La izquierda independentista llama a movilizarse en la Diada para no "regalar la catalanidad" a la extrema derecha

La izquierda independentista ha presentado este miércoles el programa de actos que organiza para conmemorar la Diada de Catalunya y lo ha hecho con un llamamiento a movilizarse ante el ascenso de la extrema derecha. "No les regalaremos nuestra catalanidad", ha defendido el secretario general de la CUP, Non Casadevall, desde el Fossar de les Moreres, donde el día 10 de septiembre han convocado una manifestación en este punto para contrarrestar el acto que Aliança Catalana ha anunciado en ese mismo lugar.

El colectivo formado por la CUP, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Arran, Coordinadora Obrera Sindical (COS), Endavant y Alerta Solidària ha organizado movilizaciones en Barcelona, Girona, Lleida y Reus con motivo del Onze de Setembre. En el caso de la capital catalana, a las 10 han convocado un homenaje en la calle Ferran al militante comunista Gustau Muñoz, asesinado por la policía en 1978, y, por la tarde, una marcha que irá de la plaza Urquinaona a la plaza Comercial y que transcurrirá al margen de la convocada por la ANC y Òmnium.

"Ni una coyuntura ni una moda política"

Aunque esta vez han esquivado mencionar el acto del día 10 en el Fossar, convocado con el propósito de no normalizar la presencia de Aliança en un enclave tan simbólico para el independentismo, los portavoces de las organizaciones de izquierdas han llamado a impedir que la extrema derecha se apropie de la "catalanidad", que han defendido que debe ser "popular, diversa, feminista y antirracista". Además, a diferencia de partidos como el de Sílvia Orriols, Casadevall ha advertido de que la izquierda independentista "no es ni una coyuntura ni una moda política", sino que es heredera de una tradición de "liberación social y nacional", dos conflictos que ha advertido que siguen plenamente vigentes.

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El portavoz de COS, Dani Marcos, ha recordado que esta vez tiene especial importancia el conflicto educativo, además del de la vivienda o el de la defensa del catalán. En todo caso, ha llamado a huir de una Diada de "nostalgia" con la vista puesta en las "luchas del presente" y del país futuro que se quiere construir. Ahondando en el carácter inclusivo que pretenden que tenga la Diada, Tània Ros, portavoz de SEPC, ha pedido movilizarse en defensa de un "país en el que nadie sobre" ante aquellos que lo quieren "dividir".