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Comparecencia sobre Ceuta
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y las derivadas políticas y policiales
Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Se calcula que un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate político la gestión de la frontera entre España y Marruecos.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
Iván Gil
Sánchez eleva el tono contra Marruecos y pedirá a la UE endurecer el control fronterizo
El jefe del Ejecutivo desliza la posibilidad de una inacción por parte del país vecino que “deberá dirimirse”.
Mario Saavedra
El dilema con Marruecos: el Gobierno, atrapado entre la urgencia de revisar la relación bilateral y el riesgo de una escalada
Hay un clamor político (la oposición al completo y parte de la opinión pública y publicada) para que Pedro Sánchez deje de exculpar a Marruecos por el asalto masivo de inmigrantes a Ceuta el pasado 30 de julio. A izquierda y a derecha le piden más dureza con el reino alauita, pero el presidente del Gobierno se resiste. Alega que no hay pruebas concluyentes de la participación del Gobierno del reino alauita, a pesar del informe de la Policía que apunta a que hubo agentes marroquíes guiando a los inmigrantes hacia la frontera y organizando el asalto. Dice Sánchez que lo prudente es seguir cooperando con quien tiene que aceptar aún la devolución de miles de sus ciudadanos en territorio español. Si Marruecos cierra la verja, esa opción se desvanece.
Ricardo Mir de Francia
Middle East Forum: los donantes de MAGA y los lazos con Israel del 'think tank' que instó a Marruecos a tomar Ceuta
El laboratorio de ideas de Filadelfia es uno de los actores más activos de la campaña surgida en EEUU para castigar al Gobierno español por su postura ante la guerra de Irán y la destrucción de Gaza.
Juan José Fernández
La venta de equipos para cruzar a nado a Ceuta revive en Marruecos animada por migrantes que cuentan su éxito en redes sociales
En canales de venta entre particulares, un traje de neopreno puede superar el salario mínimo del país
El dilema con Marruecos: el Gobierno, atrapado entre la urgencia de revisar la relación bilateral y el riesgo de una escalada
Hay un clamor político (la oposición al completo y parte de la opinión pública y publicada) para que Pedro Sánchez deje de exculpar a Marruecos por el asalto masivo de inmigrantes a Ceuta el pasado 30 de julio. A izquierda y a derecha le piden más dureza con el reino alauita, pero el presidente del Gobierno se resiste. Alega que no hay pruebas concluyentes de la participación del Gobierno del reino alauita, a pesar del informe de la Policía que apunta a que hubo agentes marroquíes guiando a los inmigrantes hacia la frontera y organizando el asalto. Dice Sánchez que lo prudente es seguir cooperando con quien tiene que aceptar aún la devolución de miles de sus ciudadanos en territorio español. Si Marruecos cierra la verja, esa opción se desvanece.
No obstante, el presidente del Gobierno ha dejado este jueves en el Congreso la puerta abierta a revisar las relaciones con el vecino magrebí a consecuencia de la mayor entrada de indocumentados en nuestro territorio (al menos 72.000 personas). "Tenemos que seguir cooperando con Marruecos, pero es evidente que después de lo ocurrido esa cooperación tiene que ser diferente", ha dicho Sánchez desde la tribuna de oradores. "Estamos revisando todos los mecanismos de coordinación y de alerta con Marruecos para construir garantías adicionales".
Eso es el punto de partida, una revisión de los acuerdos. Pero tampoco descarta represalias más duras.
Sánchez eleva el tono contra Marruecos y pedirá a la UE endurecer el control fronterizo
El Gobierno ha comenzado a matizar su posición sobre Marruecos en la crisis de Ceuta, pasando de defender su colaboración a plantear cambios en la cooperación. “Esa cooperación tiene que ser diferente”, asumió Pedro Sánchez este jueves en su comparecencia en el Congreso. Se trata, según fuentes de Moncloa, no tanto de modificar las relaciones diplomáticas, sino los protocolos en el marco de los acuerdos de cooperación de la UE con Rabat para endurecer los controles fronterizos. Una exigencia para asegurar que situaciones como la vivida el 30 y 31 de julio “no vuelvan a pasar”.
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Ceuta se personará como acusación particular en la causa de la Audiencia Nacional
Ceuta se personará como acusación particular en la causa de la Audiencia Nacional
El Gobierno de Ceuta ha acordado este jueves, en una reunión extraordinaria, personarse como acusación particular en la causa que instruye la Audiencia Nacional sobre los hechos acaecidos los días 30 y 31 de julio durante la entrada masiva de miles de migrantes a través de la frontera del Tarajal.
Según ha informado el Gobierno ceutí que preside Juan Jesús Vivas (PP), estos hechos habrían afectado de "forma directa y grave a bienes e intereses públicos" de la ciudad autónoma, en particular al normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales, a la seguridad y tranquilidad ciudadanas, así como al sistema de protección y tutela de menores migrantes no acompañados.
El objetivo de personarse es "defender los derechos de las víctimas, en este caso el pueblo de Ceuta".
La personación del Gobierno de Ceuta como acusación particular permitirá la defensa de sus intereses institucionales, la adecuada valoración de los perjuicios sufridos y sus servicios públicos, y la eventual exigencia de las responsabilidades penales y civiles que procedan frente a los responsables de los hechos investigados. EFE
El 1x1 de la comparecencia de Sánchez por la crisis de Ceuta: el análisis de May Mariño
Después de las concentraciones en las calles en apoyo al pueblo ceutí y contra la gestión del Gobierno, Pedro Sánchez acudió al Congreso para dar cuenta de la información que tiene sobre el origen de la entrada masiva a Ceuta en los últimos días de julio, del papel de Marruecos y de las medidas impulsadas para hacer frente a la crisis que vive la ciudad autónoma.
Un juzgado abre diligencias para investigar agresiones a militares y a vecinos en Ceuta
Un juzgado de Ceuta investigará las agresiones a militares y a vecinos en la ciudad autónoma, así como la posible adquisición y suministro entre los migrantes "de artefactos caseros aptos para producir una deflagración y liberar gases" contra las fuerzas de seguridad.
En un auto al que ha tenido acceso EFE, la magistrada del tribunal de instancia plaza número 6 de Ceuta acuerda incoar diligencias previas a raíz de una querella interpuesta por Hazte Oír, al estimar que los hechos expuestos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de un presunto delito de desórdenes públicos y otros".
La magistrada requiere a la asociación ultracatólica una fianza para confirmar la admisión de la querella.
En la querella Hazte Oir pide indagar en "la posible adquisición, fabricación, depósito, transporte, suministro y reparto, entre los inmigrantes que permanecen en Ceuta, de artefactos caseros aptos para producir una deflagración y liberar gases, y el aliento de conductas violentas contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, contra las Fuerzas Armadas desplegadas y contra la población civil ceutí".
También que se investigue "la agresión de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y miembros del Ejército", y que se esclarezca la posible participación -en los presuntos delitos- de integrantes de organizaciones que trabajan en Ceuta ayudando a los migrantes.
La misma magistrada ha dictado otro auto -al que ha tenido acceso EFE- en el que permite que Hazte Oír sea acusación popular en las diligencias previas ya abiertas por el mismo juzgado contra el delegado del Gobierno en esta ciudad, Miguel Ángel Pérez, tras la denuncia presentada por Manos Limpias sobre si supo por el CNI que podía ocurrir una avalancha y no actuó.
En concreto la jueza admite la querella presentada por Hazte Oír y la une a las actuaciones ya abiertas, precisando que todas las diligencias solicitadas por Hazte Oír quedan supeditadas a que preste una fianza de 7.000 euros. EFE
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- En Interior no se descartan ceses tras el informe policial que coloca a Marruecos tras la crisis de Ceuta
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