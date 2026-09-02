Lengua
La UE volverá a debatir la oficialidad del catalán en una reunión el próximo 22 de septiembre
Más de un año después, España vuelve a reclamar que la cuestión se incluya en el orden del día
La oficialidad del catalán en la UE continúa encallada tres años después
El Gobierno ha pedido que el reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea vuelva a la agenda europea el próximo 22 de septiembre. La cuestión llevaba desde julio de 2025 en un cajón del Consejo de Asuntos Generales de la UE, después de que una decena de países, liderados por Alemania, expresara dudas sobre la cuestión. La presidencia de turno del Consejo de la UE que este semestre asume Irlanda ha incluido la cuestión en el orden del día del encuentro del día 22 que se ha discutido este miércoles en Bruselas, tras pedirlo la delegación española.
No obstante, este paso no garantiza que vaya a haber un debate de fondo de los ministros, ni que se tomen decisiones concretas durante la cita. La delegación española dispondrá de unos minutos para exponer su interés en la cuestión y, posteriormente, otras delegaciones podrán tomar la palabra. La última vez que el Gobierno llevó la cuestión a debate al Consejo de Asuntos Generales fue en verano de 2025, bajo presidencia danesa, y no se había vuelto a incluir hasta ahora ante la falta de unanimidad necesaria para que la solicitud española pueda materializarse.
Que el catalán adquiera el estatus de lengua oficial en la UE es una demanda histórica. Lo han reclamado el Parlament y el Govern en múltiples ocasiones, y hasta en el Estatut -aprobado en 2006- consta que las instituciones catalanas y estatales velarían por materializarlo. Sin embargo, no fue hasta el 17 de agosto de 2023 cuando el Gobierno lo pidió formalmente a las instituciones europeas, aprovechando que ese semestre España ocupaba la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. Fue después de que Junts lo impusiera como condición para dar sus votos a Francina Armengol como presidenta del Congreso.
Sin embargo, las dudas de una decena de países impidieron que prosperara. Tras el fracaso de este primer intento, volvió a pedir que se incluyera en el orden del día en otras tres ocasiones, una bajo presidencia de Bélgica, otra con Polonia y la última, en 2025 con Dinamarca. Pero en ninguna de estas ocasiones acabó prosperando. El principal escollo de la propuesta siempre ha sido la necesidad de unanimidad para sacar adelante la medida.
El temor de algunos gobiernos europeos es que dar este paso con el catalán, el euskera y el gallego pueda convertirse en un precedente que abra la puerta a que lenguas minoritarias en otros Estados miembro puedan intentar lograr el mismo estatus, y también señalan dudas jurídicas y económicas.
Las reservas de los socios europeos
Justamente, los países que se oponen a la medida señalan un informe de los servicios jurídicos del Consejo de la UE que apuntaba a que tendrían que modificarse los tratados para reconocer las lenguas cooficiales, una cuestión que es extremadamente sensible entre los veintisiete. Además, de reconocerse el catalán, el euskera y el gallego, sería la primera vez que lenguas cuyo uso no es de ámbito nacional son aceptadas como idiomas oficiales de la UE. Esto genera resistencias políticas, ya que apuntan que podría sentar un precedente para el reconocimiento de otras lenguas como el bretón, el corso o incluso el ruso, dada la importancia de la comunidad rusohablante en los países bálticos.
De hecho, entre los gobiernos contrarios al reconocimiento de las lenguas cooficiales están Alemania, Finlandia, Suecia, Croacia, Francia o Austria. Algunos de estos países tienen sus propias minorías lingüísticas y temen que la decisión abra la puerta a más peticiones.
Por otro lado, hay una cuestión económica. El Ejecutivo español se ha comprometido a correr con los gastos que suponga la traducción e interpretación a estas lenguas. La Comisión Europea calcula que la factura podría ascender a los 132 millones de euros anuales. Sin embargo, dado que el compromiso de España no es legalmente vinculante, a algunos países les preocupa que un futuro cambio de gobierno en Moncloa pueda dejarlo sin efecto.
Por contra, Bélgica, Irlanda, Portugal, Rumanía o Eslovenia, han mostrado su respaldo a la decisión más o menos abiertamente.
Suscríbete para seguir leyendo
- La UDEF ya ha confiscado en el caso Plus Ultra 490.000 euros en metálico, 564.000 euros en Miami, relojes por 240.000 euros y las joyas de Zapatero
- La Audiencia Nacional rechaza conceder asilo a marroquíes que irrumpieron a nado en Ceuta en 2021
- Salvador Illa: 'La Diada de Catalunya este año también se celebrará en Extremadura
- Encuestas de las elecciones generales en España: así están los sondeos
- Junqueras vuelve a exigir el relevo de Trapero como director general de los Mossos
- Salvador Illa: 'Es mucho más pertinente plantearse un debate sobre la sucesión de Feijóo que de Sánchez
- Leonor empezará el 7 de septiembre su etapa universitaria bajo el doble foco de los medios y las redes sociales
- Dimite Tomás Carrión, número dos de Núria Parlon en la conselleria de Interior