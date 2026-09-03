Illa se reúne con Zelenski y le traslada el "apoyo incondicional" de Catalunya a Ucrania

El president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, este jueves en Kiev. Durante el encuentro, celebrado en la oficina presidencial del jefe de Estado ucraniano y en el que han participado también el alcalde Jaume Collboni y el conseller Jaume Duch, Illa le ha trasladado el "apoyo incondicional" de Catalunya a Ucrania tras cuatro años y medio de guerra con Rusia. Illa se convierte así en el primer presidente autonómico en mantener un encuentro de este calibre. El objetivo de este viaje oficial es estrechar lazos con las instituciones del país y reafirmar la "solidaridad" y la "cooperación" para la reconstrucción, una finalidad para la que ha firmado acuerdos de colaboración específicos con tres regiones.

Hasta ahora, el presidente Zelenski solo había recibido a jefes de Estado y primeros ministros. Sin embargo, hace tiempo que en la Generalitat trabajaban con discreción para que esta cita fuera posible. Que los valores europeos están en juego en Ucrania es uno de los argumentos que forman parte del núcleo argumental de la política exterior del president, motivo por el que tenía entre ceja y ceja un viaje oficial al país pese a que es especialmente delicado en términos de seguridad. Por ese mismo motivo, el encuentro, que se ha prolongado durante 40 minutos, no se ha hecho público hasta que se ha producido.

Un compromiso de cooperación

Según fuentes de Presidència, Illa ha trasladado a Zelenski el "compromiso y solidaridad" de Catalunya con la "resiliencia" del pueblo ucraniano desde que empezó el conflicto, un apoyo, en forma de ayuda humanitaria y de cooperación en el ámbito sanitario, que le ha asegurado personalmente que no solo va a continuar, sino que irá a más. Pero el respaldo ha ido más allá, ya que el president le ha trasladado su defensa de que la integración de Ucrania en la Unión Europea se produzca "lo más pronto posible", así como que los activos rusos congelados en suelo europeo se destinen a incrementar la ayuda al país y que se ponga fin al conflicto con un acuerdo que suponga una "paz justa y duradera". Tras la reunión, en un mensaje en X, el presidente de Ucrania ha agradecido el apoyo "inquebrantable" de Catalunya desde el inicio de la invasión rusa para afrontar los retos que tiene por delante a causa de la guerra.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, con el gobernador de la región de Lviv, Maksym Kozytskyy / Zadorozhna Olesia / Govern

Illa y Collboni también han formalizado una invitación para que Zelenski visite Barcelona y Catalunya. El presidente de Ucrania se ha desplazado hasta en cuatro ocasiones a España desde 2023. Ese año viajó a Granada con motivo de la cumbre europea, mientras que en las otras tres, una por año, se desplazó a Madrid y se reunió con Pedro Sánchez y con el Rey Felipe VI.

Acuerdos con tres regiones

Antes de reunirse con Zelenski y tras llegar en tren a Kiev esta mañana, Illa ha mantenido un breve encuentro con el ministro para las Comunidades, Territorios y Desplazamientos Internos, Vitalii Bezghin, y en la misma sede del ministerio ha firmado tres acuerdos de colaboración con los gobernadores de Zaporiyia, Ivan Fedorov; Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha; y Lviv, Maksym Kozytskyy. El objetivo es establecer un marco estable de cooperación para traducir el apoyo de Catalunya en "actuaciones concretas" con tres regiones "estratégicas" para Ucrania. El Govern busca así comprometer el apoyo de la Generalitat ante las necesidades humanitarias, económicas y sociales que tiene la población a consecuencia del conflicto, así como para la reconstrucción del país y acompañar a Ucrania en su proceso de adhesión a la Unión Europea.

El president Salvador Illa con el alcalde Jaume Collboni, a su llegada a la estación de Kiev / Zadorozhna Olesia

En el caso de Zaporiyia, situada en el sureste del país, parte de la región está bajo control ruso, pero eso no evita que sea un nodo logístico estratégico en el que se encuentra la central nuclear más grande de Europa, la de Enerhodar. Aquí, el acuerdo firmado contempla, principalmente, la atención a la población afectada por la guerra, el impulso de la reactivación económica e industrial, la promoción de intercambios en educación y cultura y contribuir a preservar el patrimonio histórico.

En Dnipropetrovsk, territorio esencial para la resistencia ante el conflicto y la asistencia sanitaria, la prioridad pasa por apoyar la reconstrucción, mejorar la eficiencia energética e impulsar las energías renovables, cooperar en materia de salud en contextos de emergencia y reforzar las relaciones industriales en sectores como el metalúrgico, químico y de maquinaria. Y, finalmente, en el caso de Lviv, que es la principal región de acogida de los ucranianos desplazados y puerta de entrada de la ayuda internacional, el acuerdo firmado se centra en apoyar a los desplazados, recuperar servicios e infraestructuras, compartir conocimiento para reforzar las administraciones y contribuir a la revitalización económica y social.

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Reunión con empresarios y oenegés

El president ha obsequiado a los gobernadores con una mermelada de los naranjos del Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, así como con una reproducción de un adoquín típico del Passeig de Gràcia de Barcelona. Más allá del bloque institucional de su agenda, Illa ha visitado el hospital pediátrico de Kiev, que tiene un acuerdo de colaboración con el Hospital Sant Joan de Déu. También tiene previsto mantener un encuentro con empresarios y con la embajadora de la Unión Europea en Ucrania, Katarína Mathernová. Este viernes también entra dentro de sus planes un acto con la oenegé de Sor Lucía Caram, de cuya labor humanitaria ha dicho que es un "orgullo".