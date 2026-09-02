La UE volverá a debatir la oficialidad del catalán en una reunión el próximo 22 de septiembre

El Gobierno ha pedido que el reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea vuelva a la agenda europea el próximo 22 de septiembre. La cuestión llevaba desde julio de 2025 en un cajón del Consejo de Asuntos Generales de la UE, después de que una decena de países, liderados por Alemania, expresara dudas sobre la cuestión. La presidencia de turno del Consejo de la UE que este semestre asume Irlanda ha incluido la cuestión en el orden del día del encuentro del día 22 que se ha discutido este miércoles en Bruselas, tras pedirlo la delegación española.

No obstante, este paso no garantiza que vaya a haber un debate de fondo de los ministros, ni que se tomen decisiones concretas durante la cita. La delegación española dispondrá de unos minutos para exponer su interés en la cuestión y, posteriormente, otras delegaciones podrán tomar la palabra. La última vez que el Gobierno llevó la cuestión a debate al Consejo de Asuntos Generales fue en verano de 2025, bajo presidencia danesa, y no se había vuelto a incluir hasta ahora ante la falta de unanimidad necesaria para que la solicitud española pueda materializarse.

Que el catalán adquiera el estatus de lengua oficial en la UE es una demanda histórica. Lo han reclamado el Parlament y el Govern en múltiples ocasiones, y hasta en el Estatut -aprobado en 2006- consta que las instituciones catalanas y estatales velarían por materializarlo. Sin embargo, no fue hasta el 17 de agosto de 2023 cuando el Gobierno lo pidió formalmente a las instituciones europeas, aprovechando que ese semestre España ocupaba la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. Fue después de que Junts lo impusiera como condición para dar sus votos a Francina Armengol como presidenta del Congreso.

Sin embargo, las dudas de una decena de países impidieron que prosperara. Tras el fracaso de este primer intento, volvió a pedir que se incluyera en el orden del día en otras tres ocasiones, una bajo presidencia de Bélgica, otra con Polonia y la última, en 2025 con Dinamarca. Pero en ninguna de estas ocasiones acabó prosperando. El principal escollo de la propuesta siempre ha sido la necesidad de unanimidad para sacar adelante la medida.

El temor de algunos gobiernos europeos es que dar este paso con el catalán, el euskera y el gallego pueda convertirse en un precedente que abra la puerta a que lenguas minoritarias en otros Estados miembro puedan intentar lograr el mismo estatus, y también señalan dudas jurídicas y económicas.

Las reservas de los socios europeos

Justamente, los países que se oponen a la medida señalan un informe de los servicios jurídicos del Consejo de la UE que apuntaba a que tendrían que modificarse los tratados para reconocer las lenguas cooficiales, una cuestión que es extremadamente sensible entre los veintisiete. Además, de reconocerse el catalán, el euskera y el gallego, sería la primera vez que lenguas cuyo uso no es de ámbito nacional son aceptadas como idiomas oficiales de la UE. Esto genera resistencias políticas, ya que apuntan que podría sentar un precedente para el reconocimiento de otras lenguas como el bretón, el corso o incluso el ruso, dada la importancia de la comunidad rusohablante en los países bálticos.

De hecho, entre los gobiernos contrarios al reconocimiento de las lenguas cooficiales están Alemania, Finlandia, Suecia, Croacia, Francia o Austria. Algunos de estos países tienen sus propias minorías lingüísticas y temen que la decisión abra la puerta a más peticiones.

Por otro lado, hay una cuestión económica. El Ejecutivo español se ha comprometido a correr con los gastos que suponga la traducción e interpretación a estas lenguas. La Comisión Europea calcula que la factura podría ascender a los 132 millones de euros anuales. Sin embargo, dado que el compromiso de España no es legalmente vinculante, a algunos países les preocupa que un futuro cambio de gobierno en Moncloa pueda dejarlo sin efecto.

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Por contra, Bélgica, Irlanda, Portugal, Rumanía o Eslovenia, han mostrado su respaldo a la decisión más o menos abiertamente.