Automoción en crisis
Illa se compromete a hacer "todo lo que esté en su mano" para salvar Seat y los puestos de trabajo
El president de la Generalitat asegura que el Govern está en contacto con los responsables de Volkswagen por el impacto que el plan de ajuste del grupo pueda tener sobre la fábrica de Martorell
Última hora de Volkswagen, en directo: posible desaparición de Seat y plan de recortes del grupo automovilístico alemán
Volkswagen aprueba el plan de ajuste que contempla recortar hasta 50.000 empleos en todo el grupo
La supervivencia de Seat como marca y de todo el grupo Volkswagen se decide mañana en Wolfsburg
El Govern de la Generalitat está en contacto con los responsables de Volkswagen y Seat en Catalunya después de que el consejo de supervisión de la compañía haya aprobado un plan de ajuste que podría eliminar, de un plumazo, hasta 50.000 puestos de trabajo en los próximos años en todo el grupo, que engloba marcas como Volkswagen, Audi, Porsche y Seat/Cupra. De hecho, está en entredicho la continuidad de Seat, cuyo futuro no está claro por ahora. "Tienen nuestro apoyo. El Govern hará todo lo que esté en su mano para preservar la industria catalana y los puestos de trabajo", ha prometido el president Salvador Illa desde Kiev, donde encara el segundo día de su agenda en Ucrania.
Los despidos que ha apuntado la compañía, que afectarían también a cargos directivos, comprometen la viabilidad de las fábricas de Volkswagen en las ciudades alemanas de Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm, cuya producción actual está previsto que termine entre 2031 y 2034 sin que tengan asegurada su continuidad. Ya en el año 2024 el grupo aprobó otros 50.000 despidos.
La planta de Martorell no está entre las amenazadas. De hecho, el presidente del comité de empresa de Seat, Matías Carnero, recordaba este jueves en EFE la reciente inversión de 10.000 millones de euros que el grupo Volkswagen hizo en Seat y Cupra para electrificar la compañía, que también se ha valido de fondos públicos. "Si desapareciera la marca, alguien tendría que pedir responsabilidades al consorcio alemán. Si esto fuera cierto, habría que montar un plan B para buscar una alternativa", aseguró el representante sindical.
Illa ha querido trasladar que el Govern está preocupado y ocupado en el posible impacto que tenga al plan de ajuste en la fábrica de Martorell. Este viernes, el president se ha reunido con empresarios ucranianos en Kiev y ha anunciado que este otoño se celebrarán en Catalunya unas jornadas económicas sobre la reconstrucción de Ucrania a la que serán invitados también empresarios del país, que hace cuatro años y medio que está en guerra con Rusia.
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