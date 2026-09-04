Junts mantiene su enmienda a la totalidad contra la nueva financiación: "Es un brindis al sol"

Junts mantiene que presentará una enmienda a la totalidad contra el nuevo modelo de financiación cuando la propuesta llegue al Congreso, una vez se valide este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Lo ha afirmado el diputado de Junts Josep Maria Cruset en declaraciones frente a la sede de Hacienda en Tarragona, donde ha cargado contra la iniciativa que ERC pactó con el Gobierno. Cruset ha lamentado que el nuevo modelo no sera un "singular" para Catalunya, ni permita a la Generalitat tener "la llave de la caja", por lo que ha dado por hecho que se trata de un nuevo "café para todos".

"Esta propuesta también nace sin el apoyo parlamentario necesario en el Congreso de los Diputados y, por tanto, no deja de ser un brindis al sol sin la fuerza política necesaria para poder prosperar y completar su tramitación", ha afirmado el posconvergente, que ha insistido en su propuesta de concierto económico.

Junts ya anunció el pasado mes de enero que presentaría una enmienda a la totalidad cuando el texto llegara al Congreso, sin embargo, los posconvergentes prevén permitir la tramitación de la propuesta. La previsión es que Junts opte por hacer una enmienda a la totalidad con texto alternativo, y así lo ha dado a entender también este viernes Cruset al hablar de que su veto pediría el concierto. Que se decida por esta vía y no por una enmienda de devolución, que se votaría junto a las que presenten PP y Vox y haría decaer el texto, permitirá que la ley siga viva en el Congreso.

El modelo inyectaría 21.000 millones de euros a la financiación de las comunidades, de los cuales 4.700 los recibiría Catalunya. La Generalitat espera que Junts se vea abocado durante la tramitación a aprobar este nuevo modelo y que acabe aceptando estos recursos extra para las arcas de la Generalitat como estadio intermedio al concierto económico.

Justamente, las declaraciones de Cruset llegan después de que la consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, haya vuelto a pedir a Junts que no bloquee el nuevo modelo de financiación. "Lo que les pedimos es que permitan la tramitación y que, durante ese proceso, podamos negociar aquellas mejoras que consideren necesarias", ha afirmado Romero desde Madrid, donde se celebra el CPFF. No obstante, de momento, los posconvergentes mantienen que su 'no' es inquebrantable y descartan abrir una negociación sobre esta cuestión si no incluye el concierto económico.

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