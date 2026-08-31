Junqueras vuelve a exigir el relevo de Trapero como director general de los Mossos

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha vuelto a reclamar al Govern de la Generalitat el cese del director general de la policía catalana, Josep Lluís Trapero. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Junqueras ha evitado pedir públicamente al president Salvador Illa una remodelación del Consell Executiu y señalar a los consellers que considera que deberían ser relevados, ya que ha justificado que sería convertir la cuestión en una "subasta" y un "espectáculo", aunque ha dado por hecho que es necesario hacer algunos cambios.

Sin embargo, sí ha querido apuntar directamente a Trapero. "El director general de la policía se tiene que cambiar: un policía no puede hacer de político", ha alegado. No es la primera vez que los republicanos reclaman la salida de Trapero. De hecho, ya lo exigieron unos meses antes del parón veraniego, cuando se conoció que agentes de la policía catalana se habían infiltrado en una asamblea de profesores.

Acuerdo para la educación

Justamente, a las puertas del inicio del curso escolar, que empezará el próximo lunes con una jornada de huelga ya convocada, Junqueras ha reclamado de nuevo un acuerdo "de largo alcance" que permita un "modelo estable" de educación en Catalunya. "El mundo educativo no puede ser un campo de batalla entre consellers. El sistema no necesita nuevas leyes, necesita paz y realismo", ha sentenciado.

A principios de agosto, tras el fiasco del Govern con las pruebas PISA, el líder de ERC ya propuso crear un comité de expertos para asesorar a la Conselleria d'Educació a implementar mejores políticas. Su apuesta, que según ha explicado ya ha compartido personalmente con el Executiu, es que tenga un mandato de 12 años y que esté formado por personas de prestigio en el sector educativo, con o sin trayectoria política previa, elegidos de forma consensuada por los partidos políticos y validados por el Parlament.

Además, preguntado por si su partido estaría dispuesto a negociar los presupuestos de la Generalitat para 2027, Junqueras ha resuelto que la "prioridad" es aplicar las cuentas aprobadas por el Parlament el pasado julio y que se cumplan los acuerdos pendientes, como la financiación, el FLA o las obras ferroviarias pendientes. "La prioridad es que el Govern gobierne, aplique los presupuestos y cumpla los acuerdso", ha aseverado.

"Ceuta y Melilla son una anomalía"

Finalmente, sobre la crisis migratoria en Ceuta, Junqueras ha defendido que Catalunya "ayude", pero ha avisado de que hay "límites" y de que no puede haber un "aumento ilimitado de la población", en la comunidad, ya que ha asegurado que ni el mercado de la vivienda, ni el transporte público, ni tampoco la disponibilidad de agua actual lo permiten.

Además, el presidente de ERC ha alegado que la responsabilidad de esta crisis es del Gobierno, puesto que la competencia de vigilar y proteger las fronteras es suya: "Lo debe resolver y debe hacerlo rápido y de manera eficaz. Del mismo modo que entraron miles de personas y no debería haber pasado, hay miles de personas en la playa y no deberían estar".

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Junqueras también ha afirmado que Ceuta y Melilla son una "anomalía geográfica e histórica" y ha señalado que "ningún otro país tiene una plaza o una ciudad en otro continente".