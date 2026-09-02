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Crisis migratoria

Las manifestaciones por Ceuta a pie de calle con los redactores y fotógrafos de EL PERIÓDICO

Ceuta, en directo | Última hora de la crisis migratoria en Ceuta

A PIE DE CALLE | Mariano Alonso, Redactor de El Periódico, desde el Ayuntamiento de Madrid

A PIE DE CALLE | Mariano Alonso, Redactor de El Periódico, desde el Ayuntamiento de Madrid

Mariano Alonso

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Desde primera hora de la tarde, fotógrafos y redactores de EL PERIÓDICO siguen desde Madrid y Barcelona las manifestaciones y concentraciones que se han realizado por la crisis migratoria en Ceuta. El despliegue ha permitido cubrir de cerca las principales protestas en apoyo al pueblo ceutí y otras reivindicaciones, como la movilización antirracista que se ha vivido de forma simultánea en la ciudad condal.

Bajo el epígrafe ‘A pie de calle’, los redactores ofrecen a la audiencia no solo las noticias y reportajes relacionados con las manifestaciones, sino también los detalles de cómo las ciudades están viviendo estas jornadas de movilización. Esta pieza recopila el contenido audiovisual recogido por los periodistas, así como las fotogalerías y vídeos elaborados por los profesionales del departamento de Imagen.

A PIE DE CALLE | Cientos de personas ya se concentran en la plaza de Cibeles

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Mariano Alonso

A PIE DE CALLE | Los Mossos han acordonado la plaza Sant Jaume para evitar enfrentamientos entre manifestantes de PP y Vox

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Carlota Camps

A PIE DE CALLE | Además de PP y Vox, en la concentración también está Núcleo Nacional

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Carlota Camps

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Las manifestaciones por Ceuta a pie de calle con los redactores y fotógrafos de EL PERIÓDICO

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