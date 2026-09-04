La jueza del caso Azud imputa al cuñado de Rita Barberá y a su vicealcalde en València el cobro de 3,6 y 2 millones en mordidas

La jueza del caso Azud imputa al abogado y cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, y a Alfonso Grau, la mano derecha de la alcaldesa de València de 1991 a 2015, el cobro de 3,6 y 2 millones en mordidas, respectivamente, según el auto de incoación de procedimiento abreviado que se notificó ayer a las partes. Con problemas informáticos incluidos, que hicieron que el voluminoso auto de 314 páginas no llegara a todos las partes personadas.

La titular de la Plaza 13 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de València, Pepa Tarodo, da por finalizado el caso Azud, iniciado judicialmente en 2017, aunque las primeras averiguaciones las hizo la Agencia Tributaria tras recibir una carta anónima el 12 de enero de 2016, sobre el elevado tren de vida del abogado José María Corbín y su familia. Tras nueve años de instrucción finalmente se procesa a un total de 38 personas, aunque la causa ha llegado a tener hasta 61 investigados. Junto a Corbín y Grau la jueza también procesa a los empresarios Jaime Febrer, Mónica Montoro y Federico Ferrando, entre otros, según el auto. Corbín, Grau, Febrer y Montoro han estado en prisión provisional por estos hechos durante la instrucción.

La causa también se dirige finalmente hacia los exconcejales de València Jorge Bellver, actual director general de Transparencia y regidor de Urbanismo en los años investigados, y Rafael Rubio, exportavoz del PSPV en el Cap i Casal. E igualmente se procesa a la exalcaldesa de Xixona del Partido Popular, Rosa María Verdú, y su concejal de Urbanismo, Francisco Doménech. Además de los empresarios Diego Elum, Carlos Turró, Alejandro Serra, Vicente Prieto, Francisco Antonio Gigante, Francisco José Gigante y David Gigante, entre otros. También varios funcionarios del Ayuntamiento de València. Y el jurista cercano al PSPV, José Luis Vera.

El núcleo de la causa se centra en la "verdadera asociación con fines delictivos" que, según el auto dictado por la magistrada Pepa Tarodo, formaron entre 2005 y 2015 el entonces vicealcalde Alfonso Grau, el empresario Jaime Febrer y José María Corbín. "Los tres estaban involucrados en las operaciones inmobiliarias" relacionadas con el Ayuntamiento de València y la empresa pública municipal Aumsa (Actuaciones urbanas municipales Sociedad Anónima)".

"De tal modo -continúa la magistrada- que podían amañar las adjudicaciones de obra o contratos con total libertad, pues, el investigado Alfonso Grau ostentaba el control total del ayuntamiento y José María Corbín podía actuar libremente en cualquier departamento dado su amparo personal de su mujer y de su cuñada la alcaldesa de València [Rita Barberá]. De tal modo que obtenían un nada desdeñable beneficio patrimonial los tres investigados".

En el caso de José María Corbín a partir de los ingresos que su empresa Corbín Abogados SL recibía de seis empresas contratistas del Ayuntamiento de València: Acciona, Grupo Cyes, Grupo Axis, Grupo Cleop, Grupo Secopsa, y Grupo Cinal. "En el periodo de tiempo comprendido entre los años 2005 a 2017 la citada mercantil [Corbín Abogados SL] declarará ingresos por un importe superior a los cinco millones de euros y, sin embargo, los gastos declarados ascendieron a 681.784,14 euros, pues pese a la ingente cantidad de los ingresos la citada mercantil ha tenido a lo sumo tres-cuatro trabajadores en el citado período".

A José María Corbín se le buscaba, contrataba y pagaba porque "sus servicios eran necesarios precisamente por ser cuñado de la alcaldesa de València y porque su mujer María Asunción Barberá Nolla, hermana de la alcaldesa, (ambas ya fallecidas) era su Jefa de gabinete y llevaba su agenda". Pagar al abogado de forma directa suponía un problema porque, aunque supuestamente se simulaban contratos, ficticios, se contrataba "a una persona que no desarrollaba función alguna más allá de ser el cuñado de Rita Barberá". De ahí que en ocasiones no fueron las anteriores empresas las que abonaran directamente el salario a Corbín, sino que se hiciera a través de empresas interpuestas.

"El total de comisiones cobradas por José María Corbín por las empresas adjudicatarias de contratación pública con el Ayuntamiento de València asciende a 3.609.696 euros", concluye la magistrada en su auto. Para hacerse una idea, la instrucción ha revelado que el empresario Jaime Febrer llegó a pagar 3.000 euros al mes durante veinte meses al abogado José María Corbín para conseguir información privilegiada sobre el programa de actuación integrada (PAI) del Grao, en los terrenos donde se construyó el circuito de Fórmula 1 de València.

El otro gran protagonista de esta presunta trama, el exvicealcalde de València y mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau, de quien la magistrada señala que "faltando a su deber de lealtad como funcionario público procedió a amañar varios concursos logrando que la adjudicación de terrenos públicos o derechos sobre terrenos públicos recayera en alguna de las empresas propiedad de Jaime Febrer [el promotor inmobiliario investigado] después de la recepción de sobornos o comisiones ilícitas". Y que el político supuestamente lograba disimular al "hacer participar en la tarea de ocultación y transformación del dinero procedente de los sobornos a sus hijas y los maridos de estas", según recoge el auto.

En el caso de Alfonso Grau, la magistrada señala que "en el período investigado (respecto a él, de 2005 a 2015) se ha podido constatar la participación del investigado Alfonso Grau en al menos 8 tramas de corrupción en base a operaciones urbanísticas a favor del empresario Jaime Febrer y de empresas de su grupo (Grupo Axis), desde el año 2004 al año 2013".

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