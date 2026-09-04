Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Seat VolkswagenPrincesa LeonorMarc MárquezSorteo Champions femeninaManresaBarcelonaAldamaFuga de gasCheque escolarMovilidad
instagramlinkedin

CRISIS MIGRATORIA DE CEUTA

La Fiscalía pide que la Audiencia Nacional determine si en Ceuta hubo delito contra "la paz o independencia del Estado"

El Ministerio Público ha reclamado a la jueza María Tardón que por la "concurrencia de razones excepcionales" declare "el secreto parcial de las actuaciones"

El fiscal jefe de la Audiencia, Jesús Alonso, a su salida de la Audiencia Nacional, a 6 de junio de 2022, en Madrid (España). Jesús Alonso está al frente del cargo de fiscal jefe de la Audiencia Nacional desde 2017 y ha participado en investigaciones como la de Pegasus. 06 JUNIO 2022;FISCAL;AUDIENCIA NACIONAL;JUSTICIA;JUICIO;INVESTIGACIONES;JUZGADO Jesús Hellín / Europa Press 06/06/2022. JESÚS ALONSO;Jesús Hellín

El fiscal jefe de la Audiencia, Jesús Alonso, a su salida de la Audiencia Nacional, a 6 de junio de 2022, en Madrid (España). Jesús Alonso está al frente del cargo de fiscal jefe de la Audiencia Nacional desde 2017 y ha participado en investigaciones como la de Pegasus. 06 JUNIO 2022;FISCAL;AUDIENCIA NACIONAL;JUSTICIA;JUICIO;INVESTIGACIONES;JUZGADO Jesús Hellín / Europa Press 06/06/2022. JESÚS ALONSO;Jesús Hellín / Jesús Hellín / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Fiscalía ha presentado un informe al Tribunal Central de Instancia, Sección de Instrucción Plaza Tres de la Audiencia Nacional, cuya titular en la jueza María Tardón, en el que considera que la Audiencia Nacional es la competente para investigar la crisis migratoria de Ceuta.

En una nota de prensa, el fiscal jefe Jesús Alonso pone de manifiesto que de una forma indiciaria los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular, delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave y organización. Asimismo, apunta que la instrucción deberá determinar "si los hechos pudieran integrar delitos que afecten al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva como la paz o independencia del Estado".

Noticias relacionadas y más

Finalmente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha reclamado a la jueza María Tardón que, dada la concurrencia de razones excepcionales, "se declare el secreto parcial de las actuaciones".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Fiscalía Europea informa al juez de la implicación de Aldama en una trama que blanqueó 27,9 millones en Portugal
  2. La UDEF ya ha confiscado en el caso Plus Ultra 490.000 euros en metálico, 564.000 euros en Miami, relojes por 240.000 euros y las joyas de Zapatero
  3. Encuesta: El 58% de los españoles avalan la actuación de Felipe VI como rey
  4. El jefe de la Casa del Rey, experto en Marruecos, preparará con Bolaños el viaje de Felipe VI a Ceuta y Melilla
  5. Ceuta, en directo | Última hora del informe de la policía y las manifestaciones de hoy, 2 de septiembre, Día de Ceuta
  6. En Interior no se descartan ceses tras el informe policial que coloca a Marruecos tras la crisis de Ceuta
  7. La inteligencia militar rusa describe lo ocurrido en Ceuta como “invasión” y la argelina como “arma migratoria”
  8. El juez Pedraz pide al chófer de la empresaria que dijo llevar dinero a Ferraz los 'whatsapp' que pueden incriminar a la abogada de Koldo

La Fiscalía pide que la Audiencia Nacional determine si en Ceuta hubo delito contra "la paz o independencia del Estado"

La Fiscalía pide que la Audiencia Nacional determine si en Ceuta hubo delito contra "la paz o independencia del Estado"

Cataluña pide a Junts que no bloquee el nuevo modelo de financiación

Cataluña pide a Junts que no bloquee el nuevo modelo de financiación

Begoña Gómez niega que ejerciera "presión moral" para conseguir su cátedra por su vínculo matrimonial ni beneficio económico

Begoña Gómez niega que ejerciera "presión moral" para conseguir su cátedra por su vínculo matrimonial ni beneficio económico

El Consejo de Política Fiscal y Financiera da luz verde al nuevo modelo de financiación autonómica

El Consejo de Política Fiscal y Financiera da luz verde al nuevo modelo de financiación autonómica

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y las derivadas políticas y policiales

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y las derivadas políticas y policiales

El TSJC frena la amnistía a Jové y Salvadó a pesar del aval a la ley de la justicia europea

El TSJC frena la amnistía a Jové y Salvadó a pesar del aval a la ley de la justicia europea

Junts mantiene su enmienda a la totalidad contra la nueva financiación: "Es un brindis al sol"

Junts mantiene su enmienda a la totalidad contra la nueva financiación: "Es un brindis al sol"

Junqueras anima a las CCAA a respaldar el nuevo modelo de financiación: "Todo el mundo sale ganando"

Junqueras anima a las CCAA a respaldar el nuevo modelo de financiación: "Todo el mundo sale ganando"