Estos son los alcaldes del PSOE que se sumarán a las manifestaciones por Ceuta pese al rechazo de la dirección

Varios alcaldes del PSOE de diferentes municipios han confirmado su presencia en las concentraciones que, convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se celebrarán este miércoles por toda España, a las 20.00 horas, en defensa de Ceuta, desafiando así el criterio en contra expresado por la cúpula del partido. La dirección federal envió el sábado por la tarde un comunicado y un argumentario a todos sus cargos indicando que "el PSOE ha decidido no participar en estas concentraciones".

De entrada, el PSOE de Ceuta ha animado a sus compañeros de partido a ponerse al frente de estos actos. El vicepresidente socialista de la Asamblea, Melchor León, reivindicó que los ceutíes no pierdan voz y animó a diputados y senadores a "no tener miedo de Ferraz", al tiempo que acusó a algunos miembros de la dirección federal y del Gobierno de querer manipular la realidad que viven los ceutíes.

Más allá de Ceuta, el alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, fue el primero en alzar la voz contra la dirección del PSOE al confirmar su participación en el acto de la FEMP en su ciudad para apoyar al pueblo de Ceuta. Díez, uno de los dirigentes que suele discrepan de la línea oficial del partido, confirmó que acudirá para "solidarizarse en defensa del pueblo ceutí, de la integridad de nuestras fronteras, de la defensa de nuestro territorio y de los derechos humanos", pese a que la dirección del partido pidió a sus cargos no acudir entendiendo que se trata de protestas "contra Pedro Sánchez".

Otro regidor de capital que ha desoído la consigna de la dirección del PSOE es el de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, que ha impulsado una concentración para denunciar la situación que sufre Ceuta, en la que participarán todos los grupos del consistorio. Y otro alcalde socialista pacense, el de Almendralejo, ha decidido concentrarse a las puertas de su ayuntamiento.

A las manifestaciones de la FEMP se han sumado también alcaldes socialistas de distintos municipios como Espartinas, en Sevilla; Íllora, en Granada; Moguer, Bonares, Aracena y Fuenteheridos, en Huelva; y Grazalema y Chiclana, en Cádiz. También se sumarán los alcaldes de Monforte del Cid y Novelda, en Alicante; y Tavernes de la Valldigna, en Valencia.