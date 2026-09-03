Ceuta, en directo | Última hora del informe de la policía, comparecencia de Sánchez en el Congreso y reacciones a las manifestaciones de ayer

Melilla llena sus calles para "apoyar a muerte" a Ceuta, con la que firmará un manifiesto

Miles de melillenses se han echado a la calle este miércoles para “apoyar a muerte” a Ceuta y reivindicar que “no hay ninguna razón para que se cuestione en absoluto” la soberanía de las dos ciudades autónomas, que firmarán el próximo día 22 un manifiesto conjunto para “dejar clarísimo” su presente y futuro “dentro de Europa”.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha avanzado la firma de este manifiesto en declaraciones a los periodistas tras la multitudinaria concentración, una de las más importantes de los últimos años en la ciudad, donde ha dejado claro que “Ceuta y Melilla están unidas a muerte”.

Durante la concentración, según recoge EFE, que ha llenado gran parte de la céntrica Plaza de España, los cánticos en apoyo a la ciudad caballa y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la delegada del Gobierno en la ciudad, Sabrina Moh, han sido constantes, mientras los asistentes ondeaban miles de banderas de Ceuta, de Melilla y de España.

Imbroda ha dicho que con este acto, Melilla da “un abrazo fortísimo a Ceuta” porque “lo que está pasando allí no tiene nombre” y “lo que se ha hecho con ella no tiene perdón”.

“Lo que se ha hecho con Ceuta es de las cosas peores que se han hecho en toda la democracia en España. No podemos dejar a Ceuta sola ni haberla dejado abandonada como ha estado un mes a su suerte. Todos los españoles tenemos que apoyar a Ceuta. Y desde Melilla, que sentimos todavía mucho más lo que es Ceuta, aquí la apoyamos a muerte”, ha dejado claro.

Ha asegurado que los melillenses están con los ceutíes “para lo que sea, para lo que haga falta”, y ha destacado el “clamor nacional apoyando a Ceuta” este miércoles, pues se trata de “una tierra tan española como cualquier otra ciudad” y “no hay ninguna razón, ni de ningún tipo, para que se cuestione en absoluto la soberanía de España en Ceuta o en Melilla”.

“Melilla siente como nadie el problema que tienen en Ceuta, lo que es la españolidad de estas dos ciudades”, ha insistido Imbroda, que ha negado que las concentraciones celebradas en España sean partidistas, sino “un acto de patriotismo”, y ha rechazado la ausencia del PSOE y de Coalición por Melilla (CPM), algo “imperdonable”.

Imbroda, que habla a diario con el presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha anunciado que las dos ciudades autónomas firmarán el próximo 22 de septiembre un manifiesto conjunto “para que escuchen en toda España, en toda Europa y en todo el mundo” su postura y “dejar clarísimo lo que son estas ciudades históricamente, de presente y de futuro, dentro de Europa y de España”.