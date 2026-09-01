Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria en Ceuta

Puente niega un "reproche" de Sánchez al Rey: "Es hacia quienes utilizan la figura del Monarca en una crisis"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha negado que exista un "reproche" hacia el Rey Felipe VI en las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acerca de una posible visita a Ceuta; remarcando que, de haberlo, "es hacia quienes han querido utilizar la figura del monarca en una crisis migratoria".

"Yo no soy sospechoso de no hacer reproches a Casa Real si considero que hay que hacerlo, pero creo que en las palabras del presidente del Gobierno lo que se encierra es un reproche a los que han querido hacer una utilización de la figura del Rey para un debate político, los que dicen que si ellos fueran presidentes el Rey iría allí", ha señalado Puente este lunes en una entrevista en el programa 'Malas lenguas' de 'La 2', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado después de las declaraciones emitidas esta mañana por Sánchez en las que ha considerado que hay "argumentos y razones suficientes" para que Felipe VI visite las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, algo que no ha hecho desde que llegó al trono en 2014, y ha asegurado que "esa visita se hará" cuando se den las condiciones para ello.