El Govern concede la Medalla de Oro de la Generalitat al chef Ferran Adrià y a la doctora Caterina Biscari

El Consell Executiu de este martes aprobará la concesión de la Medalla de Oro de la Generalitat, la máxima distinción que otorga la institución, al cocinero Ferran Adrià y a la doctora en física Caterina Biscari. Lo ha anunciado el propio president, Salvador Illa, en un mensaje en sus redes sociales, en el que ha destacado la "aportación a Catalunya" de ambas personalidades a lo largo de su trayectoria. "Se lo merecen, nos sentimos orgullosos de ellos", ha subrayado Illa.

Nacido en L’Hospitalet de Llobregat en 1962, Adrià es uno de los chefs más influyentes del mundo. Dirigió El Bulli hasta su cierre en 2011, convirtiendo el restaurante situado en cala Montjoi (Roses) en uno de los grandes referentes de la gastronomía contemporánea. Así lo reconoció The New York Times Magazine en 2003, cuando situó a Ferran Adrià y El Bulli en el centro de la innovación gastronómica mundial. El Bulli también fue elegido cinco veces mejor restaurante del mundo por The World’s 50 Best Restaurants.

Adrià ha recibido otros reconocimientos, como el Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Jefe de Cocina, la Creu de Sant Jordi, la Medalla de Oro al Mérito Turístico o la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. También ha sido investido doctor honoris causa por diversas universidades.

El Govern destaca que, desde sus inicios humildes, consiguió construir "una trayectoria marcada por la curiosidad, el rigor y la voluntad constante de cuestionar lo establecido". "Adrià no se limitó a transformar una manera de cocinar, sino que contribuyó a crear un nuevo lenguaje gastronómico. Su investigación renovó técnicas, procesos y formas de entender la experiencia culinaria, y ejerció una profunda influencia sobre generaciones de cocineros y creadores de todo el mundo", destaca el Executiu.

Por su parte, Biscari es licenciada en Física por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Física por la Universidad de Nápoles Federico II, ha desarrollado su carrera científica en el ámbito de los aceleradores de partículas. Nacida en Sicilia en 1957, ha dirigido desde 2012 hasta 2026 el Sincotró Alba, una de las principales infraestructuras científicas de Catalunya.

Según el Govern, Biscari ha liderado la consolidación de la infraestructura, la ampliación de sus capacidades científicas y la construcción de una cultura de excelencia basada en la atracción de talento y la confianza de la comunidad investigadora. En esta línea, destaca que durante su mandato la infraestructura ha acogido miles de experimentos en campos como la salud, los nuevos materiales, la energía, el medio ambiente, el patrimonio cultural y el desarrollo de fármacos, y más de un centenar de empresas utilizan habitualmente sus instrumentos.

"Su trayectoria combina excelencia científica, servicio a la sociedad y liderazgo cooperativo. Ha sido también un referente para las mujeres en la ciencia y ha contribuido a visibilizar su presencia en los espacios de decisión de la investigación europea", subrayan desde el Executiu.

Biscari también ha recibido, entre otras distinciones, el reconocimiento de Fellow de la European Physical Society, la Orden de la Estrella de Italia y la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya.

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El acto institucional de entrega tendrá lugar el 8 de septiembre, a las 18.00 horas, en el Palau de la Generalitat, y estará presidido por el president Salvador Illa