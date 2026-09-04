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Consejo de Política Fiscal y Financiera

Catalunya pide a Junts que no bloquee el nuevo modelo de financiación y le emplaza a negociar "mejoras" durante la tramitación

Romero reprocha a Madrid su falta de "responsabilidad institucional" por su plantón a la cita con las comunidades autónomas para abordar el sistema de reparto de recursos

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La consellera de Economia, Alícia Romero, antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid.

La consellera de Economia, Alícia Romero, antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid. / ACN

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Gisela Boada

Gisela Boada

Barcelona
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La consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, ha vuelto a pedir este viernes a Junts que no bloquee el nuevo modelo de financiación pactado por los socialistas con ERC, una reforma del sistema autonómico que, ha recordado, permitirá a Catalunya recibir 4.700 millones de euros más. "Lo que les pedimos es que permitan la tramitación y que, durante ese proceso, podamos negociar aquellas mejoras que consideren necesarias", ha afirmado Romero desde Madrid, donde se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la propuesta antes de que inicie su recorrido en el Congreso.

"Siempre hemos hecho un llamamiento, desde el respeto y la empatía, para que Junts entienda que es muy importante disponer de más recursos para mejorar los servicios públicos y ofrecer mejores servicios a los ciudadanos", ha añadido la consellera. Los posconvergentes han rechazado desde el primer momento el modelo al considerar que no otorga a Catalunya plena autonomía para gestionar sus recursos. Su apuesta pasa por un sistema de concierto similar al vasco y por abandonar el régimen común.

Los votos de Junts son necesarios para que la reforma salga adelante en el Congreso, pero hasta ahora el margen de maniobra para atraer a los de Carles Puigdemont ha sido escaso. De ahí que Romero haya emplazado al partido a permitir primero la tramitación y negociar después posibles cambios. "Lo que quieren los ciudadanos es que no bloqueemos, sino que proporcionemos herramientas e instrumentos para mejorar los servicios públicos. la educación, la sanidad y las políticas sociales", ha apuntado.

La consellera confía, sin embargo, en que el nuevo modelo pueda aprobarse antes de acabar el año y toma como referencia el calendario de 2009, cuando el actual sistema inició su tramitación parlamentaria después del verano y quedó aprobado antes del 31 de diciembre.

El plantón de Madrid

El rechazo de Junts no es el único. Las comunidades gobernadas por el PP y algunas del PSOE, como Castilla-La Mancha, presidida por Emiliano García-Page, tampoco ven con buenos ojos el nuevo modelo. Preguntada por esta cuestión, Romero ha celebrado que la mayoría de representantes populares hayan acudido a la cita de este viernes, en la que se presenta la propuesta a las comunidades autónomas, pese al plantón de algunos gobiernos, como el de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso.

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"Eso es lo que nos corresponde por responsabilidad institucional: estar allí donde debemos representar a nuestros ciudadanos. Por tanto, es una buena noticia que la mayoría estén hoy aquí. Las que no están ya explicarán por qué dejan vacía la silla de los ciudadanos a los que representan", ha señalado Romero.

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