Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Seat VolkswagenPrincesa LeonorMarc MárquezSorteo Champions femeninaManresaBarcelonaAldamaFuga de gasCheque escolarMovilidad
instagramlinkedin

En la catedral

Felipe VI, Letizia y la reina Sofía asistirán el miércoles al funeral de Estado de Harald V en Oslo

Juan Carlos y Sofía, con los Reyes de Noruega, en junio de 2006, durante la visita de Estado que realizaron al país nórdico.

Juan Carlos y Sofía, con los Reyes de Noruega, en junio de 2006, durante la visita de Estado que realizaron al país nórdico. / EFE/Sergio Barrenechea

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Felipe VI, Letizia y la reina Sofía asistirán el próximo miércoles, 9 de septiembre, al funeral de Estado de Harald V de Noruega, que se celebrará a la una de la tarde en la Catedral de Oslo. La presencia de los miembros de la familia real española ha quedado confirmada al conocerse públicamente la agenda oficial de la Casa del Rey de la próxima semana.

Aunque en los últimos días se daba por probable la asistencia de los Reyes a las exequias y algunos medios habían adelantado su presencia, la confirmación oficial no se había producido hasta ahora. La relación de Harald V con la Corona española fue especialmente estrecha y tenía también raíces familiares: el Monarca noruego y Juan Carlos I eran parientes lejanos, ambos descendientes de la reina Victoria de Inglaterra, y sus familias mantuvieron una relación cercana durante décadas.

Noticias relacionadas

La afición a la vela también ayudó a estrechar la amistad de ambos reyes y les llevó a coincidir durante años en las regatas de Mallorca. En 1995, Juan Carlos I concedió a Harald V el Toisón de Oro como muestra del "real aprecio" y de la "tradicional amistad entre Noruega y España", y en 2006 los Reyes Juan Carlos y Sofía realizaron una visita de Estado a Noruega invitados por Harald y Sonia. Felipe VI y Letizia no han realizado ningún viaje de Estado a Noruega, ni como Reyes desde 2014 ni anteriormente como Príncipes de Asturias.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La Fiscalía Europea informa al juez de la implicación de Aldama en una trama que blanqueó 27,9 millones en Portugal
  2. La UDEF ya ha confiscado en el caso Plus Ultra 490.000 euros en metálico, 564.000 euros en Miami, relojes por 240.000 euros y las joyas de Zapatero
  3. Encuesta: El 58% de los españoles avalan la actuación de Felipe VI como rey
  4. El jefe de la Casa del Rey, experto en Marruecos, preparará con Bolaños el viaje de Felipe VI a Ceuta y Melilla
  5. Ceuta, en directo | Última hora del informe de la policía y las manifestaciones de hoy, 2 de septiembre, Día de Ceuta
  6. En Interior no se descartan ceses tras el informe policial que coloca a Marruecos tras la crisis de Ceuta
  7. La inteligencia militar rusa describe lo ocurrido en Ceuta como “invasión” y la argelina como “arma migratoria”
  8. El juez Pedraz pide al chófer de la empresaria que dijo llevar dinero a Ferraz los 'whatsapp' que pueden incriminar a la abogada de Koldo

Felipe VI, Letizia y la reina Sofía asistirán el miércoles al funeral de Estado de Harald V en Oslo

Felipe VI, Letizia y la reina Sofía asistirán el miércoles al funeral de Estado de Harald V en Oslo

El Consejo de Política Fiscal y Financiera da luz verde al nuevo modelo de financiación autonómica

El Consejo de Política Fiscal y Financiera da luz verde al nuevo modelo de financiación autonómica

Begoña Gómez niega que ejerciera "presión moral" para conseguir su cátedra por su vínculo matrimonial ni beneficio económico

Begoña Gómez niega que ejerciera "presión moral" para conseguir su cátedra por su vínculo matrimonial ni beneficio económico

La Fiscalía pide que la Audiencia Nacional determine si en Ceuta hubo delito contra "la paz o independencia del Estado"

La Fiscalía pide que la Audiencia Nacional determine si en Ceuta hubo delito contra "la paz o independencia del Estado"

Catalunya pide a Junts que no bloquee el nuevo modelo de financiación y le emplaza a negociar "mejoras" durante la tramitación

Catalunya pide a Junts que no bloquee el nuevo modelo de financiación y le emplaza a negociar "mejoras" durante la tramitación

La jueza de la dana cree que la "tesis exculpatoria" de Mazón incrimina directamente a Pradas

La jueza de la dana cree que la "tesis exculpatoria" de Mazón incrimina directamente a Pradas

El juez Calama rechaza anular la investigación contra Zapatero: "Se ajustó a las reglas"

El juez Calama rechaza anular la investigación contra Zapatero: "Se ajustó a las reglas"

Junts mantiene su enmienda a la totalidad contra la nueva financiación: "Es un brindis al sol"

Junts mantiene su enmienda a la totalidad contra la nueva financiación: "Es un brindis al sol"