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El 1x1 de la comparecencia de Sánchez por la crisis de Ceuta: el análisis de May Mariño

DIRECTO | Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, en directo: última hora de la crisis migratoria de Ceuta y del informe policial

El análisis de May Mariño de la sesión del Congreso sobre Ceuta

El análisis de May Mariño de la sesión del Congreso sobre Ceuta

El análisis de May Mariño de la sesión del Congreso sobre Ceuta / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA | VÍDEO: PATRICIO ORTIZ

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Después de las concentraciones en las calles en apoyo al pueblo ceutí y contra la gestión del Gobierno, Pedro Sánchez acudió al Congreso para dar cuenta de la información que tiene sobre el origen de la entrada masiva a Ceuta en los últimos días de julio, del papel de Marruecos y de las medidas impulsadas para hacer frente a la crisis que vive la ciudad autónoma.

May Mariño, jefa de Política de EL PERIÓDICO en Madrid, te resume en vídeo el 1x1 de los principales líderes políticos en el Congreso.

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