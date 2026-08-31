Junqueras avisa de que Catalunya no puede acoger "infinitamente" y reclama al Gobierno que asuma su "responsabilidad" en Ceuta

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido que Catalunya no puede negar la "ayuda" en la crisis migratoria en Ceuta, pero ha avisado de que hay "límites" y de que no puede haber un aumento "infinito" de población. "Si hay un niño o una niña en situación de necesidad y no lo ayudásemos en lugar de humanos seríamos monstruos", ha defendido en rueda de prensa, pero ha advertido que el mercado de la vivienda, el transporte público o la disponibilidad de agua actual en Catalunya no permitirían según qué crecimiento. Aunque ha evitado establecer un límite concreto, y ha reconocido que puede haber diferencias entre los partidos políticos, el republicano ha sentenciado: "Es evidente que infinitamente no puede ser".

Sin embargo, más allá del papel de Catalunya en esta cuestión, Junqueras ha recordado que la responsabilidad de esta crisis es del Gobierno, puesto que la competencia de vigilar y proteger las fronteras es suya, y ha cargado contra la gestión de la crisis hecha hasta el momento. Los republicanos consideran que el Gobierno debería haber actuado de manera "más rápida y eficaz" ante esta crisis. "Del mismo modo que entraron miles de personas y no debería haber pasado, hay miles de personas en la playa y no deberían estar", había advertido ya a primera hora de la mañana Junqueras en una entrevista en Catalunya Ràdio, en la que también tachó de "anomalía geográfica e histórica" la situación de Ceuta y Melilla.

El aviso del PSC y la responsabilidad de Marruecos

Tras estas declaraciones, el PSC ha optado por responder con cautela al ser preguntado por la referencia de Junqueras sobre la capacidad de acogida que tiene Catalunya. Sin embargo, la portavoz del partido, Lluïsa Moret, ha dejado caer como advertencia que no se puede caer en "tentaciones de la derecha y la ultraderecha". No obstante, ha asegurado que "escucharán" las propuestas del resto de partidos, particularmente de los republicanos por ser socios del Govern, pero que su apuesta es por la "integración, la cooperación y la defensa de los derechos humanos".

Lluïsa Moret, portavoz del PSC / Europa Press

Moret ha esquivado toda crítica a la gestión que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez sobre la crisis en Ceuta y ha insistido en que la situación es compleja y de "emergencia", hasta el punto de "poner a prueba" la acción gubernamental. En todo caso, ha señalado a la oposición de PP y Vox, que considera que ha quedado "retratada" su "falta de sentido de Estado".

Los Comuns, por contra, en la misma línea que Sumar, han continuado insistiendo en que Marruecos tiene "responsabilidad" en la llegada de los miles de migrantes a Ceuta y ha lamentado que Sánchez lo esté "exculpando". La coordinadora del partido, Candela López, sí que ha defendido el traslado a la península de los migrantes hasta que se resuelva su expediente. También Junqueras ha puesto en duda que se pueda eximir a Marruecos de toda responsabilidad. "En Marruecos es muy difícil que pase algo sin que su Gobierno lo sepa, porque dedica muchos recursos a intentar controlar su sociedad y a saberlo todo", ha alertado.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una rueda de prensa este lunes 31 de agosto / Alejandro Garcia / EFE

Dimisión de Trapero

Pero al margen de la crisis migratoria, Junqueras también ha aprovechado la primera rueda de prensa tras el parón vacacional para reclamar de nuevo al Govern de la Generalitat un acuerdo para mejorar la educación en Catalunya, y para criticar la gestión del Executiu en este asunto. Aunque durante la comparecencia no ha pedido ningún cese o relevo en el Govern de la Generalitat, sí lo había hecho durante la entrevista en Catalunya Ràdio, en la que volvió a reclamar el cese del director general de la policía catalana, Josep Lluís Trapero.

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El líder republicano evitó pedir públicamente al president Salvador Illa una remodelación del Consell Executiu y señalar a los consellers que considera que deberían ser relevados, ya que justificó que sería convertir la cuestión en una "subasta" y un "espectáculo". No obstante, dio por hecho que era necesario hacer algunos cambios y quiso apuntar directamente a Trapero: "El director general de la policía se tiene que cambiar: un policía no puede hacer de político". No es la primera vez que los republicanos reclaman la salida de Trapero. De hecho, ya lo exigieron unos meses antes del parón veraniego, cuando se conoció que agentes de la policía catalana se habían infiltrado en una asamblea de profesores.