Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria en Ceuta

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06/08/2026 El Rey VI junto a Juan Jesús Vivas Lara, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en el Palacio de Marivent, a 6 de agosto de 2026, en Palma de Mallorca (Islas Baleares, España).

06/08/2026 El Rey VI junto a Juan Jesús Vivas Lara, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en el Palacio de Marivent, a 6 de agosto de 2026, en Palma de Mallorca (Islas Baleares, España). / RAÚL TERREL / EUROPA PRESS / Europa Press

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Iván Gil

May Mariño

Juan José Fernández

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Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Se calcula que un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.

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