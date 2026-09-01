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Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria en Ceuta
Marruecos intensificó su campaña de influencia en EEUU cuatro meses antes de la crisis de Ceuta
El Gobierno congeló el Plan de Seguridad para Ceuta y Melilla tras su giro con Marruecos
Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Se calcula que un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
Puente niega un "reproche" de Sánchez al Rey: "Es hacia quienes utilizan la figura del Monarca en una crisis"
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha negado que exista un "reproche" hacia el Rey Felipe VI en las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acerca de una posible visita a Ceuta; remarcando que, de haberlo, "es hacia quienes han querido utilizar la figura del monarca en una crisis migratoria".
"Yo no soy sospechoso de no hacer reproches a Casa Real si considero que hay que hacerlo, pero creo que en las palabras del presidente del Gobierno lo que se encierra es un reproche a los que han querido hacer una utilización de la figura del Rey para un debate político, los que dicen que si ellos fueran presidentes el Rey iría allí", ha señalado Puente este lunes en una entrevista en el programa 'Malas lenguas' de 'La 2', recogida por Europa Press.
Así se ha expresado después de las declaraciones emitidas esta mañana por Sánchez en las que ha considerado que hay "argumentos y razones suficientes" para que Felipe VI visite las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, algo que no ha hecho desde que llegó al trono en 2014, y ha asegurado que "esa visita se hará" cuando se den las condiciones para ello.
Decenas de ceutíes protestan en la calle contra espacios de acogida cercanos a viviendas
Varias decenas de ciudadanos, principalmente pertenecientes a las viviendas militares situadas en la Avenida de Otero, han vuelto a protestar y concentrarse esta tarde noche para mostrar su rechazo a la acogida de migrantes en estas zonas.
En esta ocasión, los vecinos han protestado por la decisión del Gobierno de habilitar la antigua "Fábrica de harinas" como un espacio para la acogida de migrantes, han informado a EFE fuentes vecinales.
Los vecinos han estado acompañados por Antonio Seoane, miembro de la junta directiva de la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO), quien ha querido mostrar su respaldo a la concentración vecinal.
Puente niega un "reproche" de Sánchez al Rey: "Es hacia quienes utilizan la figura del monarca en una crisis"
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha negado que exista un "reproche" hacia el Rey Felipe VI en las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acerca de una posible visita a Ceuta; remarcando que, de haberlo, "es hacia quienes han querido utilizar la figura del monarca en una crisis migratoria". "Yo no soy sospechoso de no hacer reproches a Casa Real si considero que hay que hacerlo, pero creo que en las palabras del presidente del Gobierno lo que se encierra es un reproche a los que han querido hacer una utilización de la figura del Rey para un debate político, los que dicen que si ellos fueran presidentes el Rey iría allí", ha señalado Puente este lunes en una entrevista en el programa 'Malas lenguas' de 'La 2', recogida por Europa Press.
Reunión entre Sánchez y el Rey este lunes
El presidente del Gobierno y el Rey se han reunido esta tarde en uno de los despachos habituales que mantienen varias veces al mes. El despacho estaba agendado desde antes de verano y ha transcurrido con la normalidad habitual.
El Gobierno celebra otra reunión del Consejo de Seguridad Nacional este martes
El Gobierno celebra otra reunión del Consejo de Seguridad Nacional este martes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encabezará la reunión en la Moncloa a partir de las 9.30 horas. Asisten el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; el ministro de Hacienda; el ministro del Interior; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible; la ministra de Educación; el ministro de Industria y Turismo; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática; la ministra de Sanidad; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades; la ministra de Igualdad; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, y la ministra de Juventud e Infancia.
Marruecos condena a prisión divulgar el drama migratorio
El Tribunal de Primera Instancia de Tánger (norte de Marruecos) ha condenado este lunes a un año de prisión a Yassine El Mrabet, un joven de 28 años arrestado tras publicar varios vídeos en sus redes sociales sobre las condiciones de vida en el país y la crisis migratoria hacia España. La Fiscalía imputó a El Mrabet los delitos de "incitación a cometer delitos a través de medios electrónicos" e "injurias a funcionarios públicos", según un comunicado de la Asociación de Derechos Humanos de Marruecos (AMDH). El juicio se celebró este lunes sin la presencia de representación legal debido a la huelga nacional de abogados, una circunstancia que, según la familia y las oenegé, vulneró las garantías de un juicio justo.
Ceuta decide no abrir las escuelas infantiles hasta finales de septiembre
El Gobierno de Ceuta ha decidido este lunes posponer el inicio de la actividad en las escuelas infantiles de titularidad municipal, a las que acuden niños de 0 a 3 años, ante la situación que se está viviendo desde la entrada de miles de personas a finales de julio desde Marruecos. En un comunicado, la Consejería de Educación, Cultura y Juventud del Gobierno autonómico ha determinado que las escuelas infantiles Nuestra Señora de África y Juan Carlos I no iniciarán su actividad lectiva con alumnado al menos hasta el próximo 28 de septiembre. En el caso de la Escuela Infantil Nuestra Señora de África, se están ultimando los preparativos para su apertura, incluyendo la limpieza, la colocación de mobiliario y los últimos detalles de puesta en funcionamiento.
El PSOE de Ceuta asistirá a la manifestación del día 2: "Nuestro lugar está junto a nuestra gente"
La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Ceuta ha confirmado que esta formación asistirá a la manifestación convocada para el próximo 2 de septiembre, en una decisión que ha trasladado a toda su militancia y que, según ha defendido, responde al sentir de la ciudadanía y de los propios afiliados ante la situación que atraviesa la ciudad. "Somos socialistas y somos ceutíes, y no existe ninguna contradicción entre ambas cosas", ha señalado la Ejecutiva Regional, que ha reivindicado la compatibilidad entre la defensa de los derechos humanos y el rechazo a los discursos xenófobos con la exigencia de seguridad, un control efectivo de la frontera y medidas que permitan recuperar "cuanto antes" la normalidad en Ceuta. La decisión se ha producido en plena crisis migratoria y en un momento de especial tensión dentro del PSOE de Ceuta, una formación que arrastra desde hace años episodios de división interna, discrepancias entre sus dirigentes y la salida de representantes de su grupo parlamentario, incluidos casos de tránsfugas que han alterado la composición y funcionamiento de la Asamblea.
Bomberos se manifiestan en Ceuta
Bomberos, policías nacionales, guardias civiles, policías locales, sanitarios y otros profesionales que han permanecido en primera línea durante la crisis migratoria que afecta a Ceuta desde finales de julio se han manifestado este martes en la Plaza de los Reyes para reclamar soluciones ante una situación que consideran insostenible y que, según han advertido, está poniendo al límite la capacidad de respuesta de la ciudad. La concentración ha reunido a cientos de ciudadanos en el centro de la ciudad en una protesta marcada en la que no han faltado banderas de España y de Ceuta, las sirenas de los vehículos de emergencia y las consignas dirigidas a exigir una respuesta de las administraciones.
Igualdad y Protección Civil diseñarán un protocolo de emergencia migratoria tras la crisis de Ceuta
El Ministerio de Igualdad y Protección Civil diseñarán un protocolo de emergencia migratoria con perspectiva de género tras la entrada masiva de extranjeros el 30 de julio en Ceuta. "La experiencia de Ceuta ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con un protocolo estable de actuación ante emergencias migratorias que incorpore específicamente la perspectiva de género y la protección frente a la violencia contra las mujeres. Una línea de trabajo que ya estamos realizando conjuntamente con Protección Civil", ha asegurado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. El objetivo, ha apuntado, es que ante futuras emergencias puedan activarse los recursos de prevención, detección, atención y protección "desde el primer momento y con la máxima eficacia".
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