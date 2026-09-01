El Govern cierra filas con Niubó y su gestión de la crisis educativa: "Tiene total confianza, está tomando las decisiones adecuadas"

Que el Govern haya difundido este martes una fotografía del president de la Generalitat, Salvador Illa, caminando junto a la consellera de Educació, Esther Niubó, antes de empezar la reunión del Consell Executiu no es casual. Su voluntad, explicitada justo después verbalmente, es trasladar que, aunque no se haya logrado desconvocar la huelga de docentes del 8 de septiembre, primer día de vuelta a las aulas, y que el escándalo de las pruebas PISA se haya saldado con el cese de la número dos del departamento, la consellera tiene el férreo apoyo del president.

"Total confianza en la dirección política de Niubó y las decisiones que está tomando, que son adecuadas", ha defendido la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, la encargada de trasladar que, por más que la oposición y los sindicatos señalen el desgaste de la consellera en esta crisis que no avista final y que incluso haya quien pida su dimisión, Illa la va a mantener al frente del departamento. Ya antes de las vacaciones quedó claro que, más allá del relevo en Drets Socials, por ahora está descartada una remodelación que vaya más allá.

Un diálogo encallado

Aunque en la Generalitat reconocen que la crisis educativa es uno de sus principales quebraderos de cabeza en este arranque del nuevo curso político, consideran que el rumbo está ya marcado con el montante de 2.700 millones comprometidos para reducir ratios, subir salarios, aumentar aulas de acogida, sumar efectivos al sistema o mejorar las infraestructuras. "Con los recursos que tenemos, es el máximo que podemos hacer", ha asegurado Paneque. Así que la hoja de ruta de Niubó será continuar dialogando con los sindicatos, pero no reabrir la negociación, una fase que en el Govern dan ya por superada.

Manifestación para reclamar mejoras en la educación del pasado 14 de junio / Lorena Sopêna / Europa Press

"La negociación está hecha", ha dicho sin ambages la portavoz, que ha insistido en que el diagnóstico sobre la situación del sistema educativo es "coincidente" y que los recursos para revertir sus déficits "están hablados". Otra cosa, ha argumentado la consellera, es que haya quien discuta si esta inversión podría ser más. "Si piden cosas que no son posibles con los recursos de los que disponemos ahora, eso dificulta la negociación", ha lamentado. La portavoz también ha lanzado una pregunta al aire para interpelar a los docentes que están llamados al paro del día 8 para que valoren que este curso empezará "con muchos más recursos" que el anterior y que se ha abierto un camino para mejorar estructuralmente el sistema educativo.

Asunción de responsabilidades

Paneque ha subrayado que el Govern asume responsabilidades ante la "gravedad" del error en las pruebas PISA, de las que quedaron excluidos buena parte de los alumnos con mayores dificultades. El cese de la hasta ahora secretaria general, Teresa Sambola, y los tres expedientes internos abiertos es una respuesta que, según la portavoz, está "a la altura" de lo ocurrido y permite dar una nueva "orientación política" al departamento.

La elección de Marta Clari, hasta ahora gerente en el Ayuntamiento de Barcelona, como nueva número dos en Educació, responde a la vocación de abrir una "nueva etapa" en la conselleria para que errores de este calibre no vuelvan a producirse. "Su perfil está muy vinculado a la gerencia y a la gestión de estructuras complejas", ha argumentado. En ningún caso, ha advertido Paneque, debe entenderse este relevo como una cesión ante los sindicatos convocantes de la huelga, que han considerado insuficientes todos los movimientos anunciados hasta ahora.

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Aunque asegura estar ocupándose de forma "incansable" del asunto, en el Govern dan por descontado que difícilmente podrán desactivar la protesta de principio de curso, cuya intensidad vinculan directamente a la batalla abierta entre los sindicatos ante las elecciones que celebran en marzo. Su aspiración, en todo caso, es que la vuelta a las aulas se produzca con la "máxima normalidad" posible, por lo que ha pedido a los docentes que garanticen el derecho a la educación de los menores y el derecho a la movilidad.