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Ceuta, en directo | Última hora del informe de la policía, comparecencia de Sánchez en el Congreso y reacciones a las manifestaciones de ayer

Interior no descarta ceses tras el informe de la Policía que señala a Marruecos por la entrada masiva en Ceuta

Las imágenes de las concentraciones en diferentes ciudades de España en apoyo a Ceuta

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, junto con otros miembros del PP de Madrid en la concentración en apoyo a Ceuta en la plaza de Cibeles / GABRIEL LUENGAS/EUROPA PRESS

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Iván Gil

May Mariño

Àlex Álvarez García

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Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Se calcula que un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate político la gestión de la frontera entre España y Marruecos.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.

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