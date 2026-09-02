Las manifestaciones por Ceuta a pie de calle con los redactores y fotógrafos de EL PERIÓDICO

Desde primera hora de la tarde, fotógrafos y redactores de EL PERIÓDICO siguen desde Madrid y Barcelona las manifestaciones y concentraciones que se han realizado por la crisis migratoria en Ceuta. El despliegue ha permitido cubrir de cerca las principales protestas en apoyo al pueblo ceutí y otras reivindicaciones, como la movilización antirracista que se ha vivido de forma simultánea en la ciudad condal.

Bajo el epígrafe ‘A pie de calle’, los redactores ofrecen a la audiencia no solo las noticias y reportajes relacionados con las manifestaciones, sino también los detalles de cómo las ciudades están viviendo estas jornadas de movilización. Esta pieza recopila el contenido audiovisual recogido por los periodistas, así como las fotogalerías y vídeos elaborados por los profesionales del departamento de Imagen.

Mariano Alonso

Carlota Camps