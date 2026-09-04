Rusia ataca la sede del Servicio de Seguridad de Ucrania a pocos metros de donde se encontraba Illa

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de visita en Kiev, y la embajadora de España en Ucrania, Adela Díaz, se encuentran bien tras el ataque ruso contra la sede del servicio de seguridad en la capital ucraniana, según han asegurado fuentes del Govern y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha hablado con ellos. El ataque ha coincidido con el acto de presentación de credenciales de la nueva embajadora al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que ha tenido que ser suspendido al celebrarse en un edificio próximo al bombardeo.

Illa, que se encuentra en Kiev en el último día de su viaje a Ucrania, se ha reunido este viernes con la religiosa Sor Lucía Caram, con quien ha recorrido las instalaciones de un hospital de la Guardia de Frontera, el órgano que gestiona y protege las fronteras del país. Una visita que también se ha visto alterada por el ataque ruso. Illa y Caram han relatado que, durante su visita, han oído una explosión que ha afectado a uno de los cuarteles de la Guardia de Frontera, por lo que han tenido que interrumpir su visita para que pudieran atender a los heridos.

El ministro Albares ha condenado "enérgicamente" el ataque ruso contra la sede del Servicio de Seguridad, en una "escalada inaceptable: va contra los civiles, el patrimonio y la paz", ha dicho Albares a través de las redes sociales. Se ha referido también a que se ha producido cerca de la catedral de Santa Sofía, patrimonio mundial de la humanidad. De igual modo, ha expresado todo su apoyo a la embajadora y al equipo de la Embajada, que realizan "un gran trabajo en condiciones muy difíciles". La diplomacia y el derecho "son más fuertes que la agresión", ha recalcado el ministro.

Noticias relacionadas

Un dron ruso que iba dirigido contra la oficina del jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha alcanzado esta tarde la sede central de esta estructura de espionaje ucraniana sin que haya trascendido si ha habido víctimas.