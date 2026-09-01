El Govern invoca el "espíritu de Sant Boi" de 1976 para celebrar una Diada de Catalunya de "unidad" en la diversidad

Más de un centenar de huellas dactilares juntas y alineadas, en rojo y amarillo, los colores de la 'senyera', protagonizan el cartel que el creador visual Javier Jaén ha confeccionado para la celebración de la Diada que ha preparado la Generalitat para este año. Simbolizan cómo la "suma de las diferencias" -cada huella dactilar es única y singular- avanzando hacia una misma dirección es el principal capital con el que cuenta Catalunya para hacer frente a los retos del presente y del futuro. Así pretende enfocar el Govern el Onze de Setembre de este año, que busca también un hilo conductor con el "espíritu de Sant Boi" de 1976 ahora que se cumplen 50 años de esa primera gran Diada que se celebró al grito de 'Llibertat, amnistia i Estatut d'autonomia' después de la muerte del dictador Franco.

"Se expresó la voluntad de una sociedad unida para recuperar la libertad, ocupar el espacio público y construir un proyecto compartido con una clara visión integradora", ha explicado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque. En un momento en que el apoyo a la extrema derecha crece en las encuestas a costa de discursos contra la inmigración, el Executiu de Salvador Illa subraya la necesidad de celebrar una Diada que entienda Catalunya como un "país plural, con distintas sensibilidades" pero con vocación de tener un "camino compartido".

Esa capacidad, que en el Govern destacan como un buque insignia de la sociedad catalana, se expresó en 1976 con la ilusión de salir de las garras de la dictadura, una "fuerza" que pretenden invocar ahora de nuevo a las puertas de una Diada en que sobrevuela también la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont y el resto de líderes del 'procés'. Paneque ha esquivado profundizar en comparaciones, pero sí que ha reconocido que hay algunos "paralelismos" entre el lema de la manifestación de hace medio siglo espoleado por la Assemblea de Catalunya y la situación actual. Eso sí, entonces se defendía el derecho a la autodeterminación, algo con lo que Paneque ha marcado distancia.

La receta de la Catalunya 'un sol poble'

Las libertades conquistadas, ha asegurado, deben ser "vigiladas" para no dar pasos atrás, de la misma manera que considera que debe aplicarse la receta de la Catalunya 'un sol poble' basada en la integración de personas de distintos orígenes. El hecho de que el Govern haya decidido celebrar la Diada en Extremadura, como avanzó Illa en una entrevista en EL PERIÓDICO, es toda una declaración de intenciones en este sentido. Será el 16 y el 17 de septiembre con la participación del president de la Generalitat. Lo que se pretende es resaltar el "vínculo" existente entre la sociedad catalana y la extremeña teniendo en cuenta que muchos ciudadanos de esta comunidad, así como de Andalucía, emigraron a Catalunya en los años 60 y 70.

"Hay que poner en valor la capacidad de integración del pueblo de Catalunya y la voluntad integradora de los extremeños", ha defendido la portavoz. La voluntad del Govern es ir más allá de la conmemoración que se hace en Madrid y que la Diada fuera de las fronteras catalanas sea itinerante en otras comunidades autónomas en años siguientes. La celebración en Extremadura se producirá también en pleno debate sobre el modelo de financiación que rechazan los barones del PP, entre ellos, María Guardiola, la presidenta extremeña.

Un programa repleto de actos

Esta es la principal novedad de una Diada que, como es tradición, se inaugurará con el discurso institucional del president el día 10 por la noche. El día 11 el Govern hará la ofrenda floral ante el monumento de Rafael Casanova y por la tarde acudirá al acto central de la Generalitat en el Teatre Nacional de Catalunya, en el que se rememorará esa primera manifestación de hace 50 años tras cuatro décadas de represión y clandestinidad. La música tendrá, como es habitual, un protagonismo destacado, con actuaciones de grupos como Sopa de Cabra, Joan Dausà, Andrea Motis o la bailarina Lorena Nogal. El acto se hará eco también del Año Gaudí o de los 150 años del nacimiento del expresident Josep Irla.

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Pero la agenda esta vez incluye también otras citas, como una específica en Sant Boi de Llobregat el día 9 para recordar la manifestación de 1976 y la celebración descentralizada de la Diada en las siete 'vegueries' y una veintena de actos en las delegaciones que tiene la Generalitat en el exterior.