Catalunya celebrará unas jornadas con empresarios para la reconstrucción de Ucrania

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que este otoño Catalunya organizará, junto a la Cambra de Comerç de Barcelona, unas jornadas para abordar la reconstrucción de Ucrania en las que participarán tanto empresarios catalanes como ucranianos. Así lo ha anticipado desde Kiev tras reunirse con el director general de la Federación de Empresarios de Ucrania, Illichov Ruslan Volodymyrovych, y con el director de Cooperación internacional económica de esta entidad, Shevchenko Anastasia.

Estas jornadas están concebidas para dar "un primer impulso" a la contribución de Catalunya a la reconstrucción de Ucrania tras cuatro años y medio de guerra desde la invasión rusa. También para abrir "oportunidades" a las empresas catalanas. "Es una línea de trabajo beneficiosa para todos", ha asegurado el president. En concreto, Illa ha señalado los sectores de la tecnología, el primario, el farmacéutico y el de las infraestructuras como los más "relevantes" para cooperar con Ucrania.

En este viaje oficial, el president insiste en que hay un "firme compromiso" de Catalunya con la reconstrucción del país, motivo por el que en los últimos años se han celebrado encuentros internacionales entre gobiernos, instituciones internacionales y financieras, líderes empresariales, autoridades regionales y locales y organizaciones de la sociedad civil para "movilizar apoyo político y financiero". La Federación de Empresarios de Ucrania es una de las principales organizaciones empresariales del país, que agrupa más de 140 organizaciones, unas 8.500 compañías y cerca de cinco millones de trabajadores.

Ofrenda floral a los caídos

Illa también ha participado en una ofrenda floral a los soldados ucranianos fallecidos durante la guerra en el muro de la catedral de San Miguel, donde hay un mural de fotografías de los caídos en el conflicto. Lo ha hecho acompañado del viceministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Yevhen Perebyinis, en lo que es un acto protocolario habitual entre los líderes internacionales que visitan Kiev para rendir homenaje a las víctimas. El president se reunirá también con el presidente del Parlamento del país.

Noticias relacionadas

El president de la Generalitat, Salvador Illa, con el viceministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Yevhen Perebyinis / Zadorozhna Olesia / Govern

Justo este jueves mantuvo un encuentro con el presidente Volodímir Zelenski, a quien le trasladó el "apoyo incondicional" de Catalunya tanto para el fin de la guerra como para la reconstrucción del país y su incorporación a la Unión Europea. Este viernes, también entra dentro de sus planes reunirse con Sor Lucía Caram, que coordina una red de ayuda humanitaria que lleva a Ucrania ambulancias y material sanitario.