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Ceuta, en directo | Última hora del informe de la policía, comparecencia de Sánchez en el Congreso y reacciones a las manifestaciones de ayer
Interior no descarta ceses tras el informe de la Policía que señala a Marruecos por la entrada masiva en Ceuta
Àlex Álvarez García
Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Se calcula que un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate político la gestión de la frontera entre España y Marruecos.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
Pilar Santos
El jefe de la Casa del Rey, experto en Marruecos, preparará con Bolaños el viaje de Felipe VI a Ceuta y Melilla
La Zarzuela tenía previsto iniciar el nuevo curso con Leonor en el centro de la actualidad de la institución. La Princesa de Asturias empieza el próximo lunes, 7 de septiembre, la etapa universitaria, en el Grado de Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Sin embargo, la crisis social, política y económica desatada el 30 de julio en Ceuta a raíz de la entrada de 80.000 migrantes desde Marruecos ha llevado a la Casa del Rey a seguir también muy de cerca la situación en la ciudad autónoma y la posibilidad de que Felipe VI viaje pronto a ese territorio. El Monarca no ha pisado nunca esa ciudad ni tampoco Melilla: ni como Rey ni como Príncipe de Asturias.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), que se reunió con Felipe VI el 6 de agosto, aseguró que el jefe de Estado le dijo en persona que tiene intención de viajar a la ciudad, un desplazamiento muy delicado que la Zarzuela organizará con el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente afirmó el lunes en la Cadena Ser que lo hará "cuando se den las condiciones". Cuando, en 2007, Juan Carlos I hizo su único viaje a Ceuta y Melilla en 39 años, el Gobierno de Rabat retiró a su embajador en Madrid, Omar Azziman, como muestra de rechazo y se organizaron manifestaciones en las localidades cercanas a las dos ciudades antes y durante la visita del Rey y Sofía. Toda la información de Pilar Santos, en este enlace.
Iván Gil
Sánchez acude hoy al Congreso sacudido por el informe policial sobre el papel de Marruecos en el asalto a Ceuta
El choque político por la crisis migratoria en Ceuta escaló varios peldaños ante el informe de la Policía enviado a la Audiencia Nacional que supuestamente señala la participación de gendarmes marroquíes en el masivo asalto fronterizo. La presunta responsabilidad de Rabat desarmaría la versión mantenida hasta ahora por Moncloa y agitaría las incógnitas más de un mes después de los hechos. Dichas revelaciones, cuestionadas por el director general de la Policía, Francisco Pardo, han irrumpido un día antes de la comparecencia de Pedro Sánchez ante el Congreso. De forma unánime, tanto oposición como socios ya venían censurando su complacencia con Marruecos.
Por el momento, Moncloa respalda al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien aseguró desconocer hasta ahora la información adelantada por el diario ‘El Español’. También evitan modificar su posición sobre Rabat. Fuentes del Ejecutivo mostraron desde un principio su sorpresa por la supuesta ocultación de esta información, dando por bueno que no se conocía previamente y poniéndola en cuarentena. Amplíe aquí la información de Iván Gil.
Las protestas en las calles se alargan más de cuatro horas en Ceuta
Las protestas en las calles de Ceuta por la situación que vive la ciudad con la entrada de miles de personas por la frontera los días 30 y 31 de julio se han prolongado durante más de cuatro horas, según han informado a EFE fuentes policiales.
Miles de ceutíes, en una cifra superior a las 25.000 personas, se han echado a la calle en esta jornada que era festiva en la ciudad al ser el "Día de la Autonomía", todos ellos con banderas de España y de Ceuta.
La principal protesta se inició cerca de las 18:00 horas cuando los ceutíes empezaron a concentrarse en el entorno de las Murallas Reales convocados por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV).
La Policía disuelve la concentración en apoyo de Ceuta frente al Congreso
La concentración en apoyo a Ceuta frente al Congreso de los Diputados que ha concluido este miércoles con enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía, se ha saldado con cuatro personas detenidas, dos de ellos menores, y cuatro policías heridos, ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid.
Las detenciones se han producido por desórdenes y atentado contra la autoridad, según ha avanzado la Delegación del Gobierno en Madrid en un balance provisional. Durante la manifestación la Policía tuvo que hacer uso de material antidisturbios para responder al lanzamiento de objetos contra los agentes.
Tras la actuación de los agentes los manifestantes se han dispersado por las calles adyacentes al Congreso entre gritos racistas.
Cuatro detenidos y cuatro policías heridos por los enfrentamientos en la concentración en apoyo de Ceuta frente al Congreso
La concentración en apoyo a Ceuta frente al Congreso de los Diputados que ha concluido este miércoles con enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía, se ha saldado con cuatro personas detenidas, dos de ellos menores, y cuatro policías heridos, ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid.
Tres de los policías han sufrido heridas leves y uno está pendiente de valoración.
Melilla llena sus calles para "apoyar a muerte" a Ceuta, con la que firmará un manifiesto
Miles de melillenses se han echado a la calle este miércoles para “apoyar a muerte” a Ceuta y reivindicar que “no hay ninguna razón para que se cuestione en absoluto” la soberanía de las dos ciudades autónomas, que firmarán el próximo día 22 un manifiesto conjunto para “dejar clarísimo” su presente y futuro “dentro de Europa”.
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha avanzado la firma de este manifiesto en declaraciones a los periodistas tras la multitudinaria concentración, una de las más importantes de los últimos años en la ciudad, donde ha dejado claro que “Ceuta y Melilla están unidas a muerte”.
Durante la concentración, según recoge EFE, que ha llenado gran parte de la céntrica Plaza de España, los cánticos en apoyo a la ciudad caballa y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la delegada del Gobierno en la ciudad, Sabrina Moh, han sido constantes, mientras los asistentes ondeaban miles de banderas de Ceuta, de Melilla y de España.
Imbroda ha dicho que con este acto, Melilla da “un abrazo fortísimo a Ceuta” porque “lo que está pasando allí no tiene nombre” y “lo que se ha hecho con ella no tiene perdón”.
“Lo que se ha hecho con Ceuta es de las cosas peores que se han hecho en toda la democracia en España. No podemos dejar a Ceuta sola ni haberla dejado abandonada como ha estado un mes a su suerte. Todos los españoles tenemos que apoyar a Ceuta. Y desde Melilla, que sentimos todavía mucho más lo que es Ceuta, aquí la apoyamos a muerte”, ha dejado claro.
Ha asegurado que los melillenses están con los ceutíes “para lo que sea, para lo que haga falta”, y ha destacado el “clamor nacional apoyando a Ceuta” este miércoles, pues se trata de “una tierra tan española como cualquier otra ciudad” y “no hay ninguna razón, ni de ningún tipo, para que se cuestione en absoluto la soberanía de España en Ceuta o en Melilla”.
“Melilla siente como nadie el problema que tienen en Ceuta, lo que es la españolidad de estas dos ciudades”, ha insistido Imbroda, que ha negado que las concentraciones celebradas en España sean partidistas, sino “un acto de patriotismo”, y ha rechazado la ausencia del PSOE y de Coalición por Melilla (CPM), algo “imperdonable”.
Imbroda, que habla a diario con el presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha anunciado que las dos ciudades autónomas firmarán el próximo 22 de septiembre un manifiesto conjunto “para que escuchen en toda España, en toda Europa y en todo el mundo” su postura y “dejar clarísimo lo que son estas ciudades históricamente, de presente y de futuro, dentro de Europa y de España”.
Cerca de 6.000 personas se congregan en Gijón reclamando la defensa de Ceuta: "Esto no va de partidos"
La plaza Mayor de Gijón se quedó pequeña para la avalancha de personas que se volcó con Ceuta. Cerca de 6.000 asistentes colmaron el acto de apoyo a la ciudad autónoma con banderas de España, enseñas de Ceuta, pancartas de apoyo y también proclamas y mensajes en contra de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. El punto emotivo se lo llevó, precisamente, una ceutí afincada en Gijón. Cristina Reguero junto a su marido José Del Brio fueron los únicos en acceder al balcón del consistorio para ondear entre aplausos la bandera de su ciudad natal.
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Unas 30.000 personas se concentran en la Región de Murcia por Ceuta y contra Pedro Sánchez
Los murcianos respondieron a la llamada de socorro de Ceuta y fueron alrededor de 30.000 las personas que abarrotaron las plazas de la Región. A las ocho de la tarde estaban citados para formar parte de la una concentración de apoyo a ciudad autónoma, que sufrió hace poco más de un mes la entrada masiva de unos 70.000 migrantes en situación irregular. Según datos de la Policía Nacional difundidos por la Delegación del Gobierno, unas 20.000 personas se reunieron en la Glorieta de Murcia, 5.000 frente al Consistorio de Cartagena y 2.500 en Yecla.
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Almeida cifra en 150.000 las personas en Madrid
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almedia, cifró en 150.000 las personas (50.000 según la Delegación del Gobierno) que se congregaron en el entorno de la plaza de Cibeles - donde está la sede del Ayuntamiento- en apoyo a Ceuta
Carlota Camps
La manifestación por Ceuta reúne miles de personas en Barcelona en medio de un clima de tensión
Miles de personas se han concentrado este miércoles por la tarde en la Plaza de Sant Jaume coincidiendo con el Día de Ceuta. Pero lo que inicialmente tenía que ser una movilización para mandar un mensaje de solidaridad a la población ceutí, en Barcelona se ha vivido en medio de un clima de fuerte tensión, por la coincidencia de dos concentraciones de índole contraria. A un lado de la plaza, separados por un fuerte cordón policial, estaba la manifestación convocada por PP y Vox, a la que se han sumado también grupos de ultraderecha y neonazis como Núcleo Nacional, mientras que en el otro lado se han reunido entidades antiracistas citadas por Unitat contra el Feixisme i el Racisme.
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