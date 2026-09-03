Illa firma en Kiev tres acuerdos de cooperación con la regiones ucranianas de Zaporiyia, Dnipropetrovsk y Lviv

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha iniciado ya su agenda de dos días de viaje oficial en Ucrania. Tras llegar en tren a Kiev esta mañana, ha mantenido un breve encuentro con el ministro para las Comunidades, Territorios y Desplazamientos Internos, Vitalii Bezghin, y en la misma sede del ministerio ha firmado tres acuerdos de colaboración con los gobernadores de Zaporiyia, Ivan Fedorov; Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha; y Lviv, Maksym Kozytskyy. El objetivo es establecer un marco estable de cooperación para traducir el apoyo de Catalunya en "actuaciones concretas" con tres regiones "estratégicas" para Ucrania, que lleva cuatro años y medio en guerra con Rusia.

"El futuro de Europa es el futuro de Ucrania, y Catalunya es profundamente europeísta", ha defendido el president desde la capital ucraniana junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el conseller de Acció Exterior i Unió Europea, Jaume Duch. El Govern busca así comprometer el apoyo de la Generalitat ante las necesidades humanitarias, económicas y sociales que tiene la población a consecuencia del conflicto, así como para la reconstrucción del país y acompañar a Ucrania en su proceso de adhesión a la Unión Europea. "Desde el Govern apoyamos su plena integración en la Unión Europea lo más pronto posible y somos partidarios de movilizar los activos rusos en suelo europeo para ayudar en su defensa y reconstrucción", ha aseverado.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante su desplazamiento en tren a Kiev / Rubén Castro / Govern

En el caso de Zaporiyia, situada en el sureste del país, parte de la región está bajo control ruso, pero eso no evita que sea un nodo logístico estratégico en el que se encuentra la central nuclear más grande de Europa, la de Enerhodar. Aquí, el acuerdo firmado contempla, principalmente, la atención a la población afectada por la guerra, el impulso de la reactivación económica e industrial, promover intercambios en educación y cultura y contribuir a preservar el patrimonio histórico.

En Dnipropetrovsk, territorio esencial para la resistencia ante el conflicto y la asistencia sanitaria, la prioridad pasa por apoyar la reconstrucción, mejorar la eficiencia energética e impulsar las energías renovables, cooperar en materia de salud en contextos de emergencia y reforzar las relaciones industriales en sectores como el metalúrgico, químico y de maquinaria. Y, finalmente, en el caso de Lviv, que es la principal región de acogida de los ucranianos desplazados y puerta de entrada de la ayuda internacional, el acuerdo firmado se centra en apoyar a los desplazados, recuperar servicios e infraestructuras, compartir conocimiento para reforzar las administraciones y contribuir a la revitalización económica y social.

Reunión con empresarios y oenegés

El president ha obsequiado a los gobernadores con una mermelada de los naranjos del Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, así como con una reproducción de la baldosa típica del Passeig de Gràcia de Barcelona. Más allá del bloque institucional de su agenda, Illa tiene previsto mantener un encuentro con empresarios y con la embajadora de la Unión Europea en Ucrania, Katarína Mathernová. Este viernes también entra dentro de sus planes un acto con la oenegé de Sor Lucía Caram, de cuya labor humanitaria ha dicho que es un "orgullo".

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El president ha subrayado que los ciudadanos de Ucrania no solo se están defendiendo a ellos mismos "con resiliencia y esfuerzo", sino también a "todos los europeos". Como hizo este miércoles, ha vuelto a exigir que cesen los ataques rusos que estos días han sumado más fallecidos y heridos.