El Gobierno niega tensiones con Casa Real y comenzará a organizar las visitas del Rey a Ceuta y Melilla: “Ha llegado el momento”

Las visitas del Rey a Ceuta y Melilla no se producirán de forma inmediata, pero fuentes del Gobierno avanzan que su intención es comenzar ya a organizarlas. Con esta decisión, como ya avanzó Pedro Sánchez este lunes, se hacen equilibrios entre la complacencia con Marruecos al eximirlo de responsabilidad en la crisis migratoria y la reivindicación de la españolidad de ambas ciudades autónomas. “Somos un territorio soberano y Ceuta y Melilla son territorio español”, responden fuentes de Moncloa ante una hipotética reacción negativa de Rabat a dicha visita.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, reiteró este martes que “hay razones” para que se produzca la visita del jefe de Estado, dos décadas después de que lo hiciese el rey emérito. “Consideramos que ha llegado el momento de que esa visita se produzca”, apuntó aun sin concretar fechas. En Moncloa excusan la falta de detalles debido a que todavía será ahora cuando se comience a trabajar en la organización de la visita.

Desde Moncloa han negado cualquier tensión con Casa Real a cuenta de la gestión de la crisis migratoria, además de desmentir que se haya vetado la intención de Felipe VI de acudir a la ciudad autónoma. “Lo importante es que esa visita se produzca”, argumentó la también titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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Sanz aseguró que las relaciones entre el monarca y el jefe del Ejecutivo son buenas y fluidas como darían cuenta los despachos habituales entre ambos. El último de ellos tuvo lugar la tarde este lunes.