El Govern de Illa se vuelca en la nueva financiación y espera que Junts se vea abocado a avalarla

La cuenta atrás para el desenlace del nuevo modelo de financiación ha empezado. Para el Govern de Salvador Illa es un todo o nada, una oportunidad que se puede ir al traste si el Congreso la tumba en la votación que debe producirse antes de que acabe el año y, a la postre, se produce un cambio de Gobierno en la Moncloa. Es por eso que el president de la Generalitat está dispuesto a poner toda la carne en el asador para que prospere, algo que sabe que pasa, muy especialmente, por el 'sí' de Junts, que por ahora continúa rechazando de plano la propuesta pactada por los socialistas con ERC.

Poco esperan en la Generalitat del PP, a quien continúan retando a que, por lo menos, sus presidentes autonómicos se sienten en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este viernes y, más allá de dar un portazo a un modelo que inyectaría 21.000 millones de euros a la financiación de las comunidades, pongan encima de la mesa una alternativa. En el Govern son plenamente conscientes de que el clima preelectoral no ayuda. Con elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina y unas generales aún por fijar en el calendario, dan por sentado que los populares mantendrán el pulso. El propio president ha advertido de los "ataques sin escrúpulos", "ruido" e incluso de las "falsedades" que calcula que se producirán.

Tampoco la crisis abierta en Ceuta ayuda a sosegar el diálogo sobre un modelo que lleva doce años caducado y cuya renovación se ha vuelto a liderar desde Catalunya y, además, fruto de un pacto con el partido de Oriol Junqueras, principal socio del Govern en minoría de Illa. La naturaleza del acuerdo también genera recelos en Junts, aunque las principales expectativas del Executiu están puestas en que Carles Puigdemont acabe aceptando una propuesta que supondría 4.700 millones de euros más para las arcas de la Generalitat.

La amnistía como punto de inflexión

Así que las expectativas están puestas en Junts. Que se aplique la amnistía y que su líder pueda regresar a Catalunya es, para el Govern, la piedra angular para que los posconvergentes empiecen a tomar decisiones de calado con la mirada puesta en exprimir su imagen de partido determinante en Madrid. Para ello, dejan la puerta abierta a negociar alguna mejora en el modelo de la que puedan sacar pecho. Habrá que ver si la pista de aterrizaje puede ser introducir el coste de la vida como una nueva variable en la fórmula para calcular el reparto de los recursos entre comunidades, un criterio que quedó fuera del acuerdo y que le permitiría a Catalunya conseguir algunos millones más.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Economia, Alícia Romero, en el Parlament / Quique García / EFE

El objetivo, en todo caso, es que a Junts le acabe resultando más caro tumbar esos recursos que aceptarlos como un estadio intermedio del concierto económico que reivindica. Los socialistas esperan que pese el hecho de que para los alcaldes posconvergentes sea difícil explicar en las municipales que su partido rechaza un montante de dinero que podría servir para mejorar los servicios públicos, un elemento que convive también con el temor al bocado electoral que puede pegarles Aliança a costa de señalarlos por pactar con el Gobierno de Pedro Sánchez. Pese a las esperanzas de los socialistas, que no descartan ningún escenario, los dirigentes de Junts insisten en que su 'no' es inquebrantable mientras la propuesta no sea el concierto. "Lo que han pactado es claramente insuficiente", advirtió este jueves la líder de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras.

Con el ojo puesto en las generales

"Pasado el debate en el Consejo de Política Fiscal, será el momento de reflexionar. Aunque el modelo no responda al 100% de las expectativas de alguien, no se puede perder una mejora de la financiación. Esperamos responsabilidad", aseguró el martes la portavoz del Govern, Sílvia Paneque. No obstante, el Govern prevé andar con tiento con Junts. Interesa allanarle el terreno para que entre en la negociación y no crear un clima hostil que lo ahuyente, por lo que la estrategia pasa por resaltar por todos los medios posibles la importancia que tiene la financiación para poder mejorar los servicios públicos, pero sin entrar en el terreno del reproche.

Aunque el Govern considera que los presupuestos de 2026 ya le garantizan la estabilidad hasta el final de la legislatura, el modelo de financiación es el principal acuerdo por el que ERC facilitó la investidura y ha prestado apoyo a Illa en estos dos años de legislatura, motivo por el que el president insiste en qué cumplirá con la palabra dada. De hecho, considera que ya ha hecho buena parte de lo que estaba en sus manos. Además, para el Executiu sería determinante saber si puede contar el año que viene con 4.700 millones más, algo que sería un incentivo para tratar de aprobar presupuestos en 2027 pese a ser un año electoral.

Noticias relacionadas

Pero lo que también necesita el president de la Generalitat, además de los apoyos, es tener la certeza de que el Gobierno de Sánchez seguirá en pie en los próximos meses. Una convocatoria electoral de las generales antes de lo previsto se llevaría por delante todos los planes, con el riesgo de que también el acuerdo de financiación caiga de forma definitiva en saco roto.