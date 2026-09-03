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Nuevo curso político

Rull confía en que el Parlament apruebe antes de Navidad la reforma del reglamento para blindar las sanciones por discursos de odio

El retoque, pactado entre PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP, empezó el trámite parlamentario a finales de julio y tiene mayoría para poder aprobarse

PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP cierran una reforma del reglamento del Parlament para blindar las sanciones por discursos de odio

De la incorporación de la IA a la evaluación de leyes: las 5 misiones del Parlament para el nuevo curso político

Josep Rull, presidente del Parlament.

Josep Rull, presidente del Parlament. / Ferran Nadeu / EPC

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Gisela Boada

Gisela Boada

Barcelona
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El nuevo curso político ya ha arrancado en el Parlament y el presidente de la Cámara, Josep Rull, tiene claro cuál será uno de los principales retos de este último tramo del año. Tras dos años de negociaciones, la mayoría de los partidos del Parlament logró cerrar antes del verano una reforma del reglamento para blindar las sanciones por discursos de odio, y Rull confía ahora en que pueda aprobarse antes de Navidad, si bien todo depende de los grupos parlamentarios.

"Esperemos que antes de acabar este periodo de sesiones pueda aprobarse esta modificación puntual del reglamento del Parlament", ha defendido Rull desde L'Espluga de Francolí, donde la Mesa celebra este jueves una reunión de trabajo para preparar el curso político. La propuesta, registrada por PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP, plantea incorporar al reglamento parte del código de conducta de los diputados -que actualmente no tiene rango de ley- con el objetivo de reforzar jurídicamente el régimen sancionador y dotarlo de mayor seguridad jurídica.

Para el presidente del Parlament, avanzar en esta dirección -siguiendo la estela de lo que ya se ha hecho en el Parlamento Europeo- supone también "mandar un mensaje" a la ciudadanía en un contexto marcado por la "polarización, los señalamientos y los discursos de odio. De hecho, durante esta legislatura se han producido varios episodios de discriminación y xenofobia que el propio presidente de la Cámara ha calificado de graves.

Sobre esta cuestión y un día después de la celebración de varias manifestaciones en apoyo a Ceuta, en algunas de las cuales participaron grupos de ultraderecha y neonazis como Núcleo Nacional, Rull ha lamentado que "algunos grupos aprovechen [la situación] para señalar, romper y dividir". "Hay determinadas inquietudes y preocupaciones que interpelan muy honestamente a mucha gente, y debemos ser capaces de darles una respuesta democrática", ha añadido.

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Rull también ha explicado que, por segundo año consecutivo, los actos institucionales de la Diada del Onze de Setembre arrancarán con el izado de la bandera situada en el exterior del Parlament de Catalunya, una ceremonia que volverá a marcar el inicio de la jornada institucional y que, como ya avanzó EL PERIÓDICO, servirá para dar el pistoletazo de salida a la conmemoración del milenario del parlamentarismo catalán.

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