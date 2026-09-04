El Govern anuncia que 10.000 viviendas protegidas del plan de 50.000 están ya hechas

El Govern ha hecho público que 10.000 viviendas protegidas del plan de 50.000 que anunció a principios del mandato ya están hechos y que otros 28.000 están en alguna fase del proceso para su construcción. Así lo ha explicitado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, durante una entrevista en Catalunya Ràdio, en la que también ha advertido de que, hasta que no se alcance un 15% de viviendas públicas en Catalunya, el acceso a un piso continuará siendo uno de los principales problemas para los ciudadanos.

La meta de construir 50.000 viviendas protegidas es uno de los proyectos con los que arrancó el president Salvador Illa el mandato. El margen que puso el Govern fue el año 2030, por lo que en el Executiu presumen de estar avanzando a buen ritmo para lograrlo. Los 10.000 pisos que se dan por acabados han sido comprados o construidos de nuevo, y en esta cifra se incluyen también los que han sido adquiridos mediante el fondo público de emancipación que activó la Generalitat para que los jóvenes de entre 18 y 40 años reciban un préstamo público para financiar hasta el 20% del precio de compra de un piso a cambio de que este sea calificado como protegido con carácter permanente.

El president Salvador Illa con la consellera Sílvia Paneque, en una reunión en la Generalitat / Enric Fontcuberta / EFE

Paneque ha defendido que la aplicación de la ley de vivienda y los topes de precios a los alquileres "están funcionando" para contener las rentas. "La regulación de los alquileres, funciona", ha insistido la consellera, que ha advertido de que en las comunidades en las que no se aplica el incremento del precio de los pisos es de dos dígitos. Además, ha celebrado los 60 millones de euros adicionales que recibirá la Generalitat del Gobierno para continuar interviniendo en el mercado.

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Aún así, ha reconocido que Catalunya no podrá abrir paso a un escenario en que la vivienda sea más asequible hasta que el parque público alcance el 15%. Al inicio de la legislatura, ha puntualizado, ese porcentaje no llegaba ni al 2%. Paneque, que por ahora no ha aclarado si será la alcaldable en Girona en las municipales del año que viene, ha asegurado que espera "vivir como consellera" cómo se logra ese hito. "Estamos destinando todos los recursos posibles", ha defendido.