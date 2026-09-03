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Nueva concentración

Los ceutíes vuelven a manifestarse, esta vez por los emplazamientos para los migrantes que está preparando el Gobierno

Las protestas vecinales se han circunscrito a una explanada situada junto a una escuela infantil que está siendo acondicionada por el Ejecutivo central, así como por el anuncio de otro emplazamiento en el Muelle de Poniente del puerto, junto a dos núcleos de población

Varias personas protestan por la ubicación donde quieren instalar nuevos recursos de acogida en Ceuta.

Varias personas protestan por la ubicación donde quieren instalar nuevos recursos de acogida en Ceuta. / Marcos Moreno / Europa Press

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EFE

Ceuta
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Cientos de vecinos de Ceuta se han vuelto a manifestar y concentrarse este jueves, en esta ocasión en contra de los emplazamientos para los migrantes que está preparando el Gobierno de la Nación como paso previo a la expulsión de estas personas.

En este caso, las protestas vecinales se han circunscrito a una explanada situada junto a una escuela infantil que está siendo acondicionada por el Gobierno, así como por el anuncio de otro emplazamiento en el Muelle de Poniente del puerto, junto a dos núcleos de población.

La más numerosa ha sido a última hora de esta tarde cuando los vecinos de las barriadas de la Junta del Puerto y de Parques de Ceuta han mostrado su rechazo a que se habilite un emplazamiento en unas parcelas del puerto, concretamente en el Muelle de Poniente.

La protesta, que también ha contado con el respaldo de vecinos de otras barriadas, ha querido expresar el rechazo a que este nuevo centro para acogida de migrantes se sitúe en el entorno de estos dos núcleos de población.

Los manifestantes, que han llegado a cortar el tráfico en la zona afectando a los desembarcos del puerto de Algeciras (Cádiz), han querido dejar claro su rechazo a la Administración del Estado, de la que dependen las parcelas.

Los vecinos han dado lectura a un comunicado mostrando su "preocupación y desacuerdo" con la habilitación de este espacio de embolsamiento de migrantes en la zona portuaria.

Mientras tanto, este mediodía, trabajadores, familias y vecinos han protagonizado otra protesta en la explanada situada junto a la escuela infantil Nuestra Señora de África, la cual está siendo preparada como otra zona para albergar a migrantes.

La protesta incluso ha motivado que los trabajadores optaran por abandonar la jornada después de que los afectados dejaron claro que tienen previsto prolongar estas acciones hasta que el Estado dé marcha atrás para construir el asentamiento junto a un centro educativo de niños de 0 a 3 años.

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