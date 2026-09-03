Ceuta en directo
Videocomentario
El 1x1 de la comparecencia de Sánchez por la crisis de Ceuta: el análisis de May Mariño
DIRECTO | Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, en directo: última hora de la crisis migratoria de Ceuta y del informe policial
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Después de las concentraciones en las calles en apoyo al pueblo ceutí y contra la gestión del Gobierno, Pedro Sánchez acudió al Congreso para dar cuenta de la información que tiene sobre el origen de la entrada masiva a Ceuta en los últimos días de julio, del papel de Marruecos y de las medidas impulsadas para hacer frente a la crisis que vive la ciudad autónoma.
May Mariño, jefa de Política de EL PERIÓDICO en Madrid, te resume en vídeo el 1x1 de los principales líderes políticos en el Congreso.
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