El 1x1 de la comparecencia de Sánchez por la crisis de Ceuta: el análisis de May Mariño

Después de las concentraciones en las calles en apoyo al pueblo ceutí y contra la gestión del Gobierno, Pedro Sánchez acudió al Congreso para dar cuenta de la información que tiene sobre el origen de la entrada masiva a Ceuta en los últimos días de julio, del papel de Marruecos y de las medidas impulsadas para hacer frente a la crisis que vive la ciudad autónoma.

May Mariño, jefa de Política de EL PERIÓDICO en Madrid, te resume en vídeo el 1x1 de los principales líderes políticos en el Congreso.