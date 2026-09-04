Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y las derivadas políticas y policiales

El dilema con Marruecos: el Gobierno, atrapado entre la urgencia de revisar la relación bilateral y el riesgo de una escalada

Hay un clamor político (la oposición al completo y parte de la opinión pública y publicada) para que Pedro Sánchez deje de exculpar a Marruecos por el asalto masivo de inmigrantes a Ceuta el pasado 30 de julio. A izquierda y a derecha le piden más dureza con el reino alauita, pero el presidente del Gobierno se resiste. Alega que no hay pruebas concluyentes de la participación del Gobierno del reino alauita, a pesar del informe de la Policía que apunta a que hubo agentes marroquíes guiando a los inmigrantes hacia la frontera y organizando el asalto. Dice Sánchez que lo prudente es seguir cooperando con quien tiene que aceptar aún la devolución de miles de sus ciudadanos en territorio español. Si Marruecos cierra la verja, esa opción se desvanece.

No obstante, el presidente del Gobierno ha dejado este jueves en el Congreso la puerta abierta a revisar las relaciones con el vecino magrebí a consecuencia de la mayor entrada de indocumentados en nuestro territorio (al menos 72.000 personas). "Tenemos que seguir cooperando con Marruecos, pero es evidente que después de lo ocurrido esa cooperación tiene que ser diferente", ha dicho Sánchez desde la tribuna de oradores. "Estamos revisando todos los mecanismos de coordinación y de alerta con Marruecos para construir garantías adicionales".

Eso es el punto de partida, una revisión de los acuerdos. Pero tampoco descarta represalias más duras.

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