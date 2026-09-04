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TRIBUNALES

Las exempleadas de Julio Iglesias le demandan en la Audiencia Nacional por agresión sexual

La denuncia llega después de que el Ministerio Fiscal archivase su denuncia inicial al entender que los tribunales españoles no eran competentes para investigar

Las exempleadas de Julio Iglesias le demandan en la Audiencia Nacional por agresión sexual

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EFE

Madrid
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Las exempleadas de Julio Iglesias que denunciaron al cantante ante la Fiscalía por presunto acoso y agresión sexual en 2021 han presentado ahora una querella ante la Audiencia Nacional, que llega después de que el Ministerio Fiscal archivase su denuncia inicial al entender que los tribunales españoles no eran competentes para investigar.

La ONG que las asiste, Women’s Link, ha anunciado en un comunicado la querella presentadas por Rebeca y Laura -nombres ficticios- y sostienen que estas describen que el cantante "las habría sometido a situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas y les habría impuesto condiciones laborales forzadas y degradantes".

Esta ONG considera que los hechos denunciados pueden constituir delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre; delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y delitos contra los derechos de las trabajadoras por la imposición de condiciones laborales abusivas.

Cuando en enero acudieron a la Fiscalía, las mujeres, una antigua empleada del hogar y una fisioterapeuta, relataron agresiones sexuales, lesiones y vejaciones por parte del cantante en 2021, cuando este tenía 77 años, en las casas del artista en República Dominicana y Bahamas.

Una de ellas sostuvo que estaban obligadas a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como VIH.

La primera denuncia que interpusieron ante la Fiscalía terminó archivada al entender que en este caso no existía un vínculo relevante con España y que no había jurisdicción para actuar.

Ahora esperan un desenlace diferente, según han señalado a EFE Jovana Ríos, directora ejecutiva de Women’s Link, y Estefanny Molina, directora adjunta y de estrategias globales de esta ONG. "Esperamos que la querella de Rebeca y Laura se admita, se investigue y envíe un mensaje claro de que todas las personas tienen derecho a acceder a garantías de acceso a justicia", señalan.

También han recalcado que el archivo adoptado por la Fiscalía no supone "que los hechos hayan sido juzgados ni que exista una decisión judicial definitiva sobre el fondo del asunto". "Hechos tan graves" merecen a su juicio una investigación por parte de las autoridades.

Además, consideran que "miles de trabajadoras remuneradas del hogar" puedan estar enfrentando situaciones similares en América Latina, el Caribe y Europa, puesto que se trata de "un sector profundamente feminizado, racializado y precarizado, donde las relaciones de poder pueden facilitar distintas formas de violencia y explotación".

"Lo que Rebeca y Laura denuncian importa tanto por ellas como por todas las trabajadoras que podrían enfrentar violencias", han recalcado.

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Desde que se conoció la denuncia, Julio Iglesias ha negado la veracidad de las acusaciones en su contra y sus abogados sostuvieron que el cantante había sido sometido a un "linchamiento público".

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