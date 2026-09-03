Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaPedro SánchezSeatHuelga profesoresAccidente Ronda LitoralManresaBegoña GómezMercurioAitanaAudiencias tv
instagramlinkedin

Congreso

Frío respaldo de Robles a Sánchez durante sus explicaciones en el Congreso

La ministra de Defensa fue tímida en sus aplausos a las intervenciones del presidente

Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, en directo | Última hora de la crisis migratoria de Ceuta

Los diputados del PSOE y los ministros del Gobierno aplaudiendo a Sánchez, salvo Margarita Robles

Los diputados del PSOE y los ministros del Gobierno aplaudiendo a Sánchez, salvo Margarita Robles / EUROPA PRESS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
May Mariño

May Mariño

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las sesiones en el Congreso suelen dejar imágenes para comentar y en esa ocasión el foco ha recaído en la ministra de Defensa. Margarita Robles, sentada en el banco azul junto al resto de miembros del Gobierno. Todos los ministros presentes -incluidos los de Sumar- se pusieron en pie cuando acabó Pedro Sánchez su primera intervención y se sumaron a los aplausos de la bancada socialista al presidente del Gobierno.

Robles también lo hizo pero con poco entusiamo, según se puede observar en las imágenes. Es más, es de las primeras -casi a la misma vez que Sánchez- que decide volver al asiento.

La actitud de la ministra fue incluso advertida desde la tribuna por el portavoz de ERC. Gabriel Rufián le comentó a Sánchez que tiene "un problemón importante" porque Robles "no le ha aplaudido".

Rufián: "Han aplaudido todos menos la señora Robles, aquí tienen un problemón importante"

Rufián: "Han aplaudido todos menos la señora Robles, aquí tienen un problemón importante"

Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Después, al finalizar la segunda intervención de Sánchez desde la tribuna, la ministra de Defensa mantuvo el mismo ritmo calmado de sus aplausos pero sí que espero a que el presidente tomara asiento antes de volver a sentarse en el escaño. Ya circulaban por redes imágenes con momentos en los que ella ya no estaba aplaudiendo.

Comentando este episodio, en el círcuilo de Robles le restan importancia e incluso irónicamente comparten que España no es Bulgaría.

En esta crisis tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta, Robles y el ministro del Interior han protagonizado un público choque a cuenta de la información de la que disponía el Gobierno. La ministra de Defensa mantiene que el CNI sí envió alertas de un aumento de las entradas de manera irregular por Ceuta mientras que Fernando Grande Marlaska - y esta es la información oficial compartida por el resto del Ejecutivo incluso el propio presidente - asegura que "no hay ningún informe" que diera cuanta de la situación que se produjo en la ciudad autónoma.

Noticias relacionadas

En el Congreso, en la bancada del Gobierno, Robles y Marlaska se sientan próximos en el hemiciclo con el ministro de Hacienda, Arcadi España, como dique de separación entre ambos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La UDEF ya ha confiscado en el caso Plus Ultra 490.000 euros en metálico, 564.000 euros en Miami, relojes por 240.000 euros y las joyas de Zapatero
  2. La Fiscalía Europea informa al juez de la implicación de Aldama en una trama que blanqueó 27,9 millones en Portugal
  3. Encuestas de las elecciones generales en España: así están los sondeos
  4. Junqueras vuelve a exigir el relevo de Trapero como director general de los Mossos
  5. Encuesta: El 58% de los españoles avalan la actuación de Felipe VI como rey
  6. En Interior no se descartan ceses tras el informe policial que coloca a Marruecos tras la crisis de Ceuta
  7. Leonor empezará el 7 de septiembre su etapa universitaria bajo el doble foco de los medios y las redes sociales
  8. Dimite Tomás Carrión, número dos de Núria Parlon en la conselleria de Interior

Frío respaldo de Robles a Sánchez durante sus explicaciones en el Congreso

Frío respaldo de Robles a Sánchez durante sus explicaciones en el Congreso

Feijóo culpa a Marruecos de la "invasión" y advierte a Sánchez de que "pagará ante la Justicia"

Feijóo culpa a Marruecos de la "invasión" y advierte a Sánchez de que "pagará ante la Justicia"

Defensa aplaude la desclasificación de documentos del CNI y mantiene que hubo alertas previas sobre la avalancha en Ceuta

Defensa aplaude la desclasificación de documentos del CNI y mantiene que hubo alertas previas sobre la avalancha en Ceuta

Illa firma en Kiev tres acuerdos de cooperación con la regiones ucranianas de Zaporiyia, Dnipropetrovsk y Lviv

Illa firma en Kiev tres acuerdos de cooperación con la regiones ucranianas de Zaporiyia, Dnipropetrovsk y Lviv

El presidente de Acciona, citado en un juzgado por no comparecer en el Parlamento navarro

El presidente de Acciona, citado en un juzgado por no comparecer en el Parlamento navarro

Maroto aparta a Enma López de la dirección del PSOE en Madrid tras su enfrentamiento en las primarias

Maroto aparta a Enma López de la dirección del PSOE en Madrid tras su enfrentamiento en las primarias

La asesora de Begoña Gómez vuelve a pedir ser absuelta de la "disparatada" acusación en su contra, aunque admite que pudo equivocarse

La asesora de Begoña Gómez vuelve a pedir ser absuelta de la "disparatada" acusación en su contra, aunque admite que pudo equivocarse

Sánchez se enfrenta a los reproches de Feijóo, Abascal y sus socios por Ceuta durante casi cinco horas

Sánchez se enfrenta a los reproches de Feijóo, Abascal y sus socios por Ceuta durante casi cinco horas