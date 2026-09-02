Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria en Ceuta

Marlaska pide al director de la Policía que aclare si hay un informe que apunta a gendarmes marroquíes en la entrada de migrantes a Ceuta

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le informe a la mayor brevedad sobre el contenido de un informe que el del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) habría remitido a la Audiencia Nacional y en el que atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos el asalto masivo a la frontera de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, según un medio de comunicación.

En el oficio dirigido a Pardo, el ministro del Interior reclama ser informado sobre la veracidad de lo publicado por ese medio de comunicación y, en su caso, conocer desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa investigación, esencial para que el Gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado.

Grande- Marlaska recuerda al director general de la Policía que, una vez declarada la situación de interés para la seguridad del nacional prevista en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, y con independencia de las diligencias judiciales que la Audiencia Nacional pueda practicar, una información como esa debería haberse puesto de inmediato a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, de la autoridad funcional designada por real decreto del Presidente del Gobierno (mando único colegiado) y de los demás órganos con competencias en este ámbito.