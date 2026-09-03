La comparecencia de Pedro Sánchez sobre el asalto masivo a Ceuta, en frases clave

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves la actuación del Ejecutivo y de las fuerzas de seguridad en Ceuta antes, durante y después de la avalancha de migrantes del 30 de julio. La comparecencia en el Congreso ha llegado en un momento muy delicado para Sánchez tras el informe policial que señala a Marruecos como colaborador en el asalto a la ciudad autónoma.

Estas son las frases más importantes de la comparecencia inicial de Sánchez:

-"La ciudadanía ceutí está pasando por momentos difíciles".

-"Ceuta y Melilla son españolas desde hace siglos y va a seguir siendo así hasta el final de los tiempos".

-"Lo que está pasando en Ceuta es poliédrico, confluyen muchos intereses y actores. Esa complejidad confunde a quienes viven de eslóganes fáciles".

La cronología de los hechos

-"Entre el 10 y el 25 de julio se registraron 37 entradas diarias. A partir del 25 de julio, el flujo fue aumentando hasta llegar a las 194 entradas la noche del 29 de julio".

-"El Gobierno detectó ese incremento y nos coordinamos con Ceuta para hacerle frente. En la mañana del 30 de julio, la situación cambia repentinamente".

-"Las redes se llenaron de mensajes que animaban a cruzar la frontera porque había una sentencia del Tribunal Supremo que impedía las devoluciones en caliente".

-"A nado accedieron cuatro de cada cinco migrantes el 30 de julio. Hubo 141 muertos por ahogamiento".

-"Nuestros agentes tuvieron que elegir entre garantizar la estabilidad de la frontera o defender la vida humana. Y eligieron defender la vida humana".

-"Como presidente del Gobierno y como ciudadano español, afirmo que los agentes hicieron lo más inteligente. Ante la amenaza, respondieron con humanidad".

-"La situación excepcional se prolongó hasta la noche, cuando el flujo de reduce y pudimos cerrar la frontera. Habían accedido unas 70.000 personas".

-"Sin las medidas que tomamos hubiera sido imposible que más del 90% de los migrantes volvieran a Marruecos en pocas horas. Volvieron unas 63.000 personas".

-"Ha sido el proceso de retorno de migrantes más rápido de la historia, como ha reconocido la Unión Europea".

-"No se puede coger a un migrante y lanzarlo al mar como si fuera un saco de tierra, como se infiere por parte de algunos dirigentes políticos".

-"Hay leyes y tratados que estamos obligados a cumplir. Antes de echar a un ser humano, hay que seguir un proceso legal que lleva su tiempo".

-"Una democracia no es más fuerte por saltarse la ley para resolver un problema".

-"Esperábamos más solidaridad de todos los socios de la UE. Ceuta es España en la frontera, la única frontera terrestre europea con África".

¿Se podría haber evitado?

-"El Gobierno tomó medidas en cuanto el Supremo emitió la sentencia sobre las devoluciones en caliente".

-"El Gobierno no recibió ningún aviso que anticipase lo que iba a suceder. Ninguno iba más allá de la descripción de los datos ni de avisos rutinarios".

-"No es cierto que Frontex alertase. Hizo un informe rutinario que describía los movimientos".

-"Los informes que tenía el Gobierno hablaban de Canarias, pero no de Ceuta".

-"El presidente de Ceuta llamó a la Moncloa para decir que las llegadas a nado habían pasado de 10 a 20 en un día, y que le preocupaba que fueran 200 a final de la semana".

-"El mes previo al cruce, el CNI elaboró dos informes que describía que los cruces y recomendaba extremar la precaución".

-"Los llamamientos en redes sociales no son excepcionales. El repunte de cruces a nado previo no era excepcional".

-"Ningún servicio de inteligencia anticipó el cruce masivo".

-"El CENIF elaboró dos informes los días 28 y 29 de julio en el que advertía de un posible aumento paulatino de los cruces con impacto medio o bajo. Pero añade que no puede asegurar que esto vaya a ocurrir".

-"¿Por qué el CENIF no compartió con sus superiores y con el Gobierno de España el contenido de un informe que se había encargado en este caso por parte de una jueza del poder judicial y con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado? Esto también tendrá que explicarse".

-"He dado orden de publicar un dosier con todos los informes sobre este tema".

¿Marruecos provocó el asalto?

-"Marruecos juega un papel clave en el control de la migración hacia España. Dos ministros marroquíes han hecho declaraciones inaceptables sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, por las que convocamos a la embajadora marroquí el pasado 21 de agosto".

-"No estamos ante un evento simple donde A llevó a B, sino ante un evento en el que se dieron varios factores, ya veremos si de forma planificada, que lo hicieron imprevisible".

-"La sentencia del Supremo fue tergiversada en redes sociales y reducida a dos bulos: que la frontera estaba abierta y que quien entrase no podría ser devuelto".

-"Los bulos se transformaron en una organización masiva en la que se compartieron mapas, rutas e itinerarios en redes sociales".

-"Nuestros servicios de inteligencia no han determinado, de momento, si hubo algún gobierno detrás de esa organización, pero sí se amplificaron la crisis con imágenes y datos falsos".

-"Hay quien sostiene que las autoridades marroquíes provocaron esta crisis, pero me debo al rigor, a la prudencia y al interés general".

-"Ninguna institución, ni servicio diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional ha entregado al Gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio

-" La actitud de Marruecos tuvo tres momentos. El 30 de julio, la gendarmería marroquí permitió el cruce de la frontera. Después, la combatió y facilitó la mayoría de retornos".

-"Si hubo incapacidad o inacción por parte de Marruecos el 30 de julio, es algo que tendrá que dirimirse. No se puede concluir que fuera diseñado por Marruecos".

-"Este Gobierno no tiene miedo a enfrentarse a poderes extranjeros. Si se demuestra que Marruecos organizó el asalto, actuaremos con contundencia".

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-"Tras lo ocurrido, la cooperación con Marruecos tiene que ser diferente. Estamos revisando todos los mecanismos de coordinación de alerta que compartimos con el Estado marroquí y que vamos a construir garantías adicionales para que la situación vivida el pasado 30 de julio no vuelva a producirse".