Ucrania en las que participarán representantes de ambos países. Se trata de unas jornadas concebidas para dar "un primer impulso" a la contribución de Catalunya a la reconstrucción de Ucrania, así como para abrir "oportunidades" a las empresas catalanas. "Es una línea de trabajo beneficiosa para todos", ha asegurado el president. En concreto, Illa ha señalado los sectores de la tecnología, el primario, el farmacéutico y el de las infraestructuras como los más "relevantes" para cooperar con Ucrania.

El president Salvador Illa con Sor Lucía Caram, en Kiev / Rubén Castro / Govern

Tras reunirse también con representantes de oenegés, el president ha visitado junto a Sor Lucía Caram el hospital militar de la Guardia Fronteriza, el órgano que gestiona y protege las fronteras de Ucrania. Es una de las unidades que ha recibido ayuda catalana y donde la misión del convento de Santa Clara de Manresa entregó un convoy de ambulancias, vehículos y material médico procedente de Catalunya. "Están poniendo el cuerpo y dando la vida por nosotros", ha asegurado Caram, que ha agradecido a Illa que sea un "president de palabra" que cumple con la ayuda prometida. Ambos han relatado que durante su visita han oído una explosión que ha afectado a uno de los cuarteles de la Guardia Fronteriza, por lo que han tenido que interrumpir su visita para que pudieran atender a los heridos.

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El president también ha participado en una ofrenda floral en memoria de los soldados ucranianos fallecidos durante la guerra en el muro de la catedral de San Miguel, donde hay un mural de fotografías de los caídos en el conflicto.