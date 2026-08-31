Sánchez exculpa a Marruecos de la crisis en Ceuta y asegura que "hay razones" para una visita del Rey

Un mes después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, el Gobierno todavía investiga lo sucedido y, sobre todo sus causas, pero se exime de cualquier responsabilidad a Marruecos. Sin embargo, lo sucedido ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a considerar que "hay argumentos suficientes para que el Rey visite Ceuta y Melilla". Sin concretar fechas, a la espera de que "se den las condiciones para ello", el Sánchez ha asegurado en una entrevista este lunes en la 'Cadena Ser' que la visita del jefe del Estado "se va a hacer". "Creo que se dan las condiciones y las razones para que el jefe del Estado visite Ceuta y Melilla", reiteró.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes que no existe "ninguna información" de las fuerzas de seguridad, del CNI o de centros de inteligencia de otros países con los que colabora el Ejecutivo que "alumbre alguna duda sobre la participación de una u otra forma de las autoridades marroquíes". Al contrario, según ha argumentado durante la entrevista, se habría producido una coordinación "instantánea e inmediata" con un despliegue de las autoridades marroquíes al otro lado de la frontera "para hacer frente a la avalancha de personas que estaban intentando entrar".

En definitiva, calificó la colaboración con Marruecos como "francamente positiva" y reconoció que "esta crisis solo se va a poder resolver con la colaboración" del país vecino, "no con falta de confianza". A las causas económicas y la desigualdad, Sánchez ha apuntado a una reciente sentencia del Supremo sobre las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla como una de las principales causas de la entrada masiva de migrantes los pasados 30 y 31 de julio. Concretamente, a la "tergiversación" que decía que "si se entraba a nado a era imposible la devolución en frontera".

Detrás de la "expansión de esos bulos", el presidente del Gobierno situó a "redes asociadas a Rusia e Israel", al igual que la "internacional ultraderechista que utilizaría la inmigración para atacar y dividir a España y la UE y las mafias.

El jefe del Ejecutivo ha reducido el número de migrantes menores en Ceuta a 1.200, unos 300 menos de la cifra aportada por el mando único. Asimismo, ha cifrado en alrededor de 5.000 los que todavía permanecen en la ciudad autónoma, prometiendo hasta 6.000 plazas para acabar con la situación de los migrantes que siguen en la calle.

Sin alertas previas

Sánchez ha defendido el trabajo de los agentes del CNI, si bien ha contradicho a la ministra de Defensa, Margarita Robles, al asegurar que "nadie predijo que íbamos a tener una avalancha". Sí se habrían compartido "informes de situación", sobre el aumento de las entradas a nado en los días previos, pero no habría "ninguna información" que alertase previamente sobre "la magnitud" o "gravedad" que la crisis. Con todo, Sánchez aseguró que se reforzaron los controles en frontera.

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Las palabras del presidente se producen justo cuando se cumple un mes de su visita a la ciudad autónoma tras la entrada masiva de miles de personas por el paso fronterizo de El Tarajal y por el espigón que en esa playa separa España y Marruecos. Entonces, en una comparecencia tras reunirse con las autoridades locales, Sánchez calificó lo ocurrido de una "violación de la integridad territorial" de España y achacó lo ocurrido a las "mafias que trafican con seres humanos" que han apelado a la sentencia del Tribunal Supremo que prohibía las devoluciones en caliente para aquellas personas que entraran a territorio español por mar.