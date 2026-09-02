Illa defiende desde Polonia que en Ucrania "están en juego" los valores europeos

El president de la Generalitat, Salvador Illa, está ya rumbo a Ucrania junto al conseller de Acció Exterior i Unió Europea, Jaume Duch. Esta misma tarde han volado hasta Varsovia, donde se han reunido con el presidente del Consejo para la Cooperación de Polonia con Ucrania, Pawel Kowal, y esta misma noche se desplazarán hasta Kiev. "En Ucrania están en juego los valores europeos", ha reivindicado el president justo después de este primer encuentro de su viaje oficial.

El objetivo del jefe de la Generalitat es fortalecer los vínculos políticos con el gobierno de Volodímir Zelenski y reforzar también la cooperación de Catalunya con este país que hace cuatro años y medio que está en guerra con Rusia. De hecho, el viaje del president, que coincidirá en la capital ucraniana con el alcalde Jaume Collboni, es especialmente complejo en términos de seguridad, por lo que no está claro en estos momentos qué parte de la agenda que tiene prevista podrá cumplir. En todo caso, acompañado por una comitiva reducida, sus planes pasan por reunirse con representantes institucionales regionales. La semana pasada ya conversó con el gobernador de la provincia de Zaporiyia.

Ataques diarios en Kiev

Desde Polonia ha hecho un llamamiento a que "cesen los bombardeos y las muertes civiles". Y es que Illa llegará a Ucrania en un momento de intensificación de los ataques aéreos rusos y con Kiev sometida a ataques prácticamente diarios durante la última semana. Este martes murieron una docena de personas en la capital y sus alrededores y este miércoles otras dos en Dnipro, además de decenas de heridos en dos días por los ataques rusos.

Pese a esta difícil situación, el president ha insistido en que quiere trasladar personalmente un "reconocimiento a la resiliencia y la firmeza" de los ucranianos ante la guerra, así como "ayudarlos a preparar la paz". De hecho, la previsión es que pueda reunirse con representantes de onegés catalanas que prestan ayuda humanitaria, además de continuar comprometiendo ayuda económica de la Generalitat. "Ucrania es fundamental para Europa y Europa debe fortalecerse", ha defendido.

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En el núcleo de la política exterior del president está que en ese país en guerra la Unión Europea se juega su futuro, tanto en materia de seguridad como de autonomía enegética, así como de fortaleza política en un momento de gran inestabilidad geopolítica en el que ni Rusia ni Estados Unidos pueden considerarse, a su juicio, un socio fiable.