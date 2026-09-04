Junqueras anima a las CCAA a respaldar el nuevo modelo de financiación: "Todo el mundo sale ganando"

Oriol Junqueras ha salido este viernes en defensa del modelo de financiación pactado por ERC y los socialistas, coincidiendo con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid, donde la mayoría de comunidades autónomas, tanto del PP como del PSOE, han expresado su rechazo a un sistema que consideran injusto. "Es bueno para todos, no es malo para nadie, todo el mundo sale ganando y la distancia máxima entre quien más recibe y quien menos recibe se reduce mucho", ha reivindicado Junqueras en una entrevista en La Sexta.

El líder republicano ha asegurado que no entiende el rechazo público de las autonomías a un modelo que, según ha defendido, beneficia a todas porque suma 20.597 millones de euros al sistema vigente desde 2009. Frente a las críticas de varios dirigentes territoriales, que censuran que el Gobierno haya hecho suya una propuesta impulsada por ERC para el conjunto de España y que votarán que 'no' en la reunión con el ministro Arcadi España, Junqueras les ha reprochado no haber tomado la iniciativa durante los más de 14 años en que el actual modelo ha estado caducado.

Entre los reproches a las comunidades del PP, también ha elevado el tono contra el líder socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien había mandando un mensaje contundente contra ERC y Junqueras al considerar que se atribuyen ser un partido "de izquierdas", pero proponen un modelo "injusto" donde "los que tienen menos" salen perjudicados. El presidente de ERC ha pedido a Page, pero también a Adrián Borbón, presidente de Asturias, también del PSOE, que no renuncien a un modelo que va a dar más recursos a las arcas públicas de su comunidad autónoma.

Un modelo "insuficiente"

Más allá de los líderes autonómicos, el modelo tampoco convence a los partidos en Catalunya. Por eso, Junqueras ha apuntado a Junts, al que ha situado junto a PP y Vox si acaba votando en contra del nuevo reparto y ha admitido que la propuesta es "insuficiente", pero ha subrayado que es "infinitamente mejor que lo que hay en este momento", con Catalunya entre las comunidades que más aportan y, a la vez, entre las que quedan peor situadas en el reparto.

De los votos de Junts, que hasta ahora ha descartado respaldar la propuesta al considerar que no responde al modelo de consorcio que reclama, depende que la reforma pueda salir adelante. Por eso, el Govern ha vuelto a pedir este viernes a los de Carles Puigdemont que permitan su tramitación y planteen después sus mejoras mediante enmiendas.

Junqueras ha revelado, además, que hace unos días "intercambió mensajes" con el expresident en el marco de la aplicación de la ley de amnistía, todavía pendiente para ambos dirigentes. El presidente de ERC cree que en el pleno del 22 de septiembre del Tribunal Constitucional (TC) "probablemente" el magistrado ponente de su recurso de amparo deberá pronunciarse sobre la aplicación de esta ley, pero ha añadido que no sabe en qué sentido lo hará.

La marca Seat

Otra de las cuestiones que marcan la jornada es la posible desaparición de Seat como marca y el plan de recortes anunciado por el grupo Volkswagen, que podría tener impacto en España. Junqueras ha asegurado que ha abordado la reestructuración con "algún ministro y alguna ministra"y que también ha mantenido contactos con el comité de empresa de Seat.

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"La situación es muy difícil. Volkswagen pierde 40.000 empleos en Alemania y la posibilidad de que Seat desaparezca como marca, que no como empresa, porque la compañía también es Cupra, es una amenaza muy importante", ha advertido. Ante este escenario, ha reclamado que Europa y Occidente adopten medidas para proteger su industria y reforzar la competitividad del sector.