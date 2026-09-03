Declaración institucional
El PSC de Mataró rectifica tras apoyar "por error" una declaración de ERC a favor de la autodeterminación
El texto de los republicanos reivindicaba la aplicación de la ley de amnistía, pero incluía también la defensa de la "soberanía popular" de Catalunya
El PSC de Mataró ha reconocido que cometió un "error" al apoyar una declaración institucional promovida por ERC que incluía el reconocimiento del derecho de autodeterminación de Catalunya. La votación tuvo lugar el pasado lunes en la reunión de la junta de portavoces del ayuntamiento, a la que los republicanos llevaron un texto que, en su mayor parte, reivindicaba la aplicación completa de la ley de amnistía. Pero también incorporaba una alusión a la autodeterminación que el PSC avaló junto con ERC, los Comuns y la CUP.
"El Ayuntamiento de Mataró reafirma que la resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado requiere, más allá de la amnistía (que es el resultado del fenómeno), el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, para dejar en manos de la soberanía popular elegir su destino político de forma democrática", afirma la declaración institucional aprobada con el voto de los socialistas, que gobiernan la ciudad con los Comuns en minoría.
El portavoz del grupo municipal socialista y presidente del PSC de Mataró, Xesco Gomar, ha reconocido que su partido cometió un "error". "Creo que cuando uno se equivoca debe dar la cara y decir que se ha equivocado. Mi intención es ahora enmendar el error cometido en la votación del lunes y dejar claro nuestro posicionamiento, que no ha cambiado ni cambiará. No estábamos de acuerdo con la autodeterminación, no estamos de acuerdo y no estaremos, porque ya sabemos qué resultados ha traído el 'procés' a Catalunya", ha asegurado Gomar en declaraciones a TV Mataró.
Votar solo la amnistía
Gomar ha explicado que el PSC quería apoyar "exclusivamente" la demanda de cumplimiento de la ley de amnistía después de la sentencia de la justicia europea que la avala, y que debería haber enmendado el punto que reconocía el derecho a la autodeterminación, o haber votado diferente. "Queríamos votar el grueso de esta declaración, el tema del cual iba, pero no este punto, error que quiero enmendar en público. Reivindico la posición que teníamos, tenemos y tendremos en el PSC", ha añadido.
En otro extracto del texto, la declaración sostenía: "La amnistía y su aplicación íntegra son un paso imprescindible para acercarnos a la resolución del conflicto político entre Catalunya y España. Pero no son la culminación. Como decíamos dos años atrás, más allá de poner fin a la represión, hay que dotar de garantías de equidad el proceso negociador que debe abordar el ejercicio del derecho a la autodeterminación".
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