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Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria en Ceuta
Sánchez se ata a Marruecos mientras escala el choque diplomático con Italia y señala a Rusia e Israel tras la crisis en Ceuta
Preocupación en el PP por la escalada “de tono” de Sánchez con el Rey
Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Se calcula que un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
May Mariño
Marlaska pide al director de la Policía que aclare si hay un informe que apunta a gendarmes marroquíes en la entrada de migrantes a Ceuta
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le informe a la mayor brevedad sobre el contenido de un informe que el del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) habría remitido a la Audiencia Nacional y en el que atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos el asalto masivo a la frontera de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, según un medio de comunicación.
En el oficio dirigido a Pardo, el ministro del Interior reclama ser informado sobre la veracidad de lo publicado por ese medio de comunicación y, en su caso, conocer desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa investigación, esencial para que el Gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado.
Grande- Marlaska recuerda al director general de la Policía que, una vez declarada la situación de interés para la seguridad del nacional prevista en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, y con independencia de las diligencias judiciales que la Audiencia Nacional pueda practicar, una información como esa debería haberse puesto de inmediato a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, de la autoridad funcional designada por real decreto del Presidente del Gobierno (mando único colegiado) y de los demás órganos con competencias en este ámbito.
Juan José Fernández
La inteligencia militar rusa describe lo ocurrido en Ceuta como “invasión” y la argelina como “arma migratoria”
“Especial Operación Ceuta”, se llamaba el hilo de informaciones. “Cómo evoluciona la situación de la captura del enclave español por migrantes”, explicaba bajo su título. “La ciudad de Ceuta ha experimentado literalmente una operación militar de transporte de una ‘fuerza terrestre de migrantes’”… decía en su desarrollo. Es el contenido con el que el canal ruso Rybar contaba a sus lectores los días 30 y 31 de julio la avalancha de decenas de miles de extranjeros sobre territorio español en África. Aquí, toda la información de Juan José Fernández.
May Mariño
Zarzuela guarda silencio mientras Gobierno y PP se azuzan a cuenta de la visita del Rey a Ceuta
El obligado silencio constitucional de la figura del Rey anima debates políticos como el que se está viviendo estos días a cuenta de su posible visita las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Desde el Partido Popular acusan al Gobierno de impedir que Felipe VI vaya a ambos enclaves por la reindicación de su soberanía que mantiene Marruecos, y el Ejecutivo se defiende avanzando que se trabaja ya en esa visita a los dos territorios españoles en el norte de África.
Desde el Palacio de la Zarzuela no emiten, se limitan a observar. Optan por la prudencia y la discreción, como es marca de la Casa. Y así llevan semanas, porque este debate se avivó desde la llamada del Rey al presidente de Ceuta para que lo visita en el Palacio de Marivent tras la llegada masiva de migrantes. Lea en este enlace toda la información de May Mariño.
Iustitia Europa convoca oficialmente la manifestación de la Cibeles en Madrid
Iustitia Europa ha registrado esta noche, a las 20:53 horas, una nueva convocatoria propia e independiente para mañana 2 de septiembre, activando el procedimiento urgente previsto legalmente. La concentración ha quedado comunicada oficialmente para celebrarse en la plaza de Cibeles entre las 20:55 y las 22:55 horas, bajo el lema: 'Ceuta es España'. La organización ha hecho un llamamiento masivo a los madrileños y a todos los españoles para acudir a Cibeles. "La urgencia viene motivada por la decisión conocida hoy de la Delegación del Gobierno respecto de la concentración inicialmente promovida por el Ayuntamiento de Madrid, circunstancia sobrevenida que ha obligado a Iustitia Europa a actuar inmediatamente", explica la organización en un comunicado. Iustitia Europa es partido político fundado en septiembre de 2023 e inscrito oficialmente a principios de 2024, liderado por el abogado Luis María Pardo.
Ayuso reta a la Delegación de Gobierno por la concentración por Ceuta en Cibeles: "No tiene narices de mandarnos a los antidisturbios"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha deslizado que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, "no tiene narices" a desplegar a la unidad antidisturbios de la Policía Nacional después de no tramitar la manifestación en apoyo a Ceuta convocada para este miércoles en la plaza de Cibeles, frente al Ayuntamiento de la capital. "No tiene narices de mandarlos a los antidisturbios", ha manifestado Ayuso en su perfil oficial en la red social 'X' poco después de conocerse que la Delegación no ha tramitado la solicitud de la concentración argumentando que los ayuntamientos, en este caso el de Madrid, no es titular de derecho de reunión, recogido en la Ley Orgánica 9/1983.
La Delegación del Gobierno avisa a Almeida de que no puede convocar concentraciones, solo un acto institucional
La Delegación del Gobierno en Madrid ha comunicado este martes al Ayuntamiento de la capital, en referencia a la concentración de apoyo a Ceuta convocada para este miércoles en Cibeles que, como institución, no tiene legitimidad para convocar manifestaciones en aplicación del derecho de reunión, aunque no prohíbe que organice, en su caso, un "acto institucional". En un escrito al que ha tenido acceso EFE, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, explica al Ejecutivo municipal de José Luis Martínez-Almeida que los alcaldes "no tienen la consideración de titulares del derecho de reunión", por lo que la comunicación del Ayuntamiento en la que informaba de la convocatoria para el miércoles "no puede tramitarse" conforme al procedimiento previsto para una manifestación.
La patronal de Ceuta agradece el respaldo del empresariado español ante la crisis
La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) ha expresado este martes su agradecimiento al conjunto de las organizaciones empresariales de España que han mostrado su "respaldo y solidaridad" a lo largo de estas semanas al tejido empresarial de la Ciudad Autónoma. Desde el pasado mes de agosto, CECE se ha dirigido a organizaciones empresariales de todo el país solicitando su colaboración para difundir las convocatorias entre sus empresas asociadas, animarlas a participar y promover, en la medida de lo posible, la adhesión institucional del sector empresarial de Ceuta. Con este objetivo, la Confederación ha impulsado el cartel "Unidos por Ceuta, por sus empresas, por su futuro", distribuido en toda España para su exposición en empresas y centros de trabajo.
Delegación de Gobierno aclara que legalmente un ayuntamiento no puede convocar una concentración, pero que no la prohibe
La Delegación del Gobierno asegura que no ha prohibido el acto ni ha impedido que se celebre ninguna concentración a favor de Ceuta en Madrid. En un comunicado, la Delegación de Gobierno aclara que "cuando es convocado por un Ayuntamiento, debe tener la consideración de acto institucional y no de manifestación ejercida al amparo del derecho fundamental de reunión". Añade que "la información publicada confunde una precisión jurídica sobre la naturaleza de la convocatoria con una inexistente prohibición".
Delegación del Gobierno niega que haya prohibido ninguna manifestación pro-Ceuta en Madrid
El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha desmentido la información transmitida por el Ayuntamiento de Madrid que aseguraba haber recibido una nota de la Delegación del Gobierno en la ciudad instando a negar los permisos para la realización de una manifestación de apoyo a Ceuta este miércoles. En concreto, fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid aseguran que "la información difundida por el Ayuntamiento de Madrid y publicada por algunos medios de comunicación en la tarde de hoy no se corresponde con el contenido del escrito remitido a distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. La Delegación del Gobierno no ha prohibido la celebración de los actos convocados en apoyo a Ceuta, que podrán desarrollarse con normalidad si han sido organizados por un Ayuntamiento o comunicados a esta Delegación por un particular". Delegación del Gobierno recuerda que "en España, las manifestaciones no están sometidas a autorización previa. El artículo 21 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 9/1983 establecen un régimen de comunicación previa. Por tanto, resulta incorrecto afirmar que la Delegación "no autoriza" la manifestación".
El Gobierno prohíbe la manifestación de apoyo a Ceuta en la plaza de Cibeles de Madrid
La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido la concentración de apoyo al pueblo de Ceuta prevista para este miércoles, 2 de septiembre, en la plaza de Cibeles, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid. Fuentes municipales aseguran que el Consistorio ha recibido en la tarde de este martes un escrito de la Delegación del Gobierno comunicando la prohibición del acto. La concentración formaba parte de las movilizaciones promovidas con motivo del Día de Ceuta y de la situación que atraviesa la ciudad autónoma. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, había llamado previamente a los madrileños a acudir a Cibeles para mostrar su apoyo "inquebrantable" a Ceuta. La convocatoria se enmarca en los actos impulsados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en distintas ciudades españolas para este 2 de septiembre. Más información, aquí.
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