Illa viaja a Ucrania para reforzar alianzas políticas e impulsar la cooperación

El president de la Generalitat, Salvador Illa, viaja este miércoles a Ucrania con el objetivo de reforzar los vínculos políticos e institucionales, así como de dar un impulso a la cooperación con este país´, que lleva en guerra con Rusia cuatro años y medio. Kiev, su capital, así como sus alrededores, sufrió este martes un ataque por sexto día consecutivo en el que murieron al menos 12 personas, un hecho que evidencia lo delicado que es este desplazamiento.

Con esta visita, que será de 48 horas, Illa será el primer presidente autonómico que se desplaza al país desde el inicio del conflicto en viaje oficial. Parte de su agenda será conjunta con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha emprendido esta semana un viaje por el este de Europa que culminará en Ucrania. El president vuela primero a Varsovia y, desde allí, pondrá rumbo hacia la zona fronteriza.

Fuentes del Govern explican que Illa, que irá acompañado del conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, hace tiempo que quería visitar el país gobernado por Volodímir Zelenski para trasladar un "mensaje de paz y de esperanza" y defender "los valores democráticos y europeos", así como llevar personalmente un mensaje de "solidaridad" por la dura situación que están viviendo sus ciudadanos. No se trata de un viaje fácil en términos de seguridad, por lo que acudirá con una pequeña comitiva. La protección se ha coordinado con la embajada española en Ucrania y el president irá acompañado, como es habitual, de cuatro agentes de los Mossos.

El horizonte de la reconstrucción

Precisamente por el conflicto que vive el país, la agenda del president se irá adaptando en función de lo que sea posible y recomendable en cada momento en términos de seguridad, teniendo en cuenta que el día a día de los ucranianos está marcado por las sirenas que alertan de los ataques rusos. "La situación es muy volátil", argumentan fuentes de Presidència. En todo caso, en su esquema incluye reuniones con dirigentes estatales y regionales, con representantes del sector empresarial y con oenegés y activistas que se hacen cargo de la ayuda humanitaria. llla buscará "tender puentes" y afianzar "alianzas de colaboración", pensando también en plantar la semilla para cuando se tenga que afrontar la reconstrucción del país.

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En dos años en el cargo, Illa ha realizado 15 viajes, un historial al que ahora sumará uno más. La proyección internacional ha sido una prioridad para el president, que ha puesto el foco especialmente en Europa y Asia con el objetivo no solo de abrir nuevas oportunidades comerciales, sino de lograr que Catalunya tenga peso e influencia más allá de sus fronteras. En el caso de Ucrania, el president ha defendido en más de una ocasión que en ese país la Unión Europea se juega su futuro, tanto en materia de seguridad -por lo que ha abogado por prestar todo el apoyo posible a Ucrania- como de autonomía enegética y de fortaleza política en un momento de gran inestabilidad geopolítica en el que, además de Rusia, Estados Unidos ha dejado de ser un socio fiable.